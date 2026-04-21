Generationswechsel an der Apple-Spitze: John Ternus folgt auf Tim Cook

Nach über 15 Jahren tritt Tim Cook als CEO von Apple zurück und übergibt die Leitung an Hardware-Chef John Ternus. Wir blicken auf die Ära Cook zurück und die Zukunftspläne des Unternehmens.

Ein historischer Wendepunkt steht bei Apple bevor, denn der langjährige CEO Tim Cook wird sein Amt zum 1. September offiziell niederlegen. Nach mehr als 15 Jahren an der Spitze des Technologie konzerns zieht sich Cook aus dem operativen Tagesgeschäft zurück, wird dem Unternehmen jedoch in einer neuen strategischen Funktion als Vorstandsvorsitzender erhalten bleiben.

Diese Entscheidung ist das Ergebnis eines sorgfältig ausgearbeiteten, langfristigen Nachfolgeplans, der sicherstellen soll, dass die Stabilität und die Innovationskraft von Apple auch nach dieser Ära gewahrt bleiben. Cook hatte das Unternehmen im Jahr 2011 nach dem Tod von Apple-Gründer Steve Jobs übernommen und seitdem eine beispiellose Wachstumsgeschichte geschrieben. Unter seiner Führung steigerte Apple den Marktwert von rund 350 Milliarden US-Dollar auf die beeindruckende Marke von 4 Billionen US-Dollar. Cook betonte, dass es das Privileg seines Lebens gewesen sei, diesen Konzern zu leiten, und zeigte sich dankbar für die Zusammenarbeit mit einem Team von derart kreativen und engagierten Menschen, die maßgeblich zum weltweiten Erfolg beigetragen haben. Die Nachfolge von Tim Cook tritt John Ternus an, der aktuell als Senior Vice President of Hardware Engineering fungiert. Ternus ist ein bekanntes Gesicht innerhalb von Apple und hat eine beeindruckende Karriere innerhalb des Unternehmens vorzuweisen. Seit seinem Eintritt im Jahr 2001 hat er maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher Schlüsselprodukte mitgewirkt, darunter das iPad, die AirPods sowie verschiedene Generationen von iPhone, Mac und Apple Watch. Cook lobte den zukünftigen CEO ausdrücklich als eine Führungspersönlichkeit, die das Herz eines Innovators mit dem Verstand eines Ingenieurs verbindet. Ternus selbst zeigte sich demütig und dankbar für die neue Herausforderung. Er betonte, dass er fast seine gesamte berufliche Laufbahn bei Apple verbracht habe und dabei die einzigartige Gelegenheit hatte, sowohl von Steve Jobs zu lernen als auch unter der Mentor-Rolle von Tim Cook zu wachsen. Er sieht es als seine zentrale Aufgabe an, die Mission von Apple fortzuführen und die Produkte weiterzuentwickeln, die den Alltag der Menschen weltweit nachhaltig verändert haben. In den kommenden Monaten bis zum offiziellen Wechsel wird eine intensive Übergangsphase stattfinden, in der Cook eng mit Ternus zusammenarbeiten wird, um einen reibungslosen Wechsel an der Unternehmensspitze zu garantieren. Auch nach seinem Rücktritt wird Cook Apple weiterhin unterstützen, insbesondere bei komplexen Aufgaben wie der Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern rund um den Globus. Während dieser personelle Wechsel die Schlagzeilen dominiert, schreitet die operative Arbeit bei Apple unvermindert voran. Das Unternehmen plant bereits die Zukunft mit spannenden Projekten wie neuen Smart Glasses, die für 2027 erwartet werden, sowie der Testproduktion für das mit Spannung erwartete iPhone Fold. Diese strategischen Entwicklungen unterstreichen den Anspruch von Apple, auch unter der neuen Führung von John Ternus weiterhin an der Spitze der technologischen Innovation zu stehen. Die Anleger und Beobachter weltweit blicken gespannt auf diese neue Ära, die den Übergang von einer bewährten Ära unter Cook zu einer zukunftsorientierten Vision unter Ternus markiert





SwissITMagazine / 🏆 15. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Apple Tim Cook John Ternus Unternehmensführung CEO-Wechsel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chefwechsel bei Apple: John Ternus löst Tim Cook abBei Apple gibt es einen Chefwechsel: John Ternus löst Tim Cook als Konzernchef ab.

Read more »

Apple: John Ternus löst Tim Cook als CEO abNach 15 Jahren tritt Apple-Chef Tim Cook per 1. September 2026 ab und wird durch John Ternus abgelöst.

Read more »

Tim Cook tritt überraschend als Apple-CEO zurück – John Ternus übernimmt ab SeptemberJohn Ternus wird am 1. September das Amt des CEO übernehmen, während Cook weiterhin als Vorsitzender des Apple-Vorstands tätig sein wird.

Read more »

Generationswechsel bei Apple: John Ternus löst Tim Cook abNach 15 Jahren tritt Tim Cook als CEO von Apple zurück und übergibt die Führung an Hardware-Experte John Ternus. Cook bleibt dem Unternehmen als Verwaltungsratsvorsitzender erhalten.

Read more »

Apple-Chef Tim Cook tritt zurück – John Ternus tritt Nachfolge anNach 15 Jahren ist Schluss: Tim Cook tritt ab

Read more »

Apple bekommt neuen ChefJohn Ternus löst Tim Cook als Chef des Technologieunternehmens Apple ab.

Read more »