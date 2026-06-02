Gemeinderat Erstfeld widerlegt Falschaussagen in anonymem Flugblatt zu Bauprojekten

Der Gemeinderat von Erstfeld weist Vorwürfe in einem anonymen Flugblatt zu den bevorstehenden Abstimmungen über zwei Baukredite zurück. Es handelt sich um den Neubau des Schulhauses Linden und das Mehrzweckgebäude Schlossberg. Die Behörde korrigiert Behauptungen zum Zustand des Pfarreizentrums, zur Barrierefreiheit des neuen Saals und zu den steuerlichen Auswirkungen.

In Erstfeld steht am 14. Juni eine Abstimmung über zwei Baukredit e an: den Neubau des Schulhauses Linden und das neue Mehrzweckgebäude Schlossberg . Das anonyme Flugblatt, das an alle Haushalungen verteilt wurde, wirft der Gemeinde vor, intakte Bausubstanz des Pfarreizentrums St. Josef abzubrechen und durch einen minderwertigen Neubau zu ersetzen.

Der Gemeinderat weist diese Darstellung entschieden zurück. Das Gebäude weise einen hohen Sanierungsbedarf auf, und bereits die Übernahme im Rahmen eines Tauschgeschäfts im Juni 2023 sei mit der Klarheit verbunden gewesen, dass weitere Investitionen unumgänglich seien. Die geplante Lösung nutze das Areal deutlich besser. Ein integrierter Saal wurde im Wettbewerb geprüft, ein Neubaufür jedoch sinnvoller befunden.

Das Flugblatt behaupte fälschlich, der neue Saal sei nicht behindertengerecht und nur über Treppen erreichbar. Tatsächlich sei ein Lift vorgesehen und alle brandschutzrechtlichen Vorgaben würden erfüllt, andernfalls wäre die Bewilligung nicht möglich. Auch die steuerlichen Aussagen im Flugblatt seien falsch. Die Gemeinde habe bei einer Informationsveranstaltung klare Zahlen genannt: Eine Familie mit zwei Kindern und 80'000 Franken steuerbarem Nettoeinkommen hätte eine Mehrbelastung von 353 Franken pro Jahr, währendalleinstehende Personen ohne Kinder in derselben Einkommensklasse sogar 730 Franken weniger zahlen würden.

Die pauschale Behauptung einer zusätzlichen Belastung von 800 bis 1'000 Franken für alle Steuerzahlenden treffe nicht zu und gelte nur für Einkommen über 120'000 Franken, was dem verfassungsrechtlichen Gebot der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit entspreche. Damit bleibe die steuerliche Belastung für die große Mehrheit der Bevölkerung deutlich unter den im Flugblatt genannten Werten. Der Gemeinderat sieht sich in der Pflicht, diese Falschaussagen zu korrigieren, da die anonymen Flugblätter eine sachliche Abstimmungsdebatte gefährden





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