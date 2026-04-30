Gender Pension Gap in der Schweiz: Frauen erhalten 20.000 Franken weniger Rente pro Jahr als Männer

Eine Studie von Swiss Life zeigt, dass Frauen in der Schweiz im Alter durchschnittlich 20.000 Franken weniger Rente erhalten als Männer. Marion Koch, Leiterin des Anlagegeschäfts für Privatkunden bei Swiss Life, erklärt die strukturellen Ursachen dieses Gender Pension Gaps und die langfristigen Folgen von Teilzeitarbeit und Erwerbsunterbrüchen. Zudem betont sie die Bedeutung finanzieller Bildung und die Vorteile von Female Finance.

Eine alarmierende Zahl zeigt die Ungleichheit im Schweizer Rentensystem: Frauen erhalten im Alter durchschnittlich rund 20.000 Franken weniger Rente pro Jahr als Männer. Diese Diskrepanz, bekannt als Gender Pension Gap , ist laut einer Studie von Swiss Life aus dem Jahr 2023 kein Wissensproblem, sondern ein strukturelles.

Marion Koch, Leiterin des Anlagegeschäfts für Privatkunden bei Swiss Life, erklärt im Gespräch mit finews, dass dieser Nachteil nicht erst im Rentenalter sichtbar wird, sondern sich über Jahre aufbaut. Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, unterbrechen ihre Erwerbsbiografie öfter und übernehmen einen größeren Teil der unbezahlten Care-Arbeit. Dies führt zu geringeren Einzahlungen in die erste und zweite Säule der Vorsorge und damit zu niedrigeren Renten.

Zudem können Frauen seltener in der dritten Säule sparen und von Steueroptimierungen profitieren, was die Lücke weiter vergrößert. Koch betont, dass der Gender Pension Gap das Ergebnis vieler kleiner Verschiebungen ist, die sich mit der Zeit zu einer großen Lücke summieren. Besonders problematisch ist die Teilzeitarbeit, die nicht nur kurzfristig zu weniger Lohn führt, sondern langfristig zu Vorsorgelücken und geringerer finanzieller Eigenständigkeit.

Viele Frauen unterschätzen die langfristigen Folgen von Teilzeitarbeit und Erwerbsunterbrüchen, die sich erst Jahre später in Form von tieferen Renten bemerkbar machen. Zudem gibt es eine trügerische Sicherheit in der Ehe: Verheiratete Frauen mit Kindern schätzen ihre finanzielle Lage im Alter oft optimistischer ein als nicht verheiratete Mütter. Koch warnt jedoch, dass Ehe keine finanzielle Sicherheit bietet, sondern eine rechtliche Einheit ist.

Gerade angesichts hoher Scheidungsraten sei es problematisch, dass Paare selten über die Aufteilung von Einkommen, Vermögen und Vorsorgeansprüchen im Fall einer Trennung sprechen. Diese finanzielle Abhängigkeit sei grobfahrlässig und zeige, dass finanzielle Verantwortung in vielen Beziehungen ungleich verteilt ist. Ein weiteres Problem ist die mangelnde finanzielle Bildung, die in der Schweiz ein großes Defizit darstellt. Koch betont, dass das Problem nicht erst im Erwachsenenalter beginnt, sondern viel früher – auch in der gesellschaftlichen Prägung.

Mädchen werden seltener mit Finanzthemen konfrontiert als Jungen, was zu einem Ungleichgewicht beim Wissen und beim Zutrauen führt. Frauen trauen sich beim Investieren oft weniger zu, obwohl sie nicht zwingend weniger kompetent sind. Koch erklärt, dass Frauen, wenn sie sich entscheiden zu investieren, oft bessere Investorinnen sind, weil sie ihrer Investmentstrategie langfristig treu bleiben. Männer neigen eher dazu, den Markt aktiv timen zu wollen, während Frauen disziplinierter bleiben und langfristig profitieren.

Für Koch bedeutet Female Finance, Frauen zu befähigen, Kontrolle über ihre Finanzen zu haben, und sie ermutigt dazu, sich frühzeitig mit Finanzthemen auseinanderzusetzen





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