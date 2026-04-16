Gemischte Märkte: PepsiCo im Aufwind, Pharmawerte drücken auf die Stimmung

Während PepsiCo von positiven Entwicklungen profitiert, stehen Abbott Laboratories und der Schweizer Aktienmarkt unter Druck. Pharmawerte belasten die Kurse, während der Ölpreis trotz geopolitischer Unsicherheiten zulegt. Aluminiumpreise steigen aufgrund von Lieferängsten im Nahen Osten.

Die Börsen zeigten sich am Donnerstag von ihrer gespaltenen Seite. Während der US-Getränkeriese PepsiCo im vorbörslichen Handel zulegen konnte, gerieten die Aktien von Abbott Laboratories unter Druck. Der Pharmakonzern sah sich aufgrund von Belastungen mit einer Gewinnwarnung konfrontiert, was zu einem Kursrutsch von über vier Prozent führte. Auch der Schweizer Aktienmarkt verzeichnete leichte Verluste und schloss im Minus. Belastet wurde der Markt insbesondere durch schwache defensive Schwergewichte.

Die Experten sehen in den leichten Abgaben jedoch keine übermässige Sorge, sondern eher eine kurzfristige Konsolidierung nach einer fulminanten Erholung der vergangenen Wochen. Man wartet auf positive Signale aus Teheran und Washington, um eine erneute Rally zu starten. Unterstützend wirken positive Nachrichten aus Asien, wo überraschend gute Konjunkturdaten aus China die Hoffnungen auf eine globale Konjunkturerholung stärken. Die Ölpreise legten indes zu, wobei die Sorge vor einer Verzögerung der Blockade der Strasse von Hormus die Anleger bewegte.

Brent-Rohöl mit Lieferung im Juni verteuerte sich um zwei Prozent auf 96,83 Dollar. Experten der Commonwealth Bank of Austria befürchten eine Verschärfung der Störungen am Ölmarkt durch die US-Blockade iranischer Häfen, da rund 3,8 Millionen Barrel Rohöl und Produkte gefährdet seien, die monatlich durch die strategisch wichtige Wasserstrasse transportiert werden. Die Anleger warten auf Hinweise bezüglich der Bemühungen um ein Ende des Konflikts, wobei der aktuelle Waffenstillstand als brüchig gilt. Obwohl die Rohölpreise weiterhin deutlich über dem Vorkriegsniveau liegen, sind sie noch weit von den Höchstständen der ersten Kriegswochen entfernt.

Eine weitere treibende Kraft auf den Rohstoffmärkten ist der Aluminiumpreis, der angesichts der Furcht vor einem Angebotsdefizit durch den Nahost-Konflikt weiter steigt. Das Industriemetall, unerlässlich für Fahrzeug-, Flugzeugbau und Verpackungsindustrie, erreichte ein neues Hoch. Seit Kriegsbeginn Ende Februar ist der Preis um fast 17 Prozent gestiegen. Lokale Aluminiumhütten im Nahen Osten mussten ihre Produktion reduzieren oder wurden beschädigt, was die Lieferketten unterbricht. Angesichts der Lieferstörungen prognostizieren Analysten eine Fortsetzung des Preisanstiegs.

Der Schweizer Leitindex SMI gab um 0,18 Prozent auf 7011 Punkte nach, nachdem beide Indizes am Vortag Rekorde erreicht hatten und diese am Donnerstag zunächst weiter ausgebaut hatten. Ein Händler zeigte sich überzeugt, dass Investoren die Hoffnung auf ein länger anhaltendes Friedensabkommen im Nahen Osten nicht aufgeben. Die Lösung im Iran-Krieg werde zunehmend eingepreist. Positiv überraschten auch die chinesischen Konjunkturdaten. Sowohl die Industrieproduktion als auch das Bruttoinlandsprodukt fielen besser aus als erwartet.

Dies ist angesichts der Befürchtungen über die globale Konjunkturentwicklung durch den Iran-Krieg von grosser Bedeutung. Es zeige sich eine erkennbare Resilienz der wichtigsten Volkswirtschaften, was die Hoffnungen auf geringere Bremsspuren schüre. Die Nahrungsmittelriesen belasteten den Markt am oberen Ende, da der Konzern seine Generalversammlung abhielt und neue Prognosen veröffentlichte. Aktien von Unternehmen, die im Bereich Quanten-Computing tätig sind, waren hingegen gefragt und verzeichneten deutliche Kursgewinne.

Der Streaming-Dienst Netflix wird am Abend nach Börsenschluss Zahlen veröffentlichen, was die Aufmerksamkeit der Technologie-Investoren auf sich zieht. Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli musste aufgrund geringerer Verkaufszahlen und einer angepassten Prognose mit einem EBIT-Rückgang Kursverluste hinnehmen. Ähnliches galt für den Basler Chemiekonzern, dessen Aktien nach einer Umsatz- und Auftragseingangsprognose aus den Depots gekippt wurden.





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