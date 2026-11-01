Generation Z protestiert in Europa: Ursachen und Hintergründe der Jugendschwemme

Zehntausende junge Menschen in Europa demonstrieren. Ursachen sind Wohnraum, Bildung und Klima. Die Generation Z fordert mehr Gerechtigkeit.

Zehntausende junge Menschen sind am vergangenen Samstag auf die Straßen in Deutschland gegangen. Diese Proteste sind Teil einer breiten Bewegung, die nicht nur in der Schweiz, sondern in zahlreichen anderen Städten Europas stattgefunden hat. Der Ursprung der Demonstrationen liegt in Frankreich, wo sie ihren Anfang nahmen. Inzwischen erfasst die Welle der Unruhe auch Belgien, Spanien, Italien und weitere Länder. Die Frage, woher der große Unmut auf den europäischen Straßen stammt, ist komplex. Es lässt sich jedoch feststellen, dass die Generation Z über nationale Grenzen hinweg vereinigt wird.

Transnationales Wertesystem verbindet Jugend

Sara Garcia Santamaria von der Universität Valencia untersucht politische und digitale Kommunikation. Sie bestätigt, dass es ein transnationales Wertesystem gibt, das die Proteste antreibt. Gleichzeitig entstehen die Bewegungen in sehr spezifischen nationalen Kontexten. Sie beschreibt dies als den nationalen Klick. In Frankreich sind es schlecht ausgestattete Schulen, die den Zorn schüren. In Belgien sind es die hohen Studiengebühren. In Deutschland ist es die Einführung der Wehrpflicht, die viele junge Menschen auf die Straße treibt. Dennoch verbindet der darunterliegende Unmut die Generation über Grenzen hinweg. Diese Einschätzung teilt auch Julius Fintelmann, der als Chefredaktor von The European Correspondent in Brüssel arbeitet. Er ist in der Schweiz aufgewachsen und hat dort ein europäisches Medium aufgebaut.

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Gebrochene Versprechen der Wirtschaftslage

Julius Fintelmann betrachtet sich selbst als Teil der Generation, die gerade protestiert. Er beobachtet in vielen Ländern dieselben grundlegenden Probleme. Gerade in Westeuropa sehen sich junge Menschen mit einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage konfrontiert. Sie realisieren zunehmend, dass das grundlegende Versprechen nicht mehr haltbar ist. Dieses Versprechen lautete, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der jetzigen. Vier Themen beschäftigen die Jugend dabei besonders stark. Dazu gehören ungenügend alimentierte Bildungssysteme, teurer oder nicht vorhandener Wohnraum, der schwierige Berufseinstieg und die ungelöste Klimakrise. Alle vier Themen sind nicht neu, aber der Problemdruck hat stark zugenommen.

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Enttäuschung über Wohlstand und Meritokratie

Sophia Hunger von der Universität Bremen untersucht Protestbewegungen und spricht von nicht eingelösten Versprechen gegenüber Jugendlichen. Es ist das enttäuschte Versprechen von Wohlstandsgesellschaften und von der Meritokratie. Der Glaube, dass Anstrengung zu Erfolg führt, wird von vielen nicht mehr erfüllt gesehen. Hinzu kommt eine tiefe Identitätsfrage. Die Jugendlichen wollen sich selbst definieren und Vorurteilen entgegentreten. Diese Vorurteile besagen, sie seien zu sensibel und arbeiten zu wenig. Dies schafft eine gemeinsame Basis, die weit über Europa hinausreicht. Auch in Marokko, Bangladesch, Nepal und Kenia hat die Generation Z protestiert. Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein größeres Phänomen handelt, das möglicherweise nicht seinen Ursprung in Europa hat.

Strategien gegen lokale Auslöser

Der junge Journalist und die Forscherinnen sind sich einig, dass die Jugendproteste national ausgelöst werden. Sie sind jedoch Ausdruck einer grenzüberschreitend geteilten Unzufriedenheit. Dort, wo eine hohe Problemwahrnehmung mit einem lokalen Auslöser zusammenkommt, entlädt sich der Unmut auf der Straße. Die Kombination aus globalen Werten und lokalen Nöten treibt die Mobilisierung voran. Die jungen Menschen nutzen diese Plattformen, um auf strukturelle Missstände hinzuweisen. Sie fordern politische Antworten auf die genannten Herausforderungen. Die Bewegung zeigt, dass junge Menschen aktiv am politischen Diskurs teilnehmen wollen. Sie sind nicht passiv, sondern gestalten die Gesellschaft aktiv mit. Die Solidarität über Grenzen hinweg ist ein zentrales Merkmal dieser neuen Protestkultur.