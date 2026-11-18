Die Gemeindeversammlung Schwyz am 9. Dezember 2026 behandelt das Budget 2027 sowie den Planungskredit für die Schulanlage Ibach. Stimmberechtigte entscheiden auch über die Schutzzonenplanung und eine Wohnrauminitiative.

Am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, versammeln sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Schwyz zur offiziellen Gemeindeversammlung im MythenForum. Die Sitzung beginnt um 20.00 Uhr und legt den Fokus auf vier zentrale Anträge, die die finanzielle und räumliche Zukunft der Gemeinde maßgeblich bestimmen werden. Im Mittelpunkt stehen die Verabschiedung des Budgets für das Jahr 2027 sowie die Bewilligung eines signifikanten Planungskredit s für die Erneuerung und Erweiterung der Schulanlage Ibach.

Hauptthemen der Versammlung am 9. Dezember

Die Stimmberechtigten erhalten bis Ende November 2026 die offizielle Botschaft zur Versammlung, welche die Details zu den vier Traktanden präzisiert. Neben dem Voranschlag 2027 umfasst die Agenda die Ausgabenbewilligung für die Planung der Schulanlage Ibach, die Revision der Schutzzonenplanung und den Antrag zur Ablehnung der Pluralinitiative "Mehr preisgünstige Wohnungen für Schwyz". Diese Zusammenstellung der Themen zeigt die Breite der kommunalen Aufgaben, von der Schulinfrastruktur über den Naturschutz bis hin zur Wohnbaupolitik.

Also read Aargauer Parlament diskutiert über tiefere Steuern und Budget 2027

Planungskredit für Schulanlage Ibach

Der Gemeinderat beantragt die Freigabe von 3,345 Millionen Franken für die Planung der Erneuerung und Erweiterung der Schulanlage Ibach. Diese Investition ist notwendig, da die bestehende Infrastruktur mit den Schulhäusern Christophorus und Muota sowie der kleinen Turnhalle den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Die vorhandenen Räume sind zunehmend knapp, teilweise zu klein und entsprechen nicht mehr dem zeitgemäßen Standard, was zu erheblichem Sanierungsbedarf führt.

Um die Schulanlage umfassend weiterzuentwickeln, werden zusätzliche Schul- und Sporträume geschaffen, die langfristig auf die Bedürfnisse von Schule, Vereinen und der Bevölkerung abgestimmt sind. Im Rahmen eines selektiven Projektwettbewerbs hat sich das Siegerprojekt "3MAL3" durchgesetzt. Dieses Konzept dient als Grundlage für die weitere Planung und sieht vier abgestimmte Teilprojekte vor: den Neubau des Schulhauses Muota mit Doppelturnhalle, die Erweiterung und Sanierung des Schulhauses Christophorus, die Umnutzung der bestehenden Turnhalle für die Tagesstruktur sowie die Neugestaltung der Aussenanlagen.

Advertisement

Revision der Schutzzonenplanung

Die aktuelle Schutzzonenplanung aus dem Jahr 2001 gilt aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes als maßgeblich überholt. Parallel dazu haben unklare Regelungen beim Ortsbildschutz zu Rechtsunsicherheiten bei Bauherrschaften und Planenden geführt. Die nun vorgelegte Revision zielt darauf ab, den Schutzzonenplan und das zugehörige Reglement an die heutigen Gegebenheiten und übergeordneten Anforderungen anzupassen.

Mit dieser Anpassung wird die Planungs- und Rechtssicherheit bei Bauvorhaben im geschützten Ortsbild deutlich erhöht, wodurch die Siedlungsentwicklung nach innen gefördert wird. Zudem sollen die Eigentümer von Natur- und Landschaftsschutzobjekten für ihre Unterhaltsarbeiten entschädigt werden, wobei die Beiträge der Gemeinde durch eine Spezialfinanzierung gedeckt werden sollen. Das neue Planwerk schafft somit die Voraussetzungen für den Erhalt des Orts- und Landschaftsbilds sowie für die Förderung schützenswerter Tier- und Pflanzenarten.

Ablehnung der Pluralinitiative Wohnraum

Ein weiterer kritischer Punkt der Versammlung ist die Behandlung der Pluralinitiative "Mehr preisgünstige Wohnungen für Schwyz". Diese Initiative fordert, dass auf dem Areal Bahnhofstrasse 15 in Schwyz mindestens 40 Prozent der Bruttogeschossfläche für gemeinnützigen Wohnungsbau vorgesehen und dies in der Nutzungsplanung verankert wird. Die Befürworter argumentieren mit einem Mangel an Wohnungen und zu hohen Mietpreisen im Raum Schwyz, um soziale Durchmischung und ein belebtes Dorf zu gewährleisten.

Der Gemeinderat Schwyz erkennt den bestehenden Handlungsbedarf an, stuft eine gemeindeweite Wohnraumstrategie jedoch als zielführender ein als eine starre Vorgabe für ein einzelnes Areal. Eine solche Strategie soll aufzeigen, wie unterschiedliche Wohnbedürfnisse an verschiedenen Standorten berücksichtigt werden können. Für die künftige Nutzung des Areals Bahnhofstrasse 15, nach dem Wegzug der kantonalen Verwaltung, wird eine integrierte Entwicklung mit dem Stützpunktfeuerwehr-Lokal und den Gemeindeparkplätzen im Hinteren Steisteg angestrebt. Der Gemeinderat empfiehlt daher die Ablehnung der Initiative, um die Grundlage für eine bedarfsgerechte Teilrevision der Nutzungsplanung zu schaffen.