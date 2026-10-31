Nach friedlichen Gen Z Protesten kommt es in Frankfurt und Köln zu schweren Ausschreitungen. Polizei greift ein, Demonstrierende fordern mehr Sozialleistungen.

Zehntausende junge Menschen haben am Abend in Deutschland an den von der Initiative Gen Z regelt organisierten Protesten teilgenommen. Während die eigentlichen Kundgebungen friedlich verliefen, wurden diese am Ende durch gewalttätige Ausschreitungen in mehreren Städten überschattet. Besonders in den Metropolen Frankfurt und Köln spitzte sich die Lage nach dem offiziellen Ende der Veranstaltungen dramatisch zu, wobei es zu Angriffen auf Polizei kräfte und Plünderungen kam.

Schwere Ausschreitungen in Frankfurt

In der Frankfurter Innenstadt beobachteten Reporter der Deutschen Presse-Agentur, wie mehrere Personen in Geschäfte eindrangen. Dort stahlen sie Turnschuhe und andere Gegenstände. Auch ein Waffenfachgeschäft wurde von den Randalierern attackiert. Die Frankfurter Polizei sperrte daraufhin die Zeil, eine der meistbesuchten Einkaufsstrassen der Stadt, ab. Die Behörde teilte mit, dass unbeteiligte Personen die Zeil verlassen können, ein Zutritt jedoch ab sofort untersagt ist. Mehrere Personen wurden festgenommen, während Beamte zwei Waffen sicherten, deren Art nicht bekannt gegeben wurde.

Also read Gen-Z-Proteste in über 30 deutschen Städten: Luxusläden verbarrikadieren ihre Schaufenster

Die Polizei berichtete außerdem, dass an mehreren Läden Scheiben eingeschlagen wurden. Besonders schwerwiegend waren die Meldungen, dass Molotowcocktails auf die Einsatzkräfte geworfen wurden. Die Situation in Frankfurt erinnerte laut Berichten an die Ereignisse in Frankreich, wo am selben Wochenende hunderttausende Menschen demonstrierten und es ebenfalls zu Festnahmen kam. Die Frankfurter Polizei betonte, dass sie sehr konsequent und massiv eingegriffen hat, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Gewalttätige Szenarien in Köln

Ähnlich prekär entwickelte sich die Lage in Köln. Auf der Domplatte nahe dem Hauptbahnhof kam es zu Angriffen auf Polizisten. Dabei wurden Flaschen geworfen und Fahrräder durch die Gegend geschleudert. Ein Mensch erlitt dabei Verletzungen. Randalierer wurden festgesetzt, und nach Polizeiangaben fanden fünf Ingewahrsamnahmen statt. In einer Nebenstrasse ging eine Fensterscheibe durch einen geworfenen E-Scooter zu Bruch.

Advertisement

Die Polizeipressestelle sprach von einem dynamischen Lagebild, weshalb Polizeikräfte in der Region zusammengezogen wurden. Die Behörden versuchten, weitere Eskalationen zu verhindern. Die Szenen in Köln ähnelten den Vorfällen in anderen Städten, in denen es zu Unruhen kam. Die Einsatzkräfte blieben in absoluter Bereitschaft, um auch in den späten Abend- oder Nachtstunden weiteren Ausschreitungen entgegenzuwirken. Die Polizei betonte, dass sie die Sicherheit der Bevölkerung und der Einsatzkräfte priorisierte.

Bundesweite Unruhen und Wasserwerfer

Neben Frankfurt und Köln kam es in weiteren deutschen Städten zu Zwischenfällen. Aus Berlin wurden Flaschen-, Böller- und Eierwürfe gemeldet. In Hamburg gingen brennende Barrikaden auf. In einigen Städten, darunter auch Hannover und Bremen, setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um die Gewalt zu stoppen. In Hamburg geriet die Lage gegen Abend in der Nähe des Hauptbahnhofes teils aus dem Ruder, nachdem sie zuvor weitgehend störungsfrei verlaufen war.

In Berlin stand der Protestzug im Kontext mit den bundesweiten Jugendprotesten, war aber nicht Teil der bundesweiten Demos der Initiative Gen Z regelt. Bei deren Veranstaltung am Brandenburger Tor hatten am Nachmittag Tausende Menschen friedlich demonstriert. Rund siebenhundert Menschen versammelten sich dann am frühen Abend am Rosenthaler Platz und starteten einen Protestzug. Dieser wurde von der Polizei vorzeitig beendet, da die Situation eskalierte.

Reaktion der Initiative und Forderungen

Vor den abendlichen Ereignissen hatte die Initiative Gen Z regelt ein positives Fazit der Jugendproteste am Nachmittag gezogen. Ein Sprecher des Presseteams, der öffentlich nur unter dem Vornamen Amadeo auftreten will, erklärte, dass seine Initiative keinen Einfluss auf das habe, was nach dem Ende der Kundgebungen passiert sei. Er betonte jedoch, dass seine Gruppe in drei Wochen wieder viele junge Menschen für Aktionen mobilisieren wolle. Für sie sei das nur der erste Schritt, und sie planten, sich an den europaweiten Protesten am 20. November zu beteiligen.

Advertisement

Die Initiative hatte zu friedlichen Demonstrationen in mehr als dreißig deutschen Städten aufgerufen. Die Forderungen der Jugendlichen umfassen mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie. Zudem fordern sie Massnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Die Einführung einer Wehrpflicht lehnen sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung. Kurz vor 20.00 Uhr nannte der Sprecher des Presseteams eine Teilnehmerzahl von mehr als hunderttausend Menschen. Die Zahlen von sechs bis acht Städten fehlten dabei noch.

Kontroverse Teilnehmerzahlen und Polizeieinsätze

Bundesweite Zahlen der Polizei lagen zunächst nicht vor. In einigen Städten fielen die Angaben der Ordnungsbehörden niedriger aus als die Angaben der Veranstalter. Die Polizei sprach in Frankfurt davon, dass es sich bei den Gruppen, von denen die Gewalt ausging, um autonome und zum Teil vermummte Personen gehandelt habe. Wo nötig, habe die Polizei sehr konsequent und auch massiv eingegriffen.

Berichte von Teilnehmern schilderten eine aggressive Polizeipräsenz. Ein Demonstrant, der mit seinen Kindern teilnahm, telefonierte während der Eskalation mit einem Begleiter. Er berichtete, die Polizei habe Familien und andere friedliche Demonstranten grundlos eingekesselt. Anschließend sei physische Gewalt angewendet und Pfefferspray eingesetzt worden. Die Anweisung, nach hinten zu gehen, wurde befolgt, doch dort seien die Menschen weiter attackiert worden. Die initiativbetonung auf Frieden stand im starken Widerspruch zu den gewalttätigen Ereignissen am Abend.