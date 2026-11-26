Analyse der geopolitischen Machtverschiebung durch das Gipfeltreffen in Shenzhen. Fokus auf nukleare Diplomatie, Kritik am IStGH und dem Ende der US-Dominanz im globalen Kontext.

Am Donnerstag, dem 26. November 2026, rückt die Schweizer Medienlandschaft mit einem scharfen Fokus auf die globalen Machtverschiebungen in den Vordergrund. Die Publikation Weltwoche beleuchtet in ihrer aktuellen Ausgabe sowohl die internen politischen Mechanismen der Schweizer Bundesratswahl als auch die drastischen Veränderungen in der internationalen Ordnung. Besonders die Verhandlungen zwischen den USA, Russland und China in Shenzhen markieren einen Wendepunkt in der nuklearen Diplomatie und der geopolitischen Balance.

Nationale Wahlen und die Schweizer Machtpulverisierung

Die Wahl des Bundesrates folgt einem einzigartigen System der Machtteilung, das tief im Schweizer Staatswesen verwurzelt ist. Anders als in vielen anderen Demokratien werden Kandidaten der regierenden Parteien nicht von den eigenen Anhängern, sondern von der Opposition gewählt. Dieses Prinzip führt dazu, dass keine dominanten Persönlichkeiten an die Macht kommen, sondern Personen, die einen breiten Konsens und Anklang bei den politischen Gegnern finden. Diese Struktur sorgt für eine stabile, großkoalitionäre Regierung und verhindert die Konzentration zu großer Macht bei einzelnen Akteuren.

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Die direkte Demokratie spielt hierbei eine zentrale Rolle, da das Volk als effektive Opposition fungiert. Im Gegensatz zum deutschen System, das oft als zu parteigeförigt kritisiert wird, hat der Schweizer Bürger durch die direktdemokratischen Instrumente ein starkes Gewicht. Die Parteien haben zwar Einfluss, aber die ohnmächtige Position des Bürgers, wie sie in anderen europäischen Staaten beobachtet wird, ist in der Schweiz durch die starke Volkssouveränität ausgeglichen. Dies schafft ein System der Machtpulverisierung, das Stabilität über kurzfristige politische Gewinne stellt.

Das Gipfeltreffen in Shenzhen und das Ende der Einseitigkeit

Ein zentrales Thema der aktuellen Berichterstattung ist das Gipfeltreffen in Shenzhen, bei dem die USA, Russland und China über nukleare Sicherheit diskutierten. Der Slogan des Treffens war klar: Es ging nicht um Wirtschaft, sondern um Nuklearität und geopolitische Macht. Die Präsenz der drei Atommächte unterstreicht eine neue Realität, in der die Europäische Union und ihre Einzelstaaten an diesem Tisch keine Rolle spielen. Selbst die EU-Atommächte Großbritannien und Frankreich agieren in einer völlig anderen strategischen Liga.

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Dieses Ereignis signalisiert das deutliche Ende der einseitigen amerikanischen Dominanz auf der Weltbühne. Die Analyse zeigt, dass die Führung der USA durch die internen Zwischenwahlen geschwächt ist, während Wladimir Putin und Xi Jinping in ihren Ländern über einen größeren Rückhalt verfügen. Dennoch war die Tatsache der Einberufung dieser drei Mächte eine positive Nachricht, da sie ihren Willen zur Deeskalation in einer gefährlichen Welt gezeigt haben. Das Ziel ist es, durch direkten Dialog zu verhindern, dass Konflikte eskalieren und sich die Situation weltweit zuspitzt.

Kritik am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag

Neben den geopolitischen Absprachen wird eine substantielle Einigung zur Zurückbindung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag hervorgehoben. Die Weltwoche übt scharfe Kritik an der Behörde, die als unglaubwürdig und als Treiber von Unfrieden betrachtet wird. Der Vorwurf lautet, dass das Gericht politische Hexenjagden betreibt und keine substanzielle Rolle bei der Sicherung des Friedens spielt. Die sogenannte Siegerjustiz werde immer wieder instrumentalisiert, anstatt echte Gerechtigkeit zu schaffen.

Die These lautet, dass ein funktionierendes Weltjustizsystem nur unter der Bedingung eines globalen Weltstaates denkbar wäre, was jedoch als ultimative Tyrannei abgelehnt wird. Solange die großen Mächte sich nicht an die Urteile des IStGH halten, bleibt das System wirkungslos und kontraproduktiv. Diese Haltung steht im starken Kontrast zu anderen europäischen Medien, die den Gerichtshof oft unreflektiert unterstützen, wie etwa die NZZ, die in anderen Kontexten bestimmte Aktionen bejubelt oder kritisiert. Die Weltwoche fordert hier eine klarere Trennung von völkerrechtlicher Logik und politischer Instrumentalisierung.

Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsarchitektur

Die Folgen dieser neuen Machtbalance für Europa sind erheblich. Die EU droht, vollständig aus den wichtigen Gesprächen zur globalen Sicherheit ausgeschlossen zu bleiben, da ihre Stimme in den entscheidenden Fragen der Nuklearpolitik nicht gehört wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer Neubewertung der europäischen Rolle in einer multipolaren Welt. Die aktuelle Berichterstattung warnt vor einer Politik, die zunehmend als aus der Zeit gefallen gilt und die Realität der globalen Machtverhältnisse ignoriert.

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Die Kombination aus der stabilisierenden Wirkung der direkten Demokratie in der Schweiz und der harten realpolitischen Analyse der internationalen Lage bietet dem Leser ein umfassendes Bild der aktuellen Herausforderungen. Während die Schweiz ihr Modell der Machtpulverisierung bewahrt, steht der Rest der Welt vor der Aufgabe, sich mit den neuen Akteuren der nuklearen Großmächte auseinanderzusetzen. Die Zukunft der Sicherheit liegt weniger in internationalen Gerichten als in direkten Absprachen zwischen den wichtigsten politischen und militärischen Mächten der Welt.