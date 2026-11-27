Am 8. Dezember 2026 entscheidet die Gemeindeversammlung in Thürnen BL über das Budget 2027. Der Gemeinderat plant einen Steuerfuss von 59 Prozent und beantragt Kredite in Höhe von insgesamt 705.000 Franken für Infrastrukturprojekte.

Am 8. Dezember 2026 trifft die Einwohnergemeindeversammlung in der Gemeinde Thürnen im Kanton Basel-Landschaft die entscheidenden Weichen für die kommunale Finanzplanung des folgenden Jahres. Die Versammlung wird über das Haushaltsgesetz für das Jahr 2027 sowie über zwei bedeutende Kreditgesuche verhandeln und abstimmen. Der Gemeinderat hat den Bürgern eine umfassende Vorlage unterbreitet, die sowohl die regulären Betriebsmittel als auch spezifische Investitionen in die lokale Infrastruktur abdeckt. Die finale Entscheidung über die Ausgaben und Einnahmen liegt dabei ausschließlich bei den stimmberechtigten Einwohnern der Gemeinde.

Kernbestandteile des Budgets 2027

Das Budget 2027 der Einwohnergemeinde Thürnen basiert auf einem soliden Fundament aus geplanten Einnahmen und definierten Ausgabenposten, die vom Gemeinderat sorgfältig ermittelt wurden. Ein zentrales Element der Finanzplanung ist die Spezialfinanzierung für die Wasserversorgung, die für das Jahr 2027 einen Gewinn von 13'670.00 Franken ausweist. Dieser positive Saldo zeigt, dass die Einnahmen aus der Wasserversorgung die damit verbundenen Kosten übersteigen und somit einen Beitrag zur allgemeinen Finanzlage der Gemeinde leisten.

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Neben der Wasserversorgung plant der Gemeinderat Nettoinvestitionen in Höhe von 233'997.00 Franken, die im Budget 2027 enthalten sind. Diese Investitionen dienen der Instandhaltung und dem Ausbau der kommunalen Anlagen. Parallel dazu schlägt der Gemeinderat vor, den Steuerfuss für natürliche Personen, welcher die Einkommens- und Vermögenssteuer umfasst, für das Jahr 2027 auf 59 Prozent festzulegen. Dieser Satz bildet die Grundlage für die persönliche Steuereintreibung und wird die privaten Haushalte in der Gemeinde direkt betreffen.

Für juristische Personen, also Unternehmen und andere Kapitalgesellschaften, beantragt der Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert gegenüber dem Vorjahr 2026 zu belassen. Auch bei den Abfallgebühren, den Kadavergebühren sowie den Nachtparkiergebühren sind keine Anpassungen vorgesehen. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Rahmenbedingungen für die gewerbliche Tätigkeit in der Gemeinde stabil zu halten und keine unnötigen Kostenerhöhungen für die Unternehmen oder die Bürger im Bereich der kommunalen Dienstleistungen zu verursachen.

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Kreditgesuche für Infrastrukturprojekte

Ein wesentlicher Punkt der Versammlung am 8. Dezember 2026 sind die Bewilligung von Krediten für bauliche Massnahmen. Der Gemeinderat beantragt die Freigabe eines Gesamtkredits von 555'000.00 Franken inklusive Mehrwertsteuer. Diese Summe ist spezifisch für zwei Vorhaben vorgesehen: den Strassenbau und den Ersatz alter Wasserleitungen. Die Aufteilung dieser Summe ist detailliert festgelegt, um eine transparente Mittelverwendung sicherzustellen.

Von den 555'000.00 Franken sind 275'000.00 Franken explizit für den Strassenbau in der Grabackerstrasse zwischen den Nummern 17 und 33 vorgesehen. Der verbleibende Betrag in Höhe von 280'000.00 Franken dient der Erneuerung der Wasserleitung in diesem Abschnitt. Diese Massnahmen sind notwendig, um die Infrastruktur im betroffenen Gebiet zu sanieren und die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Wege sowie der Versorgungsleitungen langfristig zu gewährleisten.

Neben dem grösseren Kreditgesuch für die Grabackerstrasse beantragt der Gemeinderat zudem einen separaten Kredit in Höhe von 150'000.00 Franken inklusive Mehrwertsteuer. Die genaue Verwendung dieses zweiten Kredits wird in den Unterlagen der Einwohnergemeindeversammlung detailliert ausgeführt. Beide Kreditgesuche müssen von der Versammlung genehmigt werden, um die notwendigen Mittel für die Realisierung der geplanten Bauarbeiten freizugeben.

Personalreglement und Verwaltungsorganisation

Neben den finanziellen Fragen steht auch die organisationale Struktur der Gemeindeverwaltung auf der Tagesordnung. Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Teilrevision des Personalreglements der Einwohnergemeinde Thürnen. Diese Revision ist notwendig, um die Regelungen für die Mitarbeitenden der Gemeinde an aktuelle Anforderungen und rechtliche Gegebenheiten anzupassen.

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Die Teilrevision des Personalreglements betrifft die internen Bestimmungen für das Personal der Gemeindeverwaltung. Durch die Anpassung der Regelungen soll sichergestellt werden, dass die Gemeinde als Arbeitgeberin den aktuellen Standards entspricht und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden klar geregelt sind. Die Verabschiedung dieser Änderungen erfolgt durch den Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung am 8. Dezember 2026.

Informationen zum Verfahren und Unterlagen

Die Erläuterungen zu den vorgestellten Geschäften sowie zusätzliche Unterlagen stehen den Bürgern der Gemeinde zur Einsichtnahme bereit. Die Dokumente können ab Freitag, 27. November 2026, online auf der offiziellen Internetseite der Gemeinde Thürnen eingesehen werden. Dort befinden sich die Unterlagen im Bereich Politik unter Gemeindeversammlung mit dem jeweiligen Datum der Versammlung. Alternativ ist die Einsichtnahme während der Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung Thürnen möglich.

Die Versammlung am 8. Dezember 2026 wird zudem über einen orientierenden Finanzplan beraten. Ein weiterer Traktand ist die Sondervorlage zum Ersatz der Wasserzähler. Diese Massnahmen sind Teil der umfassenden Strategie, die finanzielle und technische Infrastruktur der Gemeinde Thürnen nachhaltig zu sichern. Die Bürger der Gemeinde sind aufgefordert, sich rechtzeitig mit den Unterlagen vertraut zu machen, um eine fundierte Abstimmung am Versammlungstag treffen zu können.