Generationswechsel an der Spitze: John Ternus wird neuer Apple-Chef

Nach einer Ära unter Tim Cook stellt sich Apple neu auf: Der bisherige Hardware-Chef John Ternus übernimmt die Führung des Konzerns, während Cook in den Verwaltungsrat wechselt.

Ein bedeutender Wandel steht beim kalifornischen Technologie giganten Apple bevor: John Ternus , der bislang als Leiter der Hardware-Entwicklung fungierte, rückt an die absolute Spitze des Unternehmens auf. Dieser strategische Führungswechsel, der den Übergang von einer Ära zur nächsten markiert, soll offiziell am 1. September vollzogen werden.

Tim Cook, der das Unternehmen seit dem Jahr 2011 mit fester Hand führte und das Erbe des legendären Mitgründers Steve Jobs erfolgreich verwaltete, wird sich in die Rolle des Vorsitzenden des Verwaltungsrates zurückziehen. Die Personalentscheidung gilt in Branchenkreisen als logische Konsequenz einer langen Planung. Der 50-jährige Ternus galt bereits seit geraumer Zeit als der designierte Nachfolger, wenngleich über den exakten Zeitpunkt des Stabwechsels in den vergangenen Monaten intensiv spekuliert wurde. Unter der Ägide von Tim Cook hat Apple eine beeindruckende Transformation durchlaufen und neue technologische Horizonte erschlossen. Während seiner Amtszeit weitete das Unternehmen sein Portfolio massiv aus und wagte den Vorstoß in zukunftsweisende Produktkategorien wie die Apple Watch und die Vision Pro Datenbrille. Gleichzeitig gelang es Cook, die Gewinnmargen bei den Kernprodukten wie dem iPhone und der Mac-Serie signifikant zu steigern. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung war Cook auch als politischer Akteur gefragt. Besonders in den letzten Jahren festigte er die Kontakte zum Weißen Haus, um die Interessen des Konzerns direkt auf höchster Ebene zu vertreten. Ein solcher Auftritt, bei dem Cook dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump ein symbolträchtiges Geschenk überreichte, stieß jedoch innerhalb der liberal geprägten Apple-Anhängerschaft auf ein geteiltes Echo und teils deutliche Kritik. Mit der Ernennung von John Ternus setzt Apple erneut auf Kontinuität und internes Fachwissen. Als langjähriger Hardware-Chef war er maßgeblich an der Entwicklung ultrakompakter Geräte wie den AirPods beteiligt, die den Markt für tragbare Audiotechnik revolutionierten. Auch die massive Leistungssteigerung der Apple-Produkte ist maßgeblich seiner Strategie zuzuschreiben. Um die Lücke, die Ternus hinterlässt, zu schließen, übernimmt Johny Srouji, der bisher erfolgreich die Chipentwicklung geleitet hat, die Verantwortung für die Hardware. Srouji gilt als Architekt hinter der Apple Silicon Strategie. Durch die Eigenentwicklung hochspezialisierter Halbleiter konnte Apple die Abhängigkeit von externen Zulieferern wie Intel beenden. Die Mac-Computer profitieren davon durch eine deutlich höhere Energieeffizienz und eine verbesserte Systemarchitektur, die nun nahtlos mit der Softwareplattform der mobilen Geräte verschmilzt. Damit ist das Fundament für die nächste technologische Phase unter Ternus gelegt





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