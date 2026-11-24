Fahrni BE entscheidet am 7. Dezember 2026 über das Budget 2027. Die Steueranlage bleibt stabil. Details zu Defizit, Abschreibungen und Finanzzahlen.

Die Gemeindeversammlung in Fahrni bei Thun im Kanton Bern wird am 7. Dezember 2026 die entscheidende Stimme über das Finanzplanwerk für das kommende Jahr abgeben. Das Budget 2027 steht im Fokus dieser historischen Versammlung, wobei die Steueranlage mit dem unveränderten Satz von 1.78 festgelegt werden soll. Diese Entscheidung basiert auf einer soliden Grundlage aus der Jahresrechnung 2025, dem bereits bestehenden Budget 2026 und den aktuellsten finanziellen Erkenntnissen des laufenden Jahres 2026.

Finanzielle Rahmenbedingungen und Steuerentscheid

Der Gemeinderat hat eine klare Haltung bezogen: Der Satz von 1.78 bleibt bestehen, was als Signal der finanziellen Stabilität gewertet wird. Dies ist ein entscheidender Punkt, da viele Aufwendungen in der Gemeinde gebunden sind und somit der Gestaltungsspielraum für den Gemeinderat sowie die Gemeindeversammlung stark eingeschränkt ist. Die Steuererträge zeigen jedoch eine sehr positive Entwicklung. Für das Einkommen der natürlichen Personen wird ein Mehrertrag von CHF 54.000.00 erwartet, was die Erwartungen trotz der Steuergesetzrevision nach oben korrigiert. Auch die Vermögenssteuer wird um CHF 25.000.00 erhöht, und Sondersteuern generieren einen zusätzlichen Ertrag von CHF 10.000.00.

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Personal und operative Aufwandsstrukturen

Bei den Personalkosten rechnet die Verwaltung mit einer komplexen Mischung aus Inflation und strukturellen Veränderungen. Es wird mit einer Teuerungszulage von 0.5 Prozent sowie zusätzlichen 1 Prozent für individuelle Gehaltsanpassungen gerechnet. Die endgültige Festlegung der Löhne durch den Gemeinderat erfolgt erst im Dezember, orientiert an der neusten Gehaltsklassentabelle des Kantons Bern. Ein positiver Effekt auf die Kostenstruktur entsteht durch einen neuen Lehrling, dessen Ausbildung im August 2027 beginnt. Zwar steigen die Kosten im Verlauf der dreijährigen Ausbildung gemäss Lehrvertrag, der Einstiegsreiz wirkt sich jedoch zunächst positiv aus.

Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand für Dienstleistungen Dritter und Honorare, da einige einmalige Budgetposten wie der Ersatz der Lüftungssteuerung im Schulhaus wegfallen. Stattdessen entstehen neue Kosten für den baulichen und betrieblichen Unterhalt. Dieser Fokus liegt primär auf Strassen, insbesondere Ablaufrinnen, sowie Hochbauten wie der Fugensanierung im Schulhaus. Auch die Infrastruktur für Wasser und Abwasser erhält hohe Aufmerksamkeit, um die Funktionalität langfristig zu sichern.

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Abschreibungen und historische Investitionen

Ein technischer, aber finanziell relevanter Aspekt ist die Entwicklung der Abschreibungen. Die planmässigen Abschreibungen betragen im Jahr 2027 insgesamt CHF 166.300.00. Davon entfallen CHF 50.043.00 auf das bestehende Verwaltungsvermögen, was die letztmalige Abschreibung dieses Vermögenswertes darstellt. Im Vergleich zum Budget 2026 steigen die Abschreibungen knapp um CHF 10.000.00 an. Der Hauptteil dieser Steigerung betrifft die Gemeindestrassen, bedingt durch letzte und geplante Investitionen gemäss der Investitionsrechnung.

Trotz der gestiegenen Planzahlen bleibt das Defizit im Haushaltsplan bei knapp CHF 300.000.00. Dieser Wert wird vom Gemeinderat als tragbar eingestuft, da das Eigenkapital per 01.01.2026 einen Bilanzüberschuss von CHF 2.713.116.69 aufweist. Diese Polsterung ermöglicht es, den Aufwandüberschuss bei unveränderter Steueranlage aufzufangen. Die Prognoseunsicherheit bleibt jedoch hoch, da effektive FILAG-Abrechnungen des Kantons, verzögerte Investitionsprojekte und der Steuerabrechnungszyklus die tatsächlichen Jahresergebnisse oft deutlich von den Budgetierungen abweichen lassen.

Soziale Lasten und Fristen für Bürger

Die Transferaufwendungen steigen durch Entschädigungen an andere Gemeinwesen und den Kanton. Der Lastenverteiler für die Sozialhilfe nimmt erneut um CHF 22.000.00 zu, und auch die Ergänzungsleistungen erwarten höhere Aufwände. Hingegen bleiben die Aufwendungen für den Schul-Lastenverteiler im Kindergarten und der Primarstufe stabil. Kritisch zu betrachten sind die Mehrkosten für das Oberstufenzentrum Unterlangenegg mit CHF 38.000.00 und für den Schulsozialdienst mit CHF 14.600.00. Die Beiträge aus dem Finanzausgleich steigen markant an, basierend auf den Steuererträgen der drei Vorjahre.

Für die Bürger und Mitarbeitenden gibt es zudem eine wichtige administrative Information der Finanzverwaltung. Alle Personen, die noch Guthaben aus dem Jahr 2026 gegenüber der Gemeinde haben, etwa aus Sitzungsgeldern oder Spesen, müssen ihre Ansprüche bis spätestens am 10. Dezember 2026 bei der Gemeindeverwaltung einreichen. Wer erstmals Sitzungsgeld und Spesen abrechnet, ist verpflichtet, eine Kontoverbindung mit IBAN-Nummer beizulegen. Der ausführliche Vorbericht zum Budget 2027 ist auf der Homepage der Gemeinde oder bei der Verwaltung einsehbar.