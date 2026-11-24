Wichtige Termine für Rottenschwil: Papiersammlung am 12. Dezember 2026, Mittagstisch ab 60 Jahren am 3. Dezember und Anpassungen im ÖV-Tarifnetz zur Verbesserung der Pünktlichkeit.

Die Einwohnergemeinde Rottenschwil weist die Bevölkerung auf mehrere wichtige organisatorische Änderungen und bevorstehende Termine für den Winter hin. Im Fokus stehen dabei die Sicherheit im Strassenverkehr während der Schneeräumung, die Logistik der Altpapiersammlung sowie soziale Angebote für ältere Mitbürger. Diese Massnahmen sollen die Lebensqualität in der Gemeinde auch bei widrigen Witterungsbedingungen gewährleisten und den öffentlichen Nahverkehr effizienter gestalten.

Klare Ansagen zum Winterdienst und Parkverbot

Das Gemeindebauamt Rottenschwil bittet die Motorfahrzeughalterinnen und -halter eindringlich darum, ihre Fahrzeuge nicht auf öffentlichen Strassen und Plätzen abzustellen. Diese Massnahme ist für die Schneeräumungs- und allgemeinen Winterdienstarbeiten von entscheidender Bedeutung, um eine effiziente Arbeit zu ermöglichen. Bei einem frühen Wintereinbruch werden die Räumfahrzeuge in den frühen Morgenstunden eingesetzt, um die Durchfahrbarkeit sicherzustellen.

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Das Nichteinhalten der Parkverbote führt zu erheblichen Behinderungen der Winterdienste. Noch gravierender ist die Gefahr von Beschädigungen an den geparkten Fahrzeugen. Die Räumfahrzeuge müssen oft nah an Hindernissen arbeiten, und beiseitegeschobene Schneemassen können Fahrzeuge beschädigen. Die Gemeinde betont, dass die Verantwortung für Schäden bei eigenmächtiger Abstellung auf der Strasse beim Halter liegt. Wer seine Fahrzeuge vorab in privaten Garagen oder auf eigens ausgewiesenen, nicht von der Räumung betroffenen Flächen unterbringt, beugt diesen Unannehmlichkeiten vor.

Termine und Regeln für die Papiersammlung im Dezember

Die nächste geplante Altpapiersammlung ist für den Samstag, den 12. Dezember 2026, angesetzt. Diese wichtige Entsorgungsleistung wird durch den Feuerwehrverein Rottenschwil organisiert und durchgeführt. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden aufgefordert, das Altpapier gut gebündelt bereitzustellen. Der Abholzeitpunkt ist streng einzuhalten; die Bündel müssen bis spätestens 07.30 Uhr am selben Ort wie der übrige Hauskehricht stehen. Diese Regel gilt auch bei schlechtem Wetter wie Regen, sodass die Bündel wetterfest verpackt sein sollten.

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Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Sortierung der Materialien erforderlich. Papiersäcke, die oft aus alten Einkaufstaschen bestehen, gehören nicht in die Altpapiersammlung. Stattdessen sind sie dem Kartonpapier zuzuordnen und werden von den Hilfskräften des Feuerwehrvereins nicht mitgenommen. Eine korrekte Trennung am Abholpunkt verhindert, dass das gesammelte Material nicht verwertet werden kann, und unterstützt die Recyclingquoten der Gemeinde nachhaltig.

Gemeinsames Mittagessen für Senioren ab 60 Jahren

Das traditionelle Mittagessen für die ältere Generation der Gemeinde findet am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, statt. Die Veranstaltung wird um 13.00 Uhr im Restaurant Hecht in Rottenschwil ausgerichtet. Alle Einwohnerinnen und Einwohner ab 60 Jahren sind herzlich eingeladen, an diesem sozialen Angebot teilzunehmen. Der Mittagstisch dient nicht nur der Ernährung, sondern auch dem sozialen Austausch und der Gemeinschaftspflege in der Gemeinde.

Um die Planung im Restaurant zu erleichtern, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Die Anmeldung muss bis spätestens Dienstag, den 1. Dezember 2026, bei Maria Grossen erfolgen. Durch die zeitnahe Meldung können Kochmengen und Tischreservierungen besser kalkuliert werden. Dies sichert ein reibungsloses Ablauf des Anlasses und gewährleistet, dass alle angemeldeten Gäste bedient werden können.

Verbesserungen im öffentlichen Verkehr durch Fahrplanwechsel

Neben lokalen Dienstleistungen wird der öffentliche Nahverkehr gezielt ausgebaut, um die Mobilität für die gesamte Einwohnerschaft zu verbessern. Durch den anstehenden Fahrplanwechsel profitieren die Fahrgäste direkt von spürbaren Verbesserungen im Angebot. Dazu gehören zusätzliche Frühfahrten, die den Weg zur Arbeit oder zur Schule erleichtern, sowie längere Betriebszeiten am Abend.

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Ein zentraler Aspekt der neuen Taktung ist die Verdichtung der Fahrpläne. Dichtere Takte ermöglichen es den Passagieren, flexibler auf ihren Alltag zu reagieren und Wartezeiten zu verkürzen. Weitere Anpassungen im Liniennetz zielen darauf ab, die Pünktlichkeit der Verbindungen zu erhöhen. Auch die Anschlüsse zwischen verschiedenen Linien werden optimiert, um Umsteigeverzögerungen zu minimieren. Diese Massnahmen sind Teil einer strategischen Weiterentwicklung, die den ÖV als attraktive Alternative zum Individualverkehr stärken soll.