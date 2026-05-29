Genferinnen gewinnen Schweizer Meisterschaft in der Jugend-Frauenfußball-Liga

Die Genferinnen haben die Schweizer Meisterschaft in der Jugend-Frauenfußball-Liga gewonnen. Sie haben sich in den beiden Finalspielen gegen Servette durchgesetzt und keine Fragen offen gelassen.

Die Genferinnen haben die Schweizer Meisterschaft in der Jugend-Frauenfußball-Liga gewonnen. Sie haben sich in den beiden Finalspielen gegen Servette durchgesetzt und keine Fragen offen gelassen.

Die Genferinnen haben nur eine Niederlage und sieben Gegentore in 24 Spielen über die gesamte Saison hinweg erzielt.

'Es ist die Arbeit', sagte Amina Muratovic, als sie über den Erfolg sprach. Die Kapitänin Daina Bourma zeigte sich stolz über den perfekten Abschluss einer langen Saison. Die Genferinnen hatten nach einer titellosen Saison das Double gewonnen und sich revanchieren können. Die Final-Verliererinnen aus Bern mussten die Überlegenheit der Genferinnen neidlos anerkennen.

YB-Trainerin Imke Wübbenhorst gab zu bedenken, dass man auf das Ganze schauen müsse und dass die Fehler in der Defensive gegen ein Topteam eiskalt bestraft werden





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