Gemeinderat Bassersdorf bewilligt 8,61 Millionen Franken für Freibad Hasenbühl

Der Bassersdorfer Gemeinderat bewilligt 8,61 Millionen Franken für die Sanierung des Freibads Hasenbühl und verschiebt die Einführung des kantonalen Lohnsystems auf 2028.

Der Gemeinderat von Bassersdorf hat 8,61 Millionen Franken für die Erneuerung des Freibads Hasenbühl bewilligt. Zudem sprach er einen Zusatzkredit für das APZ Breiti und weitere Geschäfte. Die Einführung des kantonalen Lohnsystems wird auf den 1. Januar 2028 verschoben.

Sanierung des Freibads Hasenbühl

Die Anlagen des Freibads Hasenbühl haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Um den langfristigen Betrieb sicherzustellen, werden insbesondere die Becken und die Badewassertechnik erneuert.

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Weiter wird das Betriebsgebäude ersetzt und das Dienstgebäude saniert. Gleichzeitig verbessert die Gemeinde die Sicherheit und die Nutzerfreundlichkeit der Anlage.

Kantonales Lohnsystem kommt später

Das kantonale Lohnsystem kann nicht wie geplant am 1. Januar 2027 eingeführt werden. Als Gründe nennt der Gemeinderat die laufende Organisationsentwicklung und begrenzte personelle Ressourcen.

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Der Gemeinderat strebt nun eine Einführung per 1. Januar 2028 an. Für die weitere Projektbegleitung im Jahr 2027 beauftragt er erneut die Steinmann & Partner GmbH und bewilligt dafür einen Zusatzkredit von 35'000 Franken.

Zusatzkredit für das APZ Breiti

Für das APZ Breiti bewilligt der Gemeinderat einen Zusatzkredit von 68'000 Franken. Damit werden bestehende Räumlichkeiten umgenutzt, um sie besser an die betrieblichen Bedürfnisse anzupassen.

Auf diese Weise soll die vorhandene Infrastruktur optimal genutzt werden. Der Zusatzkredit ergänzt die bereits beschlossenen Massnahmen am Standort.

Weitere Beschlüsse des Gemeinderats

Der Gemeinderat genehmigt zudem das neue Reglement über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Damit führt die Gemeinde die 2025 eingeleitete Weiterentwicklung ihrer Sicherheitsorganisation fort.

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Das Reglement legt die Zuständigkeiten und organisatorischen Abläufe fest. Es schafft eine verbindliche Grundlage für die Umsetzung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Für das Abrechnungsjahr 2025 genehmigt der Gemeinderat den Revisionsbericht KVG 2026 der Baumgartner & Wüst GmbH vom 4. Juni 2026. Die stichprobenweisen Überprüfungen der Revisoren bestätigten, dass die revidierten KVG-Abrechnungen mit den massgebenden Bestimmungen grundsätzlich konform sind.

Massgebend sind insbesondere die einschlägigen Leitfäden der Gesundheitsdirektion. Die Gemeinde Bassersdorf hat die Schülertransporte in einem offenen Verfahren ausgeschrieben. Sieben Angebote wurden eingereicht und geprüft.

Den Zuschlag erhält die Eurobus Welti Furrer AG, die ab dem Schuljahr 2027/2028 die Schülertransporte übernimmt. Mit den Beschlüssen sichert die Gemeinde zentrale Infrastruktur und Dienstleistungen für die kommenden Jahre ab.