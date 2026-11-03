Gemeinde Unterseen legt 2027-Budget mit Überschuss vor

Die Gemeinde Unterseen plant für das Haushaltsjahr 2027 einen Überschuss von rund 478'000 Franken. Der Gemeinderat präsentiert die Finanzen mit stabilen Steuern und gezielten Investitionen in Infrastruktur und Sport.

Die Gemeinde Unterseen hat den Gesamthaushaltsplan für das Jahr 2027 offiziell präsentiert. Der Gemeinderat kündigt dabei einen finanziellen Überschuss von rund 478'000 Franken an. Diese Aussage erfolgt direkt auf der offiziellen Website der lokalen Verwaltung, um Transparenz gegenüber der Einwohnerschaft zu gewährleisten.

Stabile Steuern bei steigendem Investitionsbudget

Die Steueranlage für Einkommen und Vermögen bleibt unverändert bei 1.70 Einheiten. Ebenso hält die Gemeinde die Liegenschaftssteuer konstant bei 1.2 Promille. Der Gemeinderat legt das Budget der Gemeindeversammlung zur abschliessenden Genehmigung vor.

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Das Investitionsbudget zeigt eine deutliche Aufwärtstendenz. Es sieht Nettoinvestitionen von rund 6,8 Millionen Franken vor. Dies stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber den rund 5,5 Millionen Franken im Vorjahr dar. Die Gemeinde priorisiert hier den Ausbau der Infrastruktur.

Zu den grössten Einzelvorhaben zählt die Einführung des Trennsystems Scheidgasse und Beatenbergstrasse im Abwasserbereich. Für dieses Projekt werden rund 1,7 Millionen Franken eingeplant. Die Sanierung des Eissportzentrums Jungfrau erhält einen Investitionsbeitrag von rund 649'000 Franken.

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Personalkosten steigen durch Stellenplan und Löhne

Der Personalaufwand der Gemeinde Unterseen steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 271'000 Franken. Er beläuft sich nun auf rund 5,4 Millionen Franken. Diese Anpassung basiert auf dem neuen Stellenplan per 1. Januar 2027.

Die Kalkulation für die Lohnsumme berücksichtigt eine allgemeine Teuerung von 0.5 Prozent. Zusätzlich sind individuelle Lohnaufstiege von 1.0 Prozent der Lohnsumme in der Berechnung enthalten. Dies spiegelt die Realitäten des Arbeitsmarktes wider.

Neben den Personalkosten bleiben sowohl die Abwasser- als auch die Abfallgebühren unverändert. Dennoch weist die Abwasserentsorgung ein Defizit von rund 201'000 Franken auf. Bei der Abfallentsorgung liegt das Defizit bei rund 85'000 Franken.

Finanzielle Belastungen und nächste Schritte

Das Budget der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorzulegen, ist der formelle nächste Schritt. Die Gemeinde Unterseen verfolgt damit eine Strategie, die Investitionen mit stabilen Steuerlasten verbindet. Die Defizite in den Entsorgungssektoren müssen jedoch weiterhin beobachtet werden.

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Beiträge an das Freiluft- und Hallenbad Bödeli belaufen sich auf rund 1.6 Millionen Franken. Diese Massnahme unterstreicht das Engagement der Gemeinde für die Sport- und Freizeitinfrastruktur in der Jungfrau-Region. Die Finanzierung dieser Vorhaben ist Teil des übergeordneten Finanzplans für 2027.