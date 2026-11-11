Genfer Musikwettbewerb: Hanurij Lee gewinnt Kompositionsfinale mit Stuff #1

Der 20-jährige Hanurij Lee gewinnt den 80. Genfer Musikwettbewerb. Sein Werk Stuff #1 überzeugt die Jury. Details zu Preisen und Dirigenten des OSR.

Der 20-jährige Südkoreaner Hanurij Lee hat das Kompositionsfinale des 80. Genfer Musikwettbewerb s gewonnen. Sein komponiertes Werk mit dem Titel " Stuff #1" wurde am Mittwochabend in der Victoria Hall in Genf aufgeführt. Damit sichert sich Lee den ersten Preis, der mit 15.000 Franken dotiert ist. Neben dem Hauptgewinn erhielt der junge Komponist zudem mehrere Sonderpreise, darunter den beliebten Publikumspreis. Die Verantwortlichen des renommierten Wettbewerbs bestätigten den Sieg offiziell.

Publikum und Jury loben neues Orchesterwerk

Die Wahl des Siegers fiel auf das junge Musiktalent aus Südkorea, das durch seine kompositorische Leistung auf sich aufmerksam machte. Neben Lee gingen die weiteren hohen Auszeichnungen an andere internationale Kandidaten. Der 36-jährige Brasilianer Rafael Marino Arcaro erhielt den zweiten Preis mit einem Preisgeld von 10.000 Franken. Den dritten Preis, der mit 5.000 Franken ausgestattet war, gewann die 26-jährige Sing-Yat Chen aus Hongkong. Die Auswahl der Finalisten erfolgte durch eine internationale Jury unter der Vorsitz der südkoreanischen Komponistin Unsuk Chin, die 188 eingereichte Partituren begutachtete.

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Kompositionsvorgaben für Sinfonieorchester

Die Bewerber mussten sich an strikte themische Vorgaben halten, um für das Finale berücksichtigt zu werden. Das Werk musste für ein Sinfonieorchester geschrieben sein und eine Laufzeit von zwölf bis sechzehn Minuten haben. Es durften weder Soloinstrumente noch elektronische Systeme eingesetzt werden. Zudem wurde festgelegt, dass die Kompositionen nach dem 1. März 2024 entstanden sein mussten. Diese strengen Kriterien sollten die technische und kreative Fähigkeit der Komponisten unter herausfordernden Bedingungen testen. Die drei für das Finale ausgewählten Werke wurden schließlich per Los den drei Dirigenten des parallelen Dirigierwettbewerbs zugewiesen.

Historische Symbiose beider Wettbewerbssparten

Zum ersten Mal in der Geschichte des Genfer Wettbewerbs, der zu den renommiertesten Musikwettbewerben der Welt zählt, wurden die Finalrunden des Dirigierwettbewerbs und des Kompositionsfinals vereint. Das Orchestre de la Suisse Romande (OSR) begleitete diese gemeinsame Veranstaltung. Die drei Sieger der Kompositionsrunde wurden den drei Finalisten des Dirigierwettbewerbs zugeteilt. Der 23-jährige Deutsche Mats Thiersch dirigierte das Siegerwerk von Hanurij Lee. Ihm zur Seite standen der 29-jährige Südafrikaner Jacobus De Jager und der 27-jährige Schweizer Gabriel Pernet, der bereits in einer früheren Phase den Dirigierwettbewerb leitete.

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Weitere Finale im Musikwettbewerb Genf

Am Freitag steht das zweite Finale der Dirigenten im Mittelpunkt. Die drei Teilnehmer Mats Thiersch, Jacobus De Jager und Gabriel Pernet werden erneut das Orchestre de la Suisse Romande dirigieren. Im Unterschied zum Mittwochabend tritt das Orchester diesmal mit einem klassischen Repertoire auf. Die Veranstaltung findet in der Victoria Hall statt, wo auch die Kompositionspremiere stattfand. Die Veranstaltung markiert einen Höhepunkt des 80. Genfer Musikwettbewerbs und zieht internationales Medienecho an.

Bedeutung des Genfer Musikwettbewerbs

Der Genfer Musikwettbewerb bietet jungen Talenten eine globale Plattform für ihre künstlerische Entwicklung. Die Verbindung von Komposition und Dirigat bietet den Teilnehmern ein umfassendes Erfahrungsfeld. Die Jury unter Unsuk Chin bewertet nicht nur die technische Ausführung, sondern auch die kreative Umsetzung der Vorgaben. Die Auszeichnung mit dem Publikumspreis unterstreicht die unmittelbare Resonanz auf die Musik. Die Preise dienen als finanzielle Unterstützung für die weitere Karriere der jungen Musiker und Komponisten.

Ausblick auf die weitere Musikszene

Der Erfolg von Hanurij Lee und den anderen Finalisten signalisiert eine lebendige Entwicklung in der klassischen Musik. Die Kombination aus traditionellen Orchesterkräften und neuen Kompositionstechniken zeigt die Vielfalt des Genres. Das Orchestre de la Suisse Romande beweist seine Rolle als wichtiger Partner für innovative Musikprojekte. Die Zuschauer in der Victoria Hall waren Zeuge eines historischen Moments. Die Zukunft der klassischen Musik wird durch solche Wettbewerbe geprägt und bereichert.