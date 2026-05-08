Genfer Kontaktperson nach Hantavirus-Kontaktfall in häuslicher Isolation

Eine Person aus Genf, die auf einem Flug mit einem Hantavirus-Erkrankten saß, wird von den Behörden beobachtet. Das BAG stuft das Risiko für die Bevölkerung als gering ein, während der Patient im Universitätsspital Zürich behandelt wird.

Behörden in der Schweiz beobachten eine Person aus Genf nach einem Kontaktfall mit dem Hantavirus . Die betroffene Person befindet sich nach einem Flug mit einer erkrankten Person in häuslicher Isolation .

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) betont, dass das Risiko für die Allgemeinbevölkerung weiterhin als gering eingestuft wird. Die Kontaktperson war auf einem Flug von St. Helena nach Johannesburg unterwegs, auf dem sich auch eine schwer erkrankte Person befunden hatte. Die Genfer Person zeigt bisher keine Symptome und wird von den kantonalen Behörden engmaschig überwacht. Der bisher einzige bekannte Schweizer Patient mit Hantavirus liegt weiterhin im Universitätsspital Zürich, während seine Ehefrau ebenfalls isoliert ist.

Das BAG erklärt, dass für die anderen Passagiere des Fluges keine Gefahr besteht, da der Patient erst drei Tage nach der Ankunft Fieber entwickelt hat. Die Behörden bleiben jedoch wachsam und führen regelmäßige Gesundheitskontrollen durch. Das Hantavirus kann schwere Erkrankungen verursachen, wird aber nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern hauptsächlich durch den Kontakt mit Nagern oder deren Ausscheidungen. Die Genfer Kontaktperson wird weiterhin beobachtet, um mögliche Symptome frühzeitig zu erkennen.

Das BAG ruft die Bevölkerung dazu auf, Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, insbesondere bei Reisen in Gebiete mit bekanntem Hantavirus-Vorkommen. Die Situation wird kontinuierlich überprüft, und das BAG hält die Öffentlichkeit über mögliche Entwicklungen auf dem Laufenden





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