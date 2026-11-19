Die Instandsetzung des Gemeinschaftszentrums Wipkingen in Zürich ist fertiggestellt. Die Wiedereröffnung erfolgt schrittweise bis Januar 2027 mit neuer Café-Öffnung im Dezember 2026.

Die umfangreiche Instandsetzung des Gemeinschaftszentrums Wipkingen in Zürich ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die Wiedereröffnung der historischen Anlage erfolgt in mehreren Etappen, wobei die letzte Phase im Januar 2027 endet. Dieses zeitliche Fenster gewährleistet, dass alle notwendigen Abschlussarbeiten termingerecht umgesetzt werden können.

Zeitplan für die schrittweise Wiedereröffnung

Das beliebte Café im Herzen des Zentrums nimmt seinen Betrieb bereits ab Mitte Dezember 2026 wieder auf. Besucher können sich somit früher auf die neuen Räumlichkeiten freuen, während die übrigen Teile der Anlage weiterhin schrittweise freigegeben werden. Die finale Eröffnung des gesamten Komplexes ist für Ende Januar 2027 geplant. Dieser gestaffelte Zeitplan ermöglicht es den Verantwortlichen, Qualitätsstandards bei der Übergabe zu garantieren und eventuelle letzte Feinheiten zu integrieren.

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Architektur und energetische Modernisierung

Die Bauarbeiten wurden von den Architekten deplus architekten eth/sia, der dierealisatorin.ch und planikum ag durchgeführt. Die schützenswerte Anlage aus den 1950er-Jahren wurde baulich und energetisch an heutige Bedürfnisse angepasst. Besonders der große Veranstaltungssaal, ehemals "Blaue Saal", befindet sich nun in einem kompakten Neubau in Holzhybridbauweise. Dieser moderne Aufbau verbindet traditionellen Charme mit zeitgenössischer Bauweise.

Die energetische Sanierung umfasst verbesserte Dämmungen, neue Fenster sowie effiziente gebäudetechnische Anlagen. Ein entscheidender Faktor ist der Anschluss an den ewz-Nahwärmeverbund, der den Energieverbrauch deutlich reduziert. Diese Maßnahmen erhöhen den Komfort für die Nutzenden und tragen zur Nachhaltigkeit des Standorts bei. Wo immer möglich, wurde die bestehende Bausubstanz erhalten, wieder- und weiterverwendet.

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Freiraumgestaltung und ökologische Aspekte

Auch der beliebte Spielplatz "Märliwald" sowie die Wasserspielanlage wurden komplett saniert und erweitert. Am Kloster-Fahr-Weg wurden zwei neue Picknicktische mit Grillstelle installiert. Entlang des Wegs sorgt ein neuer Trinkbrunnen künftig für Erfrischung an heißen Tagen. Der typische Charakter des Ensembles von Pavillonbauten wurde dabei sorgfältig beibehalten.

Ein besonderer Fokus lag auf dem Baumschutz. Dank sorgfältiger Maßnahmen konnte die historische Linde direkt neben dem Neubau bewahrt werden. Zusätzlich werden rund 40 Bäume gepflanzt, um die grüne Substanz zu erweitern. Die Freiräume tragen mit Schattenbereichen und begrünten Flächen zur Klimaresilienz und Hitzeminderung bei. Dies erhöht die Aufenthaltsqualität des Standorts erheblich.

Soziokulturelle Bedeutung und neue Nutzung

Das Gemeinschaftszentrum Wipkingen war das erste seiner Art in der Stadt Zürich und erwies sich als Erfolgsmodell. Zusammen mit dem angrenzenden Wipkingerpark bildet es heute einen beliebten Begegnungsort für Menschen aus der ganzen Stadt. Quartierarbeit und Verwaltung wurden neu auf die Gebäude verteilt, um die Effizienz zu steigern.

Mit der Instandsetzung wurde die Rolle des GZ Wipkingen als vielfältiger soziokultureller Treffpunkt am Limmatufer gestärkt. Es wurden zeitgemäße Rahmenbedingungen für einen zukunftsfähigen Betrieb geschaffen. Die Erneuerung verbindet den sorgfältigen Umgang mit dem baukulturellen Erbe mit einer ressourcenschonenden Entwicklung. Dies entspricht exakt den Bedürfnissen der Bevölkerung und sichert die langfristige Nutzung des Standorts.