Generation Z: Zahlen und Klischees

Dieser Artikel untersucht den Ruf der 'Generation Z' und die Zahlen, die hinter diesem Ruf stehen. Es werden auch die negativen Klischees und Vorurteile gegenüber dieser Generation angesprochen.

Heute schreibt Schneider über den Ruf der ' Generation Z ' – und liefert Zahlen. Was dieser ältere Herr in diesem Alter bereits geschafft und getan hat, habe ich leider nicht mehr erfahren, weil er mit seiner Begleitung den Zug verlässt.

Er sagt: '…macht jetzt irgend ein Praktikum. Statt nach dem Studium endlich richtig go schaffe. Aber gäll, das isch die Generation, in dem Alter wäred mir scho längst...

'. Zur Erklärung: Der Aussage geht voraus, dass eine mutmasslich Mitte 20-jährige Person studiert hat. Und nun, statt endlich richtig Geld zu verdienen, ein Praktikum in Angriff nimmt. Was der ältere Herr als Beleg dafür heranzieht,sind Titel süffisant geschriebener Kolumnen in Feuilletons, in denen selbsternannte Gesellschaftsanalysten die eigene Generation als leistungsbereite Arbeitstiere bejubeln – während sie die 'Gen Z' als fragile Work-Life-Balance-Schneeflöckchen verunglimpfen.

Doch was ist an diesem Klischee wirklich dran? Und wer profitiert von der permanenten Heraufbeschwörung einer verloren gegangenen Arbeitsmoral? Ein nüchterner Blick auf die Zahlen zeigt: Die Erwerbsbeteiligung der 20- bis 24-Jährigen ist so hoch wie zuletzt Mitte der 1990er Jahre. Nachdem sie von 1995 bis 2015 kontinuierlich gesunken war, gelang es der 'Gen Z', diesen Abwärtstrend zu stoppen.

Zwar legt die 'Gen Z' im Arbeitskontext mehr Wert auf Flexibilität. Doch lässt sich dies nicht auf mangelnde Leistungsbereitschaft zurückführen. Im Gegenteil. Mit Familie, der Pflege von Angehörigen oder dem Aufbau eines Eigenheims, wie es sich noch immer eine Mehrheit der Gen Z wünscht, zu ermöglichen.

Tatsächlich steht diese Generation stärker unter Leistungsdruck und dem Druck der permanenten Verfügbarkeit als noch die Generation der Boomer. Nicht zuletzt durch das Aufwachsen mit digitalen Medien.aus dem Geschäft und selbstverständlich ist man nach Feierabend telefonisch erreichbar. Die Verschmelzung der beruflichen und privaten Kommunikationskanäle befördert die Entgrenzung der Arbeit. Und das Diffundieren beruflicher Aktivitäten ins Privatleben.

Wer Karriere machen will, muss bereit sein, zu leisten und verfügbar zu sein. Und: Man sollte die sogenannte 'Extrameile' gehen, wie die 'Generation Highperformer' zu sagen pflegt. Karriere zu machen, um sich ein Eigenheim leisten zu können oder gesellschaftlichen Status zu erreichen, ist noch immer Ziel eines Grossteils der 'Generation Z'. Das bedeutet jedoch nicht, dass neben der beruflichen Karriere ausserberufliche Aktivitäten vernachlässigt werden: Das Aufwachsen mit sozialen Medien und die damit verbundene permanente Dokumentation des Privatlebens verpflichten.

'Ich poste, also bin ich', scheint der Imperativ dieser Generation zu sein. Es führt dazu, dass der Leistungs-Ethos auch in sogenannte Freizeitaktivitäten diffundiert. Im '5 AM-Club' stehen junge, atletisch aussehende Menschen um 05 Uhr in der Früh auf, um vor der Arbeit zu joggen, zu trainieren oder ein Eisbad zu nehmen. Die Gewöhnung an schnelles Feedback und der internalisierte, ständige Vergleich mit Anderen führen dazu, dass sich die Performance um ihrer selbst willen als Konstante durch sämtliche Lebensbereiche zieht.

Es reicht nicht, beruflich erfolgreich zu sein. Und ansonsten Fünfe gerade sein zu lassen. Ein erfolgreiches Mitglied der 'Gen Z' verfügt auch über einen trainierten Körper, ernährt sich gesund, ist stilsicher gekleidet – und hat eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das eigene Leben wird mit dem kritischen Blick von aussen analysiert und optimiert.

Von 'laisser-faire' und fehlender Leistungsbereitschaft keine Spur. Klar wird Leichtigkeit und Unbeschwertheit suggeriert und das eigene Lebensglück ins Zentrum gestellt. Doch wer einmal dabei zugesehen hat, wie viel Arbeit und Kameraeinstellungen hinter einem vermeintlichen Schnappschuss in den Ferien am Strand steckt, weiss, dass dies weder mit 'Life' noch mit 'Balance' etwas zu tun hat.

Aber vielleicht der Zeitpunkt, diesen hart arbeitenden – im Job, an sich, an ihrem Leben, 'leave your comfort zone'-jungen Menschen im besten 'Boomer'-Tonfall zu sagen: Ist gut so, passt schon, chillt mal. Meret Schneider (33) ist Mitglied des Schweizer Nationalrats. Sie arbeitet als Projektleiterin beim Kampagnenforum. Weiter ist sie Vorstandsmitglied der Grünen Partei Uster ZH





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