Generationenprojekt: Wie Mutter und Tochter mit Volans die Welt der Bademode verändern

Eine inspirierende Geschichte über Familie, Handwerk und Unternehmertum: Mira und Ivon Blazevic kreieren inklusive Bademode für jede Frau.

In der dynamischen Wirtschaftslandschaft von Zürich hat sich vor rund acht Jahren ein Projekt manifestiert, das weit über die reine Produktion von Textilien hinausgeht. Es ist die Geschichte von Ivon und Mira Blazevic, einer Tochter und ihrer Mutter, die beschlossen, ihre gegensätzlichen, aber komplementären Talente zu bündeln, um die Marke Volans ins Leben zu rufen.

Was auf den ersten Blick wie ein klassisches Familienunternehmen wirkt, ist in Wahrheit eine tiefgreifende Reise der persönlichen Entwicklung und der professionellen Neuentdeckung. Die Gründung einer eigenen Bademodefirma war für beide ein Wagnis, doch gerade diese Herausforderung führte dazu, dass sie einander auf eine völlig neue Weise kennenlernten. Ivon beschreibt diesen Prozess mit einer Prise Humor und dem Ausruf 'hoppla Schorsch', was die Überraschung über die unerwarteten Facetten ihrer Mutter während der Zusammenarbeit widerspiegelt.

Das Fundament des Unternehmens bildet die beeindruckende Expertise von Mira Blazevic. Die heute 75-jährige Kroatin kam bereits im Alter von neunzehn Jahren in die Schweiz und widmete fast ein halbes Jahrhundert ihrem Handwerk. Über 44 Jahre lang arbeitete sie für renommierte Firmen der Bademodebranche, in denen sie die Kunst des präzisen Schnittdesigns perfektionierte. In einer Zeit, in der die Modeindustrie zunehmend auf Massenproduktion und standardisierte Größen setzt, bewahrt Mira die traditionelle Handwerkskunst.

Ihre Fähigkeit, Schnitte zu entwerfen, die bewusst von den gängigen Proportionen abweichen, ermöglicht es Volans, Bikinis und Einteiler zu produzieren, die Frauen jeder Figur schmeicheln. Es geht dabei nicht nur um Ästhetik, sondern um ein tiefes Verständnis für die weibliche Anatomie und den Wunsch, dass sich jede Frau in ihrer Haut und ihrer Kleidung wohlfühlt, unabhängig von gesellschaftlichen Normen. Ergänzt wird dieses handwerkliche Wissen durch die strategische Kompetenz von Ivon Blazevic.

Mit einem Studium der Wirtschaftswissenschaften im Rücken und einer fünfzehnjährigen Karriere als Leiterin der Marketingabteilung eines Beauty-Unternehmens brachte sie das notwendige Rüstzeug mit, um aus einer handwerklichen Idee eine marktfähige Marke zu formen. Während Mira für die Seele und die Struktur der Produkte zuständig ist, sorgt Ivon dafür, dass die Vision von Volans die richtige Zielgruppe erreicht. Diese Symbiose aus Tradition und Moderne, aus Handwerk und Marketing, ist der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens.

Die Zusammenarbeit hat jedoch auch das private Gefüge verändert. Die Rollen von Mutter und Tochter verschmolzen mit denen von Geschäftspartnerinnen, was anfangs für Irritationen sorgte, letztlich aber zu einer tieferen gegenseitigen Wertschätzung führte. Heute steht Volans für eine Philosophie der Inklusivität. Die beiden Frauen, die in Hausen bei Brugg und Aesch ZH ansässig sind, haben bewiesen, dass es nie zu spät ist, einen neuen Weg einzuschlagen.

Die Herausforderung, gemeinsam ein Unternehmen aufzubauen, erforderte Geduld und die Bereitschaft, alte Denkmuster abzulegen. Besonders Mira, die anfangs skeptisch war, ob die Idee einer gemeinsamen Firma wirklich ernst gemeint war, sieht heute den Wert in dieser Kooperation. Die Bademode von Volans ist somit nicht nur ein Produkt, sondern das Ergebnis einer lebenslangen Erfahrung und einer mutigen Entscheidung, die Generationen verbindet und die Definition von Schönheit und Passform in der Modebranche hinterfragt





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