Gemeindeversammlung Fislisbach genehmigt 817.000 Franken Kredit für Infrastruktur

Die Stimmberechtigten in Fislisbach AG haben am 13. November umfangreiche Infrastrukturprojekte und Personalentscheidungen gutgeheissen. Der Hauptfokus lag auf der Sanierung der Feldstrasse sowie dem Bau des Holz-Modulbaus.

Am 13. November 2026 haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Fislisbach im Kanton Aargau in einer entscheidenden Versammlung mehrere wichtige Anträge behandelt. Unter den 127 anwesenden Wahlberechtigten, die sich von insgesamt 3'607 Stimmberechtigten ableiteten, wurde ein einstimmiger Beschluss über alle Traktanden erzielt. Der zentrale Finanzbeschluss umfasste einen Kredit von 817'000 Franken, der für die umfassende Sanierung der Feldstrasse sowie den Beginn der Schulraumerweiterung Campus Leematten bereitgestellt wurde.

Genehmigung der Infrastrukturkredite und Projekte

Die Versammlung genehmigte sowohl das Protokoll der vorherigen Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2026 als auch die beiden spezifischen Kreditabrechnungen. Diese Abrechnungen betreffen die Sanierungsarbeiten an der Feldstrasse im Abschnitt zwischen der Leematten- und der Birmenstorferstrasse. Parallel dazu wurde die erste Phase der Schulraumerweiterung am Campus Leematten freigegeben, bei der der sogenannte Holz-Modulbau 'Leematten IV' entstehen soll. Beide Projekte wurden von der Gemeindeversammlung mit klarer Mehrheit unterstützt, wodurch die Planungssicherheit für die bevorstehenden Bauarbeiten gewährleistet ist.

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Ablehnung von Einwänden zur Kostenüberschreitung

Während der Abstimmung über die Sanierung der Feldstrasse kam es zu einer kontroversen Diskussion aufgrund einer Kreditüberschreitung. Ein Antrag auf Rückweisung des Projekts wurde von einigen Stimmberechtigten eingebracht, um die finanzielle Abweichung zu beanstanden. Dieser Zurückweisungsantrag wurde jedoch von der Mehrheit der anwesenden Bürger abgelehnt. Stattdessen wurde der Verpflichtungskredit in Höhe von 817'000 Franken, zuzüglich einer vorgesehenen Teuerungsanpassung, angenommen. Die Mittel sind für die Sanierung der Föhrenstrasse, den teilweisen Ersatz der Abwasserleitung sowie den Austausch der Wasserleitung vorgesehen und wurden mit grosser Mehrheit bestätigt.

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Informationspflicht und bevorstehende Anlässe

Neben den finanziellen und baulichen Entscheidungen informierte der Gemeinderat die Anwesenden über verschiedene administrative Themen. Im Traktandum 'Verschiedenes' stellte die Verwaltung die bevorstehenden Gemeindeanlässe und anstehende Volksabstimmungen vor. Zusätzlich wurde über die Organisation des Weihnachtsbaumverkaufs informiert, der für die Bevölkerung relevant ist. Diese Informationen dienen der Transparenz und gewährleisten, dass die Bürger rechtzeitig über kommunale Veranstaltungen und politische Mitbestimmungsmöglichkeiten Bescheid wissen.

Abschied und Würdigung langjähriger Mitarbeiter

Ein weiterer wichtiger Punkt der Versammlung war der personelle Wandel in der Gemeindeverwaltung. Verabschiedet wurden Markus Peterhans als Hauswart und Johanna Eckinger als Sachbearbeiterin in der Finanzverwaltung. Beide Mitarbeiter gehen in den wohlverdienten Ruhestand nach ihrer Dienstzeit. Besonders in den Fokus der Ehrungen rückte jedoch der langjährige Gemeindeschreiber Donat Blunschi. Seine Verdienste wurden von der Versammlung speziell gewürdigt, nachdem er 41 Jahre ununterbrochen im Dienst der Gemeinde Fislisbach gestanden hat. Sein Ruhestand markiert das Ende einer Ära von mehr als vier Jahrzehnten treuer Dienste für die lokale Verwaltung.