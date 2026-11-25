Risch genehmigt den Bau neuer Asylunterkunft im Sportpark Rotkreuz. Der Kanton Zug plant bis zu 150 Plätze für Frauen und Familien ab sofort.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Risch haben am Dienstagabend einem wichtigen Schritt für die künftige Flüchtlingsunterbringung zugestimmt. Die Bevölkerung genehmigte die Standortwahl für eine neue Asylunterkunft im Gebiet Sportpark in Rotkreuz. Damit ist der Weg frei für die Realisierung des Projekts, das von der Kantonsverwaltung Zug initiiert wurde. Die Entscheidung bildet die juristische und planerische Grundlage für den weiteren Ausbau der Infrastruktur.

Genehmigung des Baurechtsvertrags und Standortwahl

Die Gemeinde Risch hat am Mittwoch in der Nacht offiziell bestätigt, dass sowohl die Absichtserklärung als auch die Vorgaben zum Baurechtsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Kanton Zug genehmigt wurden. Durch das Ja der Stimmberechtigten wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um das Grundstück im Sportpark beim Kunstrasenfeld an den Kanton abzutreten. Dieser Vertrag regelt die langfristige Nutzung des Areals für den spezifischen Zweck der Flüchtlingsunterkunft. Die Übergabe erfolgt im Rahmen eines Baurechts, was bedeutet, dass die Gemeinde das Eigentum am Boden behält, dem Kanton aber das Recht zur Bebauung und Nutzung überträgt.

Also read Gemeinde Seuzach zahlt ab 2027 Teuerungszulage für das Personal

Rolle des Kantons Zug und Architektur

Der Kanton Zug übernimmt die alleinige Verantwortung für die weitere Entwicklung des Standorts. Während die Gemeinde nur das Land zur Verfügung stellt, plant, baut und betreibt der Kanton die neue Unterkunft vollständig eigenständig. Die konkreten architektonischen Details und das spezifische Bauprojekt werden erst später vom Kanton beschlossen. Diese Trennung der Zuständigkeiten soll sicherstellen, dass fachliche Expertise des Kantons im Vordergrund steht, während die Gemeinde als Grundstückseigentümerin lediglich den rechtlichen Rahmen liefert. Die finale Zustimmung zur Architektur bleibt also beim Kanton.

Advertisement

Grund für den Ersatz und Zielgruppen

Der Neubau ist notwendig, weil die bisherige Unterkunft im früheren Hotel Waldheim in Risch ihren Betrieb einstellt. Der Kanton Zug benötigt daher alternative Kapazitäten, um die Unterbringung von Schutzsuchenden fortzusetzen. Die neue Einrichtung ist spezifisch konzipiert, um bestimmte Personengruppen bedarfsgerecht zu beherbergen. In Rotkreuz sollen vor allem Frauen und Familien untergebracht werden, um deren besonderen Schutzbedürfnissen gerecht zu werden. Zudem wird ein Fokus auf die Aufnahme von Personen aus der Ukraine gelegt, um deren spezifische Situation zu berücksichtigen.

Kapazitäten und zukünftige Entwicklungen

Die neue Asylunterkunft wird maximal 150 Plätze bieten. Diese begrenzte Kapazität ist Teil des Plans, die Infrastruktur an die aktuelle Bedarfslage anzupassen. Die Schaffung dieser neuen Struktur ermöglicht es dem Kanton, die Versorgungslücke zu schließen, die durch die Schließung des Hotel Waldheim entstanden ist. Für die Bewohnerinnen und Bewohner in Rotkreuz bedeutet dies eine geordnete und spezifisch auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterbringung. Die genaue Inbetriebnahme und die weiteren Schritte im Bauprozess werden durch die zukünftigen Entscheidungen des Kantons bestimmt.