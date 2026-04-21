Generationswechsel bei Apple: John Ternus löst Tim Cook ab

Nach 15 Jahren tritt Tim Cook als CEO von Apple zurück und übergibt die Führung an Hardware-Experte John Ternus. Cook bleibt dem Unternehmen als Verwaltungsratsvorsitzender erhalten.

Ein historischer Moment bei Apple steht unmittelbar bevor, denn nach 15 Jahren erfolgreicher Führung durch Tim Cook rückt John Ternus , der bisher als Hardware-Chef fungierte, an die Spitze des kalifornischen Tech-Giganten. Der Wechsel, der für den 1. September angesetzt ist, markiert das Ende einer Ära, die den Konzern in neue Dimensionen katapultierte.

Tim Cook, der das Unternehmen im Jahr 2011 vom legendären Mitgründer Steve Jobs übernahm, wird sich künftig als Vorsitzender des Verwaltungsrates in eine strategische Rolle zurückziehen. Der 50-jährige Ternus galt bereits seit langer Zeit als logischer Nachfolger, wobei der exakte Zeitpunkt der Ablösung in den vergangenen Monaten Gegenstand zahlreicher Spekulationen war. Beobachter gehen davon aus, dass Ternus bereits bei seinem Amtsantritt im September die Bühne für Innovationen bereiten muss, allen voran für ein mit Spannung erwartetes faltbares iPhone, das die Produktpalette grundlegend erweitern könnte. Die Berufung von Ternus ist eine deutliche strategische Kurskorrektur innerhalb der Führungsebene. Während Tim Cook primär als genialer Logistiker und Lieferketten-Experte bekannt wurde, der das operative Geschäft perfektionierte, bringt Ternus eine tief verwurzelte technologische Expertise mit. Er war in der Vergangenheit maßgeblich an der Entwicklung zahlloser Apple-Geräte beteiligt, was signalisiert, dass der Konzern trotz des zunehmenden Drucks in der Künstlichen Intelligenz weiterhin auf seine technischen Wurzeln und Hardware-Innovationen setzen will. Im Vergleich zu anderen Führungskräften wie Software-Chef Craig Federighi unterstreicht die Wahl von Ternus die Philosophie, dass Apple den Kern seiner Identität in der nahtlosen Verschmelzung von Hardware und Software sieht. Der Druck ist hoch: Konkurrenten wie Google und Samsung fordern Apple in der KI-Ära massiv heraus. Experten wie Dan Ives betonen jedoch, dass der reibungslose Führungswechsel darauf hindeutet, dass Apple seine technologischen Herausforderungen in der KI-Strategie intern bereits erfolgreich adressiert hat. Die Bilanz von Tim Cook sucht in der Unternehmensgeschichte ihresgleichen. Unter seiner Ägide hat Apple den Umsatz von 108 Milliarden Dollar auf über 416 Milliarden Dollar gesteigert und sich einen Börsenwert von mehr als vier Billionen Dollar erarbeitet. Cook bewies nicht nur durch das Vorantreiben neuer Kategorien wie der Apple Watch oder der Datenbrillen visionäre Weitsicht, sondern zeigte auch die notwendige Härte, weniger rentable Projekte wie das Elektroauto-Programm frühzeitig zu stoppen. Auch im politischen Parkett erwies sich Cook als gewiefter Diplomat, insbesondere in der schwierigen Beziehung zum Weißen Haus, wo er es verstand, Handelskonflikte zu entschärfen und US-Importzölle für Apple-Produkte abzuwenden. Obwohl er intern für seine Nähe zu politischen Akteuren mitunter kritisiert wurde, bleibt sein diplomatisches Geschick für den global agierenden Konzern von unschätzbarem Wert. Aus diesem Grund wird Cook auch nach seinem Rücktritt als CEO weiterhin als Kontaktperson zu internationalen Politikern fungieren, um Ternus den Rücken für die technologische Neuausrichtung freizuhalten. Die Ernennung von Johny Srouji, dem bisherigen Leiter der Chipentwicklung, zum neuen Hardware-Chef ergänzt dieses neue Führungsteam ideal. Sroujis Erfolg mit den eigenen M-Chips für Macs, die Apple von Intel-Prozessoren unabhängig machten, zeigt, dass der Konzern weiterhin auf eine vertikale Integration setzt, um die technologische Führerschaft in einem hart umkämpften Marktumfeld zu festigen





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