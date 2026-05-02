Geopolitische Unsicherheiten und die Attraktivität alternativer Anlagen

Angesichts des Krieges im Iran und anderer globaler Herausforderungen argumentiert dieser Artikel, dass alternative Anlageklassen wie Private Equity, Infrastruktur und Private Debt eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung von Portfolios und der Generierung von Renditen spielen können, insbesondere in Zeiten von Marktvolatilität.

Die aktuelle Weltlage ist stark von geopolitischen Faktoren beeinflusst, insbesondere durch den Konflikt im Iran, dessen Auswirkungen weit über die regionale Ebene hinausreichen. Eine der größten Herausforderungen für Investoren besteht darin, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, um nicht länger ihren Instinkten zu folgen.

In Zeiten der Unsicherheit neigen wir dazu, reflexartig Risiken zu reduzieren, Liquidität zu erhöhen und uns in vermeintlich sichere Anlagen zurückzuziehen. Unter den gegenwärtigen Umständen ist dieses Verhalten verständlich, birgt jedoch die Gefahr, dass kurzfristige Bedenken gegenüber langfristigen Renditen priorisiert werden, was zu einer Vermeidung von illiquiden Anlagen wie alternativen Anlageklassen führen kann. Dieses Zögern ist nachvollziehbar, aber unserer Meinung nach unbegründet. Für Investoren, die unabhängig vom Konjunkturzyklus Stabilität suchen, bieten diese Anlageklassen eine interessante Option.

Sie zeichnen sich durch ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Diversifizierungsvorteile für traditionelle Portfolios und ihre Fähigkeit zur Generierung von Cashflow aus, insbesondere in Zeiten, in denen öffentliche Märkte anfällig sind. Die geopolitischen Risiken, die im März Schlagzeilen machten, sind nur ein Teil einer Reihe ungelöster Herausforderungen. Der rasante Fortschritt der künstlichen Intelligenz gefährdet etablierte Geschäftsmodelle, während gleichzeitig Spannungen an den Private-Debt-Märkten in den USA Fragen aufwerfen. Historische Vergleiche bieten wertvolle Einblicke.

Das Jahr 2020 ähnelt einer Situation, in der die Pandemie zunächst zu Markteinbrüchen führte, gefolgt von einer raschen Erholung durch staatliche Interventionen. Wer auf mehr Klarheit wartete, ging oft leer aus. Im Gegensatz dazu ähnelt 2022 einer Phase anhaltend hoher Inflation und geldpolitischer Straffung, die zu Verlusten sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen führte. Diese Erfahrung verdeutlichte die Bedeutung einer diversifizierten Portfoliostruktur.

Die Performance alternativer Anlagen in diesen Szenarien ist aufschlussreich: 2020 übertrafen Private-Equity-Buyout-Fonds mit einer Rendite von rund 24% deutlich die 16% der globalen Aktien. Hedge Funds, Infrastruktur und Private Debt erzielten ebenfalls höhere Renditen als globale Anleihen. Immobilien zeigten eine positive, aber bescheidenere Rendite, die sich jedoch 2021 mit der Erholung des Marktes und der Normalisierung der Mietpreise auf 26% steigerte und alle wichtigen Anlageklassen außer Private Equity übertraf.

Im Jahr 2022, als Aktien und Anleihen gleichzeitig an Wert verloren, erwiesen sich Infrastruktur, Private Debt und Immobilien als einige der wenigen Anlageklassen, die positive Renditen erzielten, teilweise aufgrund von vertraglichen Indexierungsklauseln. Private-Equity-Fonds und Hedge Funds konnten sich ebenfalls besser behaupten als breite Marktindizes. Ein wichtiger Aspekt ist der Cashflow – das Kapital, das tatsächlich an die Anleger zurückfließt.

Die Ausschüttungen bei Privatmarktanlagen beliefen sich 2020 auf rund 900 Milliarden US-Dollar und 2022 auf rund 1,4 Billionen US-Dollar, trotz schwierigerer Marktbedingungen. Obwohl dies einen geringeren Anteil am gesamten verwalteten Vermögen darstellte, unterstreicht es die Fähigkeit alternativer Anlagen, auch in Zeiten von Marktstress Cashflow zu generieren. Im Bereich Private Equity ist das Anlagespektrum breiter und diversifizierter als bei öffentlichen Aktienindizes. Erfahrene Manager können durch operative Verbesserungen und strategische Neuausrichtung Werte schaffen, anstatt sich auf günstige Marktbedingungen zu verlassen.

Der globale Immobilienmarkt (mit der Schweiz als Ausnahme) hat in den letzten Jahren aufgrund steigender Zinsen und veränderter Nutzungsmuster eine Neubewertung erfahren





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