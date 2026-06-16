Gemeinde Wettingen: Ja zum 7,8-Millionen-Kredit für Schullandschaft Margeläcker

Die Gemeinde Wettingen hat den Projektierungskredit für die Schullandschaft Margeläcker mit 63 Prozent Zustimmung abgesegnet. Der Gemeinderat wird nun die nächsten Planungsschritte in Angriff nehmen und das Generalplanerteam mit der Ausarbeitung eines realisierbaren Bauprojekts innerhalb des bewilligten Projektierungskredits von 7'800'000 Franken arbeiten.

Mit dem Ja zum 7,8-Millionen-Kredit kann die Gemeinde Wettingen die nächsten Planungsschritte anpacken. Ein Generalplanerteam arbeitet nun das Bauprojekt aus. Wie die Gemeinde Wettingen informiert, haben die Stimmberechtigten dem Projektierungskredit für die Schullandschaft Margeläcker zugestimmt.

Der Gemeinderat freut sich über das äusserst klare Vertrauen und dankt der Bevölkerung für die Unterstützung dieses wichtigen Projekts. Mit dem Entscheid kann die Gemeinde Wettingen den ausgewiesenen Bedarf an zusätzlichem Schulraum nachhaltig und zukunftsgerichtet decken. Die Schullandschaft Margeläcker schafft die notwendigen Kapazitäten für die kommenden Jahre und bietet moderne, zeitgemässe Rahmenbedingungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen.

Mit der sehr deutlichen Zustimmung von 63 Prozent zum Projektierungskredit hat die Bevölkerung ein klares Zeichen zu einer vorausschauenden Schulraumplanung und einer nachhaltigen Entwicklung der Schulinfrastruktur abgegeben. Der Gemeinderat wird nun die nächsten Planungsschritte in Angriff nehmen und das Generalplanerteam mit der Ausarbeitung eines realisierbaren Bauprojekts innerhalb des bewilligten Projektierungskredits von 7'800'000 Franken arbeiten. In diesem Zusammenhang wird auch die Bevölkerung regelmässig informiert werden, um sicherzustellen, dass alle Interessen berücksichtigt werden.

Die Gemeinde Wettingen freut sich darauf, die Schullandschaft Margeläcker in den kommenden Jahren zu entwickeln und die Schulinfrastruktur nachhaltig zu gestalten. Die Bevölkerung wird in Zukunft moderne und zeitgemässe Schulen besuchen können, die den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Der Gemeinderat ist sich sicher, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten und sich für die Entwicklung der Schullandschaft Margeläcker einsetzen.

Die Gemeinde Wettingen wird in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Projekten umsetzen, um die Schulinfrastruktur nachhaltig zu gestalten und die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu decken. In diesem Zusammenhang wird auch die Schullandschaft Margeläcker eine wichtige Rolle spielen, um die notwendigen Kapazitäten für die kommenden Jahre zu schaffen





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