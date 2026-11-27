Genf lanciert 2027 ein historisches Pilotprojekt für ärztlich begleitete Kokainabgabe. Ziel ist die Integration von Crack-Konsumenten ins Gesundheitssystem. Lesen Sie hier Details.

Die Stadt Genf hat einen einzigartigen medizinischen Versuch gestartet, der weltweit als erster seiner Art gilt. Seit Freitag steht das kantonale Massnahmenpaket fest, welches die ärztlich begleitete Verschreibung von Kokain für Konsumenten von Crack vorsieht. Der Bundesrat in Bern hat die Pläne der Stadt nicht aktiv blockiert, womit die Schweizer Politik und Gesundheitsführung einen neuen, kontroversen Weg in der Drogenpolitik einschlagen.

Starttermin und medizinischer Ablauf des Projekts

Das Pilotprojekt von Genf ist für das Jahr 2027 offiziell angesetzt. Der genaue Starttermin fällt auf ein Datum, an dem die ersten freiwilligen Patientinnen und Patienten in den Versuch eingebunden werden sollen. Pierre Maudet, der Genfer Staatsrat, präsentierte am Freitag gemeinsam mit Panteleimon Giannakopoulos, dem Generaldirektor des kantonalen Gesundheitsamtes, die detaillierten Rahmenbedingungen dieses Vorhabens. Diese enge Zusammenarbeit zwischen der politischen Führung und der Fachverwaltung unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Vorhabens.

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Die Abgabe des Kokains erfolgt unter strikten medizinischen Auflagen, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Das Kokain wird nicht in klassischer Form, sondern über eine spezielle E-Zigarette inhaliert. Diese Geräte sind mit einer wirkstoffhaltigen Kartusche bestückt, die dosiert und kontrolliert ausgeliefert wird. Dieser technische Ansatz soll den Konsum standardisieren und die Risiken im Vergleich zum herkömmlichen Straßenkonsum deutlich senken.

Strategische Ziele und Gesundheitspolitik

Das primäre Ziel des Projekts in Genf besteht darin, Crack-Konsumenten wieder an das etablierte Gesundheitssystem heranzuführen. Viele dieser Menschen sind aufgrund von Stigmatisierung oder Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen lange Zeit aus der medizinischen Versorgung ausgegrenzt gewesen. Durch den legalisierten und begleiteten Zugang soll diese Hürde abgebaut werden. Pierre Maudet betont, dass die Integration in medizinische Betreuung ein entscheidender Schritt zur Prävention von Überdosen und Infektionskrankheiten ist.

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Neben der medizinischen Versorgung spielt die Minimierung psychosozialer Risiken eine zentrale Rolle. Panteleimon Giannakopoulos führte aus, dass die Gesundheitsbeamten nicht nur das Medikament liefern, sondern auch begleitende psychosoziale Hilfsangebote sicherstellen müssen. Diese doppelte Strategie aus pharmazeutischer Bereitstellung und psychologischer Betreuung unterscheidet das Projekt von reinen Schadensminderungsprogrammen, die oft nur den Substanzenzugriff regulieren.

Beschaffung und logistische Umsetzung

Die Logistik der Kokainbeschaffung fällt auf ein etabliertes Pharmaunternehmen zurück. Die Lieferung des Wirkstoffs erfolgt ausschließlich über diesen medizinischen Partner, der die Reinheit und Dosierung der Kartuschen garantiert. Diese Abkopplung von der illegalen Drogenindustrie ist ein zentrales Element der Strategie, um Qualitätskontrollen durchzusetzen. Das Pharmaunternehmen agiert dabei als neutrale Lieferkette innerhalb des schweizerischen Rechtssystems.

Die Entscheidung, ein Pharmaunternehmen einzubinden, hat auch finanzielle Implikationen für das Gesundheitswesen. Die Kosten für die Medikamente und die administrative Betreuung der Teilnehmer werden durch die kantonalen Haushalte gedeckt, sofern keine externen Fördermittel hinzukommen. Die genaue Kostenaufstellung wird in den kommenden Monaten zwischen dem Gesundheitsamt und der Finanzverwaltung der Stadt verhandelt.

Politische und gesellschaftliche Reaktionen

Dieses Projekt hat sofort massive politische und gesellschaftliche Debatten ausgelöst. Befürworter sehen darin einen mutigen Schritt zur Entkriminalisierung und Humanisierung der Drogenpolitik. Kritiker warnen vor der Signalwirkung und der möglichen Normalisierung des Kokainkonsums in der Gesellschaft. Die Schweiz steht hier in der Pflicht, ihre Rolle als Vorreiterin in der Schadensminimierung unter Beweis zu stellen.

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Die internationale Aufmerksamkeit auf dieses Pilotprojekt ist groß, da es weltweit als erstes seiner Art gilt. Andere Länder beobachten die Entwicklungen in Genf genau, um zu sehen, ob ähnliche Modelle in ihren eigenen Gesundheitssystemen implementiert werden können. Die Ergebnisse des Versuchs in Genf werden daher maßgeblich die zukünftige Ausrichtung der globalen Drogenpolitik beeinflussen.