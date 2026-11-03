Gemeinde Zollikon plant 48 Millionen Franken Investitionen für 2027

Die Gemeinde Zollikon stimmt einem Budget mit 48 Millionen Franken Investitionen zu. Der Steuerfuss bleibt bei 76 Prozent, das Nettovermögen sinkt deutlich.

Die Gemeinde Zollikon hat die Pläne für die finanziellen Weichenstellungen im kommenden Jahr verabschiedet. Der Gemeinderat hat ein Budget für das Jahr 2027 beschlossen, das mit erheblichen Investitionen in die Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen einhergeht. Bei einem Gesamtaufwand von 218 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 217,3 Millionen Franken resultiert ein kleiner Aufwandüberschuss von 0,7 Millionen Franken.

Investitionen in Höhe von 48 Millionen Franken

Der Gemeinderat hat für das Haushaltsjahr 2027 Investitionen von rund 48 Millionen Franken vorgesehen. Diese Summe soll in zentrale Projekte der Gemeinde fließen, um die Lebensqualität und die infrastrukturelle Ausstattung aufrechtzuerhalten. Zu den größten und kostenträchtigsten Projekten zählen die umfassende Sanierung des Schwimmbads Fohrbach sowie die Modernisierung des Fußballfelds im Riet.

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Neben diesen Bauprojekten ist auch die Umnutzung des Dachgeschosses für die Musikschule ein wesentlicher Bestandteil des Investitionsplans. Darüber hinaus sind allfällige Bauten und Arbeiten auf der Seeanlage Wässerig eingeplant. Diese Maßnahmen verdeutlichen die strategische Ausrichtung der Gemeinde, die vorhandene Ressourcen gezielt in die Erneuerung von Anlagen investiert.

Bewusster Abbau des Nettovermögens

Die hohen Investitionen werden gezielt eingesetzt, um das hohe Nettovermögen der Gemeinde bewusst abzubauen. Für das Jahr 2027 rechnet der Gemeinderat damit, dass das Nettovermögen um rund 31 Millionen Franken sinken wird. Dieser Rückgang ist eine direkte Folge der intensiven Investitionstätigkeit, die das Haushaltsjahr prägen soll.

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Die Gemeinde nutzt ihre finanziellen Reserven, um notwendige Umbaumaßnahmen und Erweiterungen zeitnah umzusetzen. Durch den gezielten Einsatz der Rücklagen soll sichergestellt werden, dass die Infrastruktur den aktuellen Anforderungen gerecht wird, ohne dabei die langfristige Finanzstabilität der Kommune grundlegend zu gefährden.

Steuerfuss bleibt unverändert bei 76 Prozent

Trotz des geplanten Aufwandüberschusses wird der Steuerfuss in der Gemeinde Zollikon unverändert bei 76 Prozent bleiben. Das Budget wird mit diesem Steuersatz zur Genehmigung vorgelegt. Für das Jahr 2027 erwartet der Gemeinderat Steuererträge von rund 135 Millionen Franken. Diese Einnahmen bilden die Grundlage für die Deckung der laufenden Betriebskosten und der geplanten Investitionsausgaben.

Der nahezu ausgeglichene Ergebnishaushalt zeigt, dass die Gemeinde ihre Einnahmen und Ausgaben sorgfältig aufeinander abstimmt. Die Beibehaltung des Steuersatzes signalisiert der Bevölkerung und den lokalen Unternehmen Planungssicherheit. Es wird keine Erhöhung der Steuerlast erwartet, was für die Einwohnerschaft ein wichtiges finanzielles Entlastungsmerkmal darstellt.

Ansteigende Betriebskosten und Entlastungen

Die Betriebs- und Personalkosten werden mit der Wiedereröffnung der Schwimmanlage Fohrbach weiter ansteigen. Diese erhöhten Ausgaben sind mit dem höheren Wartungs- und Betriebsbedarf der renovierten Anlage begründet. Parallel dazu erhöhen sich die Ausgaben für sonderpädagogische Förderungen auf drei Millionen Franken, was den sozialpolitischen Anspruch der Gemeinde unterstreicht.

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Entlastung für den Haushalt bringt der kantonale Finanzausgleich. Die Abgabe an den Kanton sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Millionen Franken. Diese Verbesserung im Finanzausgleich hilft der Gemeinde Zollikon, die steigenden Ausgaben im Bildungs- und Sozialbereich sowie in der Infrastruktur besser zu finanzieren, ohne den Steuerfuss anheben zu müssen.