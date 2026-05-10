Generationenübergreifende Leidenschaft: Die Erfolgsgeschichte der Bademodefirma Volans

Mutter und Tochter vereinen traditionelle Handwerkskunst aus Kroatien mit modernem Marketing, um in Zürich inklusive Bademode für jede Figur zu kreieren.

Die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens ist oft ein riskanter Schritt, doch wenn die Synergie zwischen zwei Generationen perfekt harmoniert, entsteht etwas wahrhaft Einzigartiges. In Zürich haben Ivon Blazevic und ihre Mutter Mira genau dies erreicht, als sie vor acht Jahren die Bademode firma Volans ins Leben riefen.

Das Konzept hinter der Marke ist so simpel wie revolutionär: Bademode, die wirklich jeder Frau passt, völlig unabhängig von ihrer Figur oder ihren individuellen Proportionen. In einer Welt, in der die Massenproduktion oft nur standardisierte Größen vorsieht, setzt Volans auf Individualität und eine tiefe Wertschätzung für den weiblichen Körper. Die Produktion von Einteilern und Bikinis folgt hierbei nicht dem Trend der schnelllebigen Modeindustrie, sondern einer Philosophie der Beständigkeit und höchster Qualität. Mira Blazevic ist das handwerkliche Rückgrat dieses Unternehmens.

Mit heute 75 Jahren blickt sie auf ein beeindruckendes und arbeitsreiches Berufsleben zurück. Ihre Reise begann bereits vor über fünf Jahrzehnten, als sie im Alter von 19 Jahren aus Kroatien in die Schweiz auswanderte. Über einen Zeitraum von insgesamt 44 Jahren arbeitete sie für einige der renommiertesten Bademodefirmen der Branche und perfektionierte dabei ihr Können in der anspruchsvollen Kunst des Schnittdesigns.

Diese traditionelle Handwerkskunst, die heute in vielen Betrieben durch rein digitale Prozesse ersetzt wird, ist das eigentliche Geheimnis hinter den perfekt sitzenden Modellen von Volans. Mira versteht es, Schnitte zu entwerfen, die bewusst von den gängigen Proportionen abweichen, um so jeder Frau ein Gefühl von Sicherheit und Eleganz am Strand zu ermöglichen. Während Mira für die technische Perfektion und die Tradition steht, bringt die 52-jährige Ivon die strategische Vision und das wirtschaftliche Know-how ein.

Mit einem Studium der Wirtschaft und einer fünfzehnjährigen Karriere in der Leitung der Marketingabteilung einer bekannten Beauty-Firma verfügte sie über das notwendige Wissen, um die Marke Volans im kompetitiven Markt erfolgreich zu positionieren. Die Kombination aus diesem handwerklichen Erbe der Mutter und dem modernen Marketingmanagement der Tochter schuf eine stabile Basis, auf der das Unternehmen wachsen konnte.

Ivon lebt heute in Aesch im Kanton Zürich, während Mira in Hausen bei Brugg im Kanton Aargau ansässig ist, was zeigt, dass die Zusammenarbeit über regionale Grenzen hinweg funktioniert. Die Zusammenarbeit zwischen Mutter und Tochter war jedoch nicht ohne emotionale Herausforderungen. Wenn zwei starke Persönlichkeiten gemeinsam an einem Ziel arbeiten, kommt es zwangsläufig zu Reibungspunkten und neuen Erkenntnissen. Ivon beschreibt diesen Prozess mit einer gewissen Ironie und erinnert sich an Momente, in denen sie ihre Mutter völlig neu kennenlernte.

In der Anfangsphase gab es Zweifel, ob Mira das Projekt wirklich so ernst nahm, wie es schien. Diese Unsicherheit wich jedoch schnell der Erkenntnis, dass die Mutter eine unerschütterliche Disziplin und eine enorme Leidenschaft für ihr Handwerk besitzt. Diese neue professionelle Dynamik hat ihr privates Verhältnis nachhaltig verändert und gestärkt, da sie lernten, sich gegenseitig als gleichberechtigte Geschäftspartner zu respektieren. Heute steht Volans als Symbol für die Verbindung von Tradition und Moderne.

Es ist mehr als nur ein Modeunternehmen; es ist ein Beweis dafür, dass alte Handwerkskunst in einer digitalisierten Welt weiterhin einen hohen Wert besitzt, sofern sie mit modernem Unternehmertum gepaart wird. Die Familie, die zudem zwei Enkelkinder umfasst, zeigt, wie ein generationenübergreifendes Familienunternehmen durch Vertrauen und fachliche Ergänzung erfolgreich geführt werden kann. Die Leidenschaft für die perfekte Passform bleibt dabei der zentrale Antrieb für beide Frauen





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