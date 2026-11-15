Genf-Servette besiegt Kloten, Ambri-Piotta setzt Siegesserie fort

Genf-Servette gewinnt mit 5:3 bei Kloten trotz Abseits-Tor. Ambri-Piotta besiegt Lausanne mit 4:0 und feiert den sechsten Sieg in Folge in der National League.

Genf-Servette und Ambri-Piotta haben ihre Partien in der National League deutlich für sich entschieden. Während die Genfer den HC Ambrì-Piotta besiegen, setzt Ambri-Piotta seine dominante Serie gegen Lausanne fort und demonstriert dabei klare Überlegenheit auf dem Eis.

Spannung im Spiel Kloten gegen Genf-Servette

Der Eishockeyklub Genf-Servette siegte am Sonntag mit einem klaren 5:3-Sieg beim HC Kloten. Die Gastgeber zeigten in der zweiten Spielhälfte große Moral, doch das Endergebnis blieb durch ein disqualifiziertes Tor unangefochten. Die Flughafenstädter bleiben am Tabellenende der Liga stehen, obwohl sie die statistische Überlegenheit für sich beanspruchen konnten.

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Jimmy Vesey traf in der 31. Minute zum 4:1 für die Gäste. Dies geschah 74 Sekunden nach dem Timeout von Trainer Michael Liniger. Zu diesem Zeitpunkt wies der Klotener Torwart Davide Fadani eine Fangquote von nur 20 Prozent auf. Die letzten vier Schüsse auf sein Tor waren alle erfolgreich gewesen. Es zeichnete sich keine Besserung für den Torhüter ab, als Adam Boqvist vor der zweiten Pause auf 5:1 erhöhte. Damit hatte Genf-Servette bereits einen deutlichen Vorsprung aufgebaut.

Mischa Ramel erzielte per Baseball-Tor das erste Tor für Kloten. Joel Henry folgte mit einem Sololauf und verkürzte in der 42. Minute auf 3:5. Davide Fadani blieb bis zur 58. Minute im Klotener Tor. Danach versuchten die Heimanfans mit einem zusätzlichen Feldspieler das Blatt zu wenden. Keanu Derungs traf in der Schlussminute zum 4:5. Der Jubel verhallte jedoch rasch, da sein Treffer wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

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Defensive Stärke von Ambri-Piotta gegen Lausanne

Ambri-Piotta besiegte den HC Lausanne mit einem deutlichen 4:0. Die Leventiner dreichten das Spiel nach der Spielmitte komplett um. Bis zur 32. Minute war das Spiel noch ausgeglichen, bevor der 35-jährige Inti Pestoni den Bann brach. Mit seinem dritten Saisontor brachte er die Biancoblu in Führung.

Das Team von Trainer Jussi Tapola sorgte im Schlussdrittel für klare Verhältnisse. Roby Järventie traf in der 47. Minute mit seinem zwölften Saisontor. Wenig später, nur 31 Sekunden später, sorgte Tim Heed für die finale Entscheidung. André Heim traf in der Schlussphase noch ins leere Tor, um das Ergebnis auf 4:0 zu festigen.

Die Fans von Ambri-Piotta konnten wenig später zum sechsten Mal in Serie ihre traditionelle Siegeshymne La Montanara anstimmen. Diese Leistung unterstreicht die aktuelle Formstärke des Teams aus der Leventina. Der Sieg gegen Lausanne zeigt die defensive Stabilität und die Effizienz im Angriffsspiel. Es handelt sich um einen klaren Sieg, der die Moral im Team weiter stärkt.

Statistische Auswertung und Tabellenlage

Beim Spiel zwischen Kloten und Genf-Servette warf Kloten insgesamt 27 Schüsse, während die Genfer auf 18 kamen. Dieses klare Chancenplus von 27 zu 18 Torschüssen ging für die Flughafenstädter leider leer aus. Trotz der größeren Anzahl an Möglichkeiten reichte es nicht für einen Punktgewinn. Die Niederlage hält das Team am Tabellenende fest und erhöht den Druck auf die Leistungsträger.

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Ambri-Piotta hingegen demonstrierte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Kombination aus individueller Klasse durch Spieler wie Inti Pestoni und Roby Järventie sowie der defensiven Solidität von Tim Heed führte zum Erfolg. Die sechs Siege in Folge markieren eine signifikante Phase in der Saison. Die Fans reagierten mit großer Begeisterung auf die konstant gute Performance ihrer Mannschaft.