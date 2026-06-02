Gentest könnte vielen Brustkrebspatienten Chemotherapie ersparen

Eine neue Studie präsentiert auf der weltweit grössten Krebskonferenz in Chicago zeigt, dass ein Gentest helfen kann, zu entscheiden, ob eine Chemotherapie bei Brustkrebs notwendig ist oder nicht. Für viele Patienten könnte dies die belastenden Nebenwirkungen vermeiden.

Ein Gentest könnte dank neuer Erkenntnisse noch mehr Brustkrebs patientinnen und -patienten eine belastende Chemotherapie ersparen. Forschende präsentierten die vielversprechenden Studienergebnisse an der weltweit grössten Krebskonferenz in Chicago.

Die Ergebnisse zeigen, dass man mit einem Gentest erkennen kann, welche Patientinnen und Patienten neben einer Hormontherapie auch eine Chemotherapie benötigen und welche nicht. Das bedeutet, dass viele Personen auf die Nebenwirkungen einer Chemotherapie verzichten können, die körperlich und emotional belastend sein können, wie Müdigkeit, Übelkeit, Haarausfall oder langfristige Folgen wie Unfruchtbarkeit.

Die Studie zeigt, dass 95 Prozent der Personen, die sowohl Chemotherapie als auch Hormontherapie erhielten, nach vier Jahren frei von Brustkrebs waren, während es bei denen, die nur die Hormontherapie machten, 94 Prozent waren - ein sehr kleiner Unterschied. Neu ist zudem, dass erstmals Menschen mit vier oder mehr befallenen Lymphknoten in die Studie eingeschlossen wurden, bei denen bisher immer eine Chemotherapie durchgeführt wurde.

Die Beobachtungszeit von vier Jahren ist jedoch relativ kurz, da Brustkrebs auch nach vielen Jahren wiederkommen kann. Zudem wurden nur Personen ab 40 Jahren untersucht, sodass unklar bleibt, ob die Ergebnisse auch für Jüngere gelten. Der Gentest analysiert das Tumorgewebe nach bestimmten Genen, um die Aktivität oder Aggressivität des Tumors zu bestimmen, nicht die Gene der Patienten. Solche Tests sind in der personalisierten Medizin bereits etabliert und werden ständig weiterentwickelt, um Krebsbehandlungen gezielter zu machen.

In der Schweiz erkranken jährlich etwa 6800 Frauen und 60 Männer an Brustkrebs, der damit bei Frauen etwa ein Drittel aller Krebserkrankungen ausmacht. Die Studienergebnisse sind ein bedeutender Schritt, insbesondere für die häufigste Form von Brustkrebs, bei der viele Patienten vor der Entscheidung stehen, ob eine zusätzliche Chemotherapie notwendig ist. Der Test konnte bei zwei von drei Personen anzeigen, dass sie auf eine Chemotherapie verzichten können. Dennoch sollten die kurze Beobachtungsdauer und die Alterseinschränkung berücksichtigt werden.

Gentests werden in der Krebsmedizin bereits seit Jahren eingesetzt, um Therapieentscheidungen zu treffen, und sie versprechen weiterhin Hoffnung für eine gezieltere Behandlung. Die Fortschritte in der Brustkrebsbehandlung waren in den letzten 15 Jahren besonders signifikant, und diese neue Studie unterstreicht den Trend zur personalisierten Medizin





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