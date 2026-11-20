Aktuelle Lage am Piz Cengalo im Bergell: Behörden informieren über langsame Felsverschiebungen, historische Risiken wie 2017 und strengere Überwachungsmaßnahmen für Wanderer.

Im Schweizer Kanton Graubünden, genauer im Bergell an der Grenze zur Lombardei, wird die geologische Stabilität des Piz Cengalo derzeit intensiv überwacht. Eine massive Felsbewegung mit einem Volumen von bis zu 600'000 Kubikmetern zeigt eine jährliche Verschiebungsrate von vier Millimetern. Diese Entwicklung war am vergangenen Donnerstagabend das zentrale Thema einer Gemeindeversammlung in Bregaglia, bei der die lokalen Behörden die Bevölkerung über den aktuellen Stand der Dinge informierten.

Langsame Felsbewegung und Prognosen für Bregaglia

Die Geologinnen und Geologen haben den betroffenen Bereich am Berg detailed analysiert und in verschiedene Sektoren unterteilt, um die Bewegungsdynamik besser nachvollziehen zu können. Die aktuelle Einschätzung lautet, dass die Lage zwar nicht als unmittelbar alarmierend gilt, jedoch mit äußerster Ernsthaftigkeit behandelt werden muss. Es besteht die realistische Möglichkeit, dass sich das betroffene Areal in den kommenden Jahren ausdehnt und noch größere Flächen der felsigen Struktur erfasst.

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Der Gemeindepräsident von Bregaglia, Fernando Giovanoli, betonte in seiner Ansprache die Unsicherheiten der prognostischen Modelle. Es sei derzeit nicht möglich, mit Sicherheit zu sagen, ob sich das Gestein über mehrere Jahre hinweg alljährlich in Hunderten Kubikmetern löst oder ob es zu einem plötzlichen, katastrophalen Ereignis kommt. Die Behörden warnen jedoch, dass sich innerhalb eines Zeitraums von maximal zehn Jahren ein massiver Felssturz ereignen könnte, dessen Volumen zwei bis drei Millionen Kubikmeter betragen könnte.

Vergleich mit dem historischen Ereignis von 2017 in Bondo

Dieses potenzielle Volumen ist in seiner Größenordnung vergleichbar mit der Katastrophe vom 23. August 2017. Damals lösten sich über drei Millionen Kubikmeter Fels vom Berg und begruben acht Wandernde unter sich. Das zertrümmerte Gestein vermischte sich mit Schlamm und bildete zerstörerische Murgänge, die die Dörfer Bondo und Promontogno erreichten und dort erhebliche Sachschäden anrichteten. Diese historische Erfahrung prägt die heutige Risikowahrnehmung der Behörden und der Einwohnerschaft im Tal.

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Die Gefahr durch Murgänge und herabstürzende Blöcke bleibt somit ein reales Szenario, das nicht ignoriert werden darf. Die Erinnerung an die Ereignisse von 2017 dient als Mahnung, dass geologische Prozesse auf diesem Berg unvorhersehbar eskalieren können, selbst wenn die jährliche Verschiebungsrate von vier Millimetern zunächst klein erscheint. Die Kombination aus Schutthalden, losem Gestein und der Topografie des Tales verschärft das Schadenspotenzial für die unten gelegenen Ortschaften deutlich.

Genaue Überwachung durch Radar- und Lasermessungen

Zurzeit setzen die zuständigen Stellen auf zwei technische Geräte, nämlich ein Radar und ein Lasersystem, um die Bewegungen am Granitmassiv präzise zu erfassen. Diese Messungen werden standardmäßig zweimal pro Jahr durchgeführt. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass diese Datenerhebungen nur unter optimalen Wetterbedingungen sowie bei schneefreien Flächen möglich sind. Schneefall oder starker Niederschlag können die Messgenauigkeit beeinträchtigen oder die Durchführung komplett unmöglich machen.

Um die Datenbasis zu verdichten und das Verhalten des Granitkolosses genauer zu verstehen, planen die Verantwortlichen, die Messhäufigkeit in den kommenden Jahren auf dreimal jährlich zu erhöhen. Diese Intensivierung der Überwachung soll helfen, eventuelle Beschleunigungen der Felsbewegung früher zu erkennen. Die erhöhten Datenraten sind notwendig, um Modelle zu verfeinern, die Aufschluss darüber geben, ob die aktuellen vier Millimeter pro Jahr stabil bleiben oder ob eine Zunahme der Aktivität zu erwarten ist.

Sicherheitsregeln für Wanderer und Hüttenbesucher im Bergell

Der Gemeindevorstand von Bregaglia hat die Bevölkerung und den Tourismus ausdrücklich dazu aufgerufen, die signalisierten Gefahrenzonen strikt zu respektieren. Das Verweilen in diesen Bereichen sollte auf das absolut notwendige Minimum beschränkt werden, da im Falle eines größeren Felssturzes mit lebensbedrohlichen Problemen gerechnet werden muss. Die Behörden legen großen Wert darauf, dass jeder Einzelne die Risiken im alpinen Gelände ernst nimmt und sich entsprechend verhält.

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Glücklicherweise liegen weder die Sasc-Furä-Hütte noch die Sciorahütte in der als rot gekennzeichneten Gefahrenzone. Auch die Wanderwege zu diesen Hütten verlaufen größtenteils außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs. Eine wichtige Ausnahme bildet jedoch die Querung des Flusses Bondasca, bei der besondere Vorsicht geboten ist, da sich dieser Abschnitt in der Risikokarte befindet. Wanderer sollten diese Route nur mit Bedacht und unter Berücksichtigung der aktuellen Warnungen begehen.