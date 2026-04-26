Geopolitische Spannungen und Ölpreisschock prägen Finanzmärkte

Die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und der daraus resultierende Ölpreisschock zwingen die Zentralbanken zu Vorsicht. Zinserhöhungen werden hinausgezögert, während Anleger wichtige Wirtschaftsdaten im Blick behalten.

Die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere die instabile Lage am Golf, dominieren weiterhin die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte und Anleger. Der Ölpreis schock, ausgelöst durch die Unsicherheit über die Versorgungssicherheit, zwingt die Zentralbanken weltweit zu einer vorsichtigen Haltung.

Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bei ihrer kommenden Sitzung eine weitere Zinspause einlegen wird, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ölpreisanstiegs nicht zusätzlich zu verschärfen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) könnte angesichts der steigenden Inflationssorgen und der ungewissen Lage im Nahen Osten von weiteren Zinserhöhungen absehen und ihre Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Die Schweizerische Nationalbank wird ihre Lagebeurteilung erst im Juni vornehmen.

Die Unsicherheit über die Dauer und das Ausmaß der Konflikte im Nahen Osten führt zu einer erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten. Der Ölpreis ist in der vergangenen Woche um rund zwei Prozent gestiegen und notiert nun bei knapp über 24'200 Punkten. Dies verstärkt die Inflationsängste und verringert die Erwartungen an Zinssenkungen in diesem Jahr. Die USA versuchen, die Kontrolle über die Meerenge zu erlangen, die vor dem Krieg etwa ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion transportierte.

Experten warnen davor, dass die Situation sich weiter verschärfen könnte, sollten die Konflikte eskalieren. Eine Deeskalation ist derzeit nicht in Sicht, wie Tamas Varga vom Ölmakler PVM betont. Die EZB zeigt sich zwar entschlossener als ihre US-Kollegen im Kampf gegen die Inflation, wird aber dennoch versuchen, einen durch einen Energieschock ausgelösten Wirtschaftseinbruch in der Eurozone zu vermeiden. Sie will eine Wiederholung der Ereignisse von 2011 verhindern, als Zinserhöhungen in Kombination mit steigenden Rohstoffpreisen die Schuldenkrise der Eurozone verschärften.

Neben den geopolitischen Risiken und der Inflation stehen auch wichtige Wirtschaftsdaten im Fokus der Anleger. Zum Start der verkürzten Handelswoche aufgrund des Maifeiertags wird das GFK-Konsumklima veröffentlicht. Im Laufe der Woche folgen weitere wichtige Indikatoren wie der Bank Lending Survey der EZB, das US-Konsumentenvertrauen, die Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone sowie die vorläufigen Schätzungen für das Wirtschaftswachstum im Euroraum und in den USA im ersten Quartal.

LBBW-Experte Uwe Streich betont, dass die Ausblicke angesichts der herausfordernden Situation von besonderer Bedeutung für die zukünftige Kursentwicklung sein werden. Die Finanzmärkte sind derzeit in einer Phase der Unsicherheit und Vorsicht, in der die Auswirkungen des Krieges auf die Konjunktur und die Geldpolitik der Zentralbanken genau beobachtet werden. Die nächste Sitzung der Fed unter Jerome Powell könnte die letzte unter seiner Führung sein, was ebenfalls zu einer gewissen Zurückhaltung bei klaren Aussagen führt.

Die Bank of Japan wird am Dienstag ebenfalls über die Zinsen entscheiden, wobei auch dort keine Veränderungen erwartet werden





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