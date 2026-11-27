Die Gemeindeversammlung in Uerkheim genehmigte am 27. November 2026 den Erwerb einer strategischen Liegenschaft sowie Investitionen in Tanklöschfahrzeug und Strassenbau.

Am 27. November 2026 hat die Wintergemeindeversammlung im Bezirk Bülach ein wichtiges Kapitel in der kommunalen Entwicklung Uerkheims aufgeschlagen. Die anwesenden Stimmberechtigten zeigten sich einstimmig bereit, mehrere finanzstarke Vorlagen des Gemeinderats zu genehmigen. Der zentrale Punkt dieses Abends war der Beschluss zur Akquisition von Immobilien und die Modernisierung kritischer Infrastruktureinrichtungen. Diese massgeblichen Entscheide legen den Grundstein für die zukünftige Planungssicherheit und die langfristige Entwicklung der Gemeinde.

Strategischer Erwerb von Dorfstrasse 56

Die Gemeinde Uerkheim hat den Kauf der Wohn- und Geschäftsliegenschaft an der Dorfstrasse 56 für 1,1 Millionen Franken genehmigt. Die Versammlung bewilligte dafür einen Verpflichtungskredit in dieser Höhe. Mit diesem Schritt sichert sich die Gemeinde eine strategisch sehr wichtige Liegenschaft im Kerngebiet des Dorfes. Diese Immobilie bietet der Verwaltung zusätzlichen Spielraum für die künftige räumliche Gestaltung des Dorfzentrums. Die bestehenden Mietverträge der Nutzer in dem Gebäude werden weiterhin Bestand haben. Der Gemeinderat sieht in diesem Erwerb eine wichtige Massnahme, um Handlungsfähigkeit im zentralen Wohn- und Geschäftsbereich zu erhalten.

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Infrastruktur und Tanklöschfahrzeug finanziert

Neben dem Immobilienerwerb standen technische Projekte im Fokus der Versammlung. Die Stimmberechtigten genehmigten einen Netto-Bedarf von 460'000 Franken für den Neubau einer Tanklöschfahrzeuges TLF 2. Dieses Fahrzeug dient der Region und der Abwasserleitung im spezifischen Gebiet Schweizermatten/Kopfhölzli. Das Projekt ist eng mit notwendigen Strassenbauarbeiten und der Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung verknüpft. Durch die koordinierte Ausführung dieser verschiedenen Arbeiten können die Werkleitungen und die Strasseninfrastruktur wirtschaftlich sowie aufeinander abgestimmt erneuert werden. Die Bevölkerung konnte im Anschluss an die Beschlussfassung direkt mit dem Gemeinderat über diese Massnahmen diskutieren.

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Budget 2027 bei unverändertem Steuerfuss

Die finanzielle Grundlage für die kommenden Aufgaben wurde ebenfalls im Detail geprüft. Die Gemeindeversammlung stimmte dem Budget 2027 zu, wobei der Steuerfuss unverändert bei 123 % bleibt. Der Haushalt rechnet mit einem leichten Aufwandüberschuss in Höhe von 27'925 Franken. Trotz steigender gebundener Ausgaben und der Notwendigkeit für Unterhalts- und Ersatzmassnahmen konnte das Niveau der Besteuerung stabil gehalten werden. Der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde bleibt jedoch eng. Dies erfordert in Zukunft eine sorgfältige Priorisierung aller anstehenden Aufgaben und Investitionen. Der Gemeinderat betonte, dass eine strenge Haushaltsdisziplin notwendig ist, um die kommunalen Leistungen aufrechtzuerhalten.

Konstruktiver Austausch der Bevölkerung

Die Versammlung bot den Stimmberechtigten eine Plattform für den offenen Dialog mit der Verwaltung. Im Bereich Verschiedenes informierte der Gemeinderat über aktuelle Themen und bevorstehende Termine. Die Anwesenden nutzten die Gelegenheit intensiv, um Fragen zu stellen und Anliegen direkt vorzutragen. Die geführten Diskussionen zeigten ein hohes Interesse der Bevölkerung an den laufenden Vorhaben. Der Austausch zwischen der Gemeinde und den Bürgern verlief offen und konstruktiv. Die Wintergemeindeversammlung 2026 gilt somit als wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung Uerkheims. Die getroffenen Entscheidungen dienen der langfristigen Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge.