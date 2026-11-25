Der Gemeinderat Schüpfen präsentiert das Budget 2027 mit einem Aufwandüberschuss. Die Gemeinde muss ihre Schulden erhöhen, um Investitionen zu finanzieren.

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Schüpfen im Kanton Bern hat das Budget für das allgemeine Haushaltsjahr 2027 offiziell verabschiedet. Das Dokument sieht einen Aufwandüberschuss von insgesamt 94'800 Franken vor und wird der Gemeindeversammlung am 1. Dezember 2026 zur Genehmigung vorgelegt. Die Steueranlagen bleiben dabei unverändert bei 1.74 Einheiten auf den allgemeinen Gemeindesteuern sowie einer Liegenschaftssteuer von 1.0 Promille des amtlichen Werts.

Haushaltsdefizit und Spezialfinanzierungen

Der allgemeine Haushaltsplan weist einen Aufwandüberschuss von 36'500 Franken aus, der durch die Spezialfinanzierungen zusätzlich erhöht wird. Bei der Abfallentsorgung resultiert ein Defizit von 61'900 Franken und bei der Abwasserentsorgung von 92'000 Franken. Diese Überschüsse führen direkt zu einer Reduktion des jeweiligen Eigenkapitals in diesen Bereichen. Im Gegensatz dazu schließen die Spezialfinanzierungen der Abwasserentsorgung und der Wasserversorgung positiv ab und tragen zur allgemeinen Stabilität bei.

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Steuererträge und Personalkosten

Der steuerfinanzierte Teil des Haushalts zeigt deutliche Abweichungen zum Vorjahresbudget. Ertragsseitig verzeichnen die Einkommens-, Quellen- und Grundstücksteuern einen Anstieg von 413'000 Franken. Aufwandseitig fallen vor allem die gestiegenen Kosten für den Lastenausgleich Sozialhilfe mit 159'900 Franken sowie die erhöhten Beiträge an die Ergänzungsleistungen mit 62'300 Franken ins Gewicht. Diese Entwicklung belastet den Haushalt signifikant.

Ungunstfaktoren Schulraumplanung und Investitionen

Die tagesschulische Betreuung in Schüpfen Dorf unterliegt einem Strukturwandel. Das Personal der Tagesschule ist ab dem Schuljahr 2026/2027 direkt über die Einwohnergemeinde Schüpfen angestellt und nicht mehr über den Kanton. Dieser Wechsel verursacht einen Mehraufwand für die Löhne von 142'000 Franken im Vergleich zum Vorjahr. Im Ausgleich dazu entfallen die früheren Besoldungsanteile an den Kanton, was einem Minderaufwand von 120'800 Franken entspricht. Trotz dieses Ausgleichs bleibt die finanzielle Situation aufgrund der anstehenden Investitionen knapp bemessen.

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Fremdverschuldung und langfristige Planung

Die Selbstfinanzierung der Einwohnergemeinde Schüpfen deckt derzeit nur 70.87 Prozent der geplanten Nettoinvestitionen in der Höhe von 1'993'134 Franken. Die restlichen 29.13 Prozent, rund 580'600 Franken, müssen fremdfinanziert werden. Die kurz- und mittelfristige Investitionsplanung sieht weiterhin hohe Ausgaben vor. Das Projekt Schulraumplanung für die Unter- und Mittelstufe im Dorf nimmt dabei den größten Teil der Ausgaben ein, was die Fremdverschuldung weiter ansteigen lässt.

Finanzpolitische Ziele und Perspektiven

In der gesamten Planungsperiode von 2026 bis 2031 sind Investitionen von 24'304'000 Franken vorgesehen. Dem steht eine Selbstfinanzierung von 8'178'000 Franken gegenüber. Der Bestand der flüssigen Mittel per Anfang 2026 von 2'366'000 Franken unterstützt die Selbstfinanzierung. Die Differenz zwischen Investitionen und Eigenkapital muss durch neue Fremdschulden von rund 14'000'000 Franken über die Periode ausgeglichen werden. Der erwartete Selbstfinanzierungsgrad liegt durchschnittlich bei 33 Prozent. Das strategische Eigenkapitalziel beträgt 4'000'000 Franken, wobei am Ende der Planungsperiode ein Kapital von 5'219'300 Franken angestrebt wird.