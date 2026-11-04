Gemeindeversammlung Oppligen: Budget 2027 und Heizungs-Sanierung zur Abstimmung

Die Gemeindeversammlung Oppligen stimmt am 24. November 2026 über das Budget 2027 mit Verlust von CHF 26'865 sowie einen Verpflichtungskredit von CHF 580'000 für die Heizungssanierung ab.

Am Dienstag, den 24. November 2026, um 20:00 Uhr findet in der Turnhalle Oppligen am Dorfplatz 3 die offizielle Gemeindeversammlung statt. Der Gemeinderat Oppligen hat die Traktandenliste für diese Versammlung veröffentlicht, die zentrale finanzielle Entscheidungen für die Zukunft der Gemeinde beinhaltet. Die Stimmberechtigten haben dabei die Möglichkeit, über das Haushaltsgesetz für das Jahr 2027 sowie über spezifische Investitionskredite abzustimmen.

Budget 2027 verzeichnet Defizit bei gleichen Steuersätzen

Das Budget 2027 der Gemeinde Oppligen weist ein finanzielles Defizit in Höhe von CHF 26'865.00 aus. Trotz dieses Verlusts beantragt der Gemeinderat Oppligen, die bestehenden Steueranlagen beizubehalten. Die Gemeindesteuern sollen weiterhin mit 1.5 Einheiten auf dem Einkommen und Vermögen angesetzt werden, was exakt dem Stand des Budgets 2026 entspricht. Auch die Liegenschaftssteuer bleibt unverändert bei 1.2 Promille der amtlichen Werte.

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Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich den detaillierten Vorbericht zum Budget 2027 entweder direkt bei der Gemeindeverwaltung Oppligen oder digital auf der offiziellen Internetseite unter dem Menüpunkt "Aktuelles" im Bereich "Öffentliche Auflage" ansehen. Diese Transparenz soll der Bevölkerung eine fundierte Entscheidungsgrundlage während der Versammlung bieten. Der Gemeinderat Oppligen bittet um Genehmigung des Budgets sowie der genannten Steuerfaktoren.

Kreditgenehmigung für Sanierung der Gebäudehülle

Einer der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung ist die Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 580'000.00. Dieser Kredit dient der Sanierung der Gebäudehülle und der Heizungsanlagen an den Liegenschaften Dorfplatz 1, 3 und 6. Die Schulkommission Oppligen hatte bereits am 29. April 2026 Kenntnis von einer vorherigen Kreditabrechnung genommen. Dabei stellte sich heraus, dass der ursprüngliche Kredit um CHF 27'261.90 überschritten wurde.

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Diese Mehrkosten von CHF 27'261.90 ergaben sich aus einem Gesamtkreditvolumen von CHF 360'000.00 gegenüber tatsächlichen Ausgaben von CHF 387'261.90. Gemäss dem Organisationsreglement (OgR) lag die Kompetenz zur Bewilligung dieses Nachkredits bei der Schulkommission Oppligen, da die Überschreitung weniger als 10 Prozent der ursprünglichen Kreditsumme betrug. Die Schulkommission dankte der Bevölkerung für die Kenntnisnahme dieser Abrechnung.

Technische Gründe für die Heizungsmodernisierung

Die Notwendigkeit der aktuellen Investitionen ergibt sich aus dem technischen Zustand der vorhandenen Anlagen. Die vier Liegenschaften am Dorfplatz, darunter das Gemeindehaus, das Schulhaus mit Turnhalle und der Kindergarten, werden aktuell durch eine Ölheizung aus dem Jahr 1988 sowie eine Grundwasser-Wärmepumpe aus dem Jahr 2001 versorgt. Beide Wärmeerzeugungsanlagen haben ihre technische Lebensdauer längst überschritten. Zudem befinden sich die erdverlegten Wärmeleitungen für die Wärmeverteilung nur in einem mässigen Zustand.

Vor der jetzigen Planung prüfte der Gemeinderat Oppligen auch die Realisierung eines grösseren Wärmeverbunds mit Holzschnitzel aus den eigenen Wäldern. Diese Variante musste jedoch aus terminlichen und wirtschaftlichen Gründen verworfen werden. Nach Gesprächen mit der Eigentümerschaft des Mehrfamilienhauses am Dorfplatz 2 einigte man sich auf ein weitgehend unabhängiges und einfacheres System. Das Ingenieurbüro IEM aus Thun wurde mit der Erarbeitung eines sinnvollen Konzepts beauftragt.

Neue Wärmepumpen-Strategie nach Ausschluss fossiler Brennstoffe

Für die neue Lösung standen aufgrund gesetzlicher Vorgaben nur begrenzte Optionen zur Verfügung. Die Verwendung fossiler Brennstoffe ist nicht mehr gestattet. Eine zusätzliche Entnahme von Grundwasser mittels eines separaten Brunnens wurde nach einer geologischen Analyse ausgeschlossen. Auch eine Wärmeversorgung mit Pellets wurde als zu teuer, aufwändig und unterhaltsintensiv abgelehnt. Die heute vorgelegte Lösung gilt als die beste verfügbare Alternative.

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Für das Objekt Dorfplatz 1 sind Investitionen in Höhe von CHF 238'000.00 vorgesehen. Hier wird die bestehende Grundwasserpumpe sowie die Wärmepumpe, die Steuerung und die Elektroanlagen ersetzt. Parallel dazu wird geprüft, ob die alte Heizung noch bis zum Ausstieg des Neubaus weiterbetrieben werden kann. Für das Objekt Dorfplatz 6, das den Kindergarten umfasst, werden Kosten von CHF 49'000.00 veranschlagt. Hier entsteht eine neue Heizgruppe sowie eine Verbindung zum benachbarten Mehrfamilienhaus Dorfplatz 2.

Zusätzlich plant der Gemeinderat Oppligen Investitionen in Höhe von CHF 299'000.00 für das Mehrfamilienhaus Dorfplatz 2. In diesem Gebäude wird eine autonome Wärmepumpe installiert, die das Haus selbstständig mit Wärme versorgt. Ein Wärmeliefervertrag, realisiert als Grunddienstbarkeit mit Liefer- und Bezugspflicht, wird die Abgabe von Wärme aus dem Mehrfamilienhaus an den Kindergarten regeln. Damit wird eine effiziente und nachhaltige Energieversorgung für alle betroffenen Gemeindegebäude gesichert.

Neben den finanziellen und technischen Themen steht am 24. November 2026 auch eine feierliche Tradition auf der Agenda. Zehn Jungbürgerinnen und Jungbürger erhalten an diesem Abend ihren Bürgerbrief sowie ein kleines Präsent. Der Gemeinderat Oppligen heisst die jungen Frauen und Männer herzlich willkommen und gratuliert ihnen zu ihrem neuen Status als stimm- und wahlberechtigte Personen. Dies markiert einen wichtigen Schritt ihrer Integration in die demokratische Gemeinschaft der Gemeinde Oppligen.