Gen Z regelt erwartet über 160'000 Teilnehmende bei Demos in Deutschland

Die Initiative Gen Z regelt hofft auf mehr als 160'000 Demonstrierende in über 30 deutschen Städten. Sie fordert mehr Geld für Schulen, Klimaschutz und Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten.

Die Initiative Gen Z regelt hofft bei ihren für diesen Samstag angekündigten Jugendproteste n in Deutschland auf mehr als 160'000 Teilnehmende. Nach Angaben auf der Website der Gruppierung haben so viele Menschen ihre Teilnahme zugesagt. Demonstrationen sind in mehr als 30 deutschen Städten angekündigt, darunter Berlin, Köln, Frankfurt und München.

Forderungen nach Bildung, Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit

Die Initiative fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie. Zudem verlangt sie Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Eine Wehrpflicht lehnt Gen Z regelt ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.

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Die Demonstrationen in Berlin, Köln, Frankfurt und München werden von einem Organisationsteam betreut. Bei den anderen Orten hat sich dieses als nicht zuständig für Inhalt und Organisation erklärt. Auf seiner Website weist es jedoch auf diese Veranstaltungen hin und ruft zur Teilnahme auf.

Junge Organisation mit Abgrenzung zu Einzelveranstaltungen

Gen Z regelt hat sich nach eigenen Angaben erst vor wenigen Wochen zusammengefunden. Zum zentralen Organisationsteam gehören nach eigenen Angaben 30 Menschen. Von einzelnen Veranstaltungen, die sich ebenfalls auf Gen Z regelt berufen, grenzt sich die Gruppierung ab.

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In sozialen Medien gibt es zahlreiche Posts und Kanäle, die einen Bezug zu der Gruppierung herstellen, nicht alle sprechen aber in ihrem Namen. Die Bundesschülerkonferenz hat sich von dem Protest distanziert und dabei auf undurchsichtige Organisationsstrukturen verwiesen.

Aufruf zu friedlichem Protest und Sorge vor Gewalt

Die Organisatoren von Gen Z regelt rufen ausdrücklich zu friedlichem Protest auf und lehnen jede Form von Gewalt ab. Auf ihrer Website machen sie deutlich, dass sie keine extremistischen Gruppen und verfassungsfeindliche Symbole bei ihren Demonstrationen haben wollen. Sie warnen vor Glas und Waffen sowie Provokationen gegenüber der Polizei und weisen auf das für Demonstrationen geltende Vermummungsverbot hin.

Bei Protesten insbesondere in Frankreich war es zu Ausschreitungen mit Gewalt, Plünderungen und Brandstiftung gekommen. Im deutschen Einzelhandel haben Geschäfte vor dem Protesttag mancherorts geschlossen, weil die Betreiber Schäden oder Beeinträchtigungen auch hierzulande fürchten.

Die Sicherheitsbehörden des Bundes haben allerdings keine weitergehenden Erkenntnisse zu Gewaltaufrufen oder geplanten gewalttätigen Ausschreitungen bei den geplanten Protesten. Gleichwohl griffen auch Teile der linksextremistischen Szene sowie vereinzelt Gruppierungen aus dem auslandsbezogenen Extremismus die Aufrufe auf, um sich an der Mobilisierung zu beteiligen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.

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Kritik am Fokus auf mögliche Gewalt

Vertreter von Gen Z regelt kritisieren den starken Fokus auf die Sorge vor Gewalt. Ein Organisator der Demonstration in München sagte bei einer Pressekonferenz in Köln, dies zeige, dass der Punkt der Initiative, nicht ernst genommen und nicht gehört zu werden, zutreffe. Niemand wolle sich mit den Inhalten befassen, vielmehr stehe immer nur das Thema Gewalt auf der Agenda.

Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katharina Dröge, versteht den Ärger junger Menschen und fordert mehr Aufmerksamkeit für ihre Kritik. Junge Menschen seien zu Recht wütend, weil die Bundesregierung ihre Anliegen nicht ernst genug nehme und ihnen Antworten darauf schuldig bleibe, wie sie ihre Zukunft gestalten könnten, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Die Linke unterstützt die Proteste. Parteichef Luigi Pantisano erklärte, es sei genau die richtige Zeit für Proteste, verwies auf geplante Reformen der Bundesregierung bei Pflege und Rente und sprach von sozialen Grausamkeiten. AfD-Chefin Alice Weidel warnte hingegen vor einer Vereinnahmung durch Extremisten. Es bestehe die reale Gefahr, dass die Demonstrationen wie in Frankreich von gewaltbereiten Menschen aus dem linksextremen und islamistischen Milieu gekapert werden, erklärte sie.