Die Gemeinde Riehen startet die Adventsbeleuchtung, lanciert die Lehrstellenkampagne Mission Possible und ersetzt die Müllfahrzeuge durch E-Modelle. Mehr Details hier.

Die Gemeinde Riehen setzt im kommenden November deutliche Akzente in den Bereichen Infrastruktur, Jugendförderung und Klimaschutz. Diese drei Schwerpunkte werden durch die Feierlichkeiten zur Adventsbeleuchtung, die Startkampagne für Lehrstellen sowie die Modernisierung der Fahrzeugflotte sichtbar. Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, diese Entwicklung gemeinsam zu begleiten und zu gestalten.

Feierlicher Start der Adventszeit in Raurach

Die Adventsbeleuchtung wird feierlich eingeschaltet, um die Wintertage zu erhellen. Die Gemeinde Rauherr lanciert die Kampagne "Mission Possible", um junge Menschen für Ausbildungsplätze zu begeistern. Zusätzlich werden die herkömmlichen Kehrichtfahrzeuge durch moderne E-Modelle ersetzt. Wenn die Adventssterne leuchten, kommt Weihnachtsstimmung auf. Die Adventsbeleuchtung wird im Rauracher Zentrum am 26. November feierlich eingeschaltet. Auf dem Dorfplatz erfolgt die Feier am 27. November. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, diese Anlässe zu besuchen. Musik, offerierter Glühwein und Punsch bereichern das festive Programm. Diese Tradition stärkt das Gemeinschaftsgefühl im Dorf.

Also read Uetendorf BE: Gemeinde legt Gesamtstrategie für ihre Schulstandorte fest

Lehrstellenkampagne Mission Possible für Jugendliche

Die Ausbildung von Lernenden hat bei der Gemeinde einen hohen Stellenwert. Als vielseitige Arbeitgeberin bietet sie jungen Menschen spannende Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder. Die Kampagne "Mission Possible" stärkt den Aussenauftritt. Sie richtet sich gezielt an die junge Zielgruppe. Die Gemeinde möchte ihre Attraktivität als Ausbildungsstätte weiter erhöhen. Durch gezielte Maßnahmen sollen mehr Jugendliche für eine Lehre gewonnen werden. Dies sichert langfristig die Fachkräftebasis vor Ort.

Advertisement

Elektrische Flotte für umweltfreundliche Abfallentsorgung

Die Gemeinde Riehen modernisiert ihre Fahrzeugflotte für die Abfallentsorgung. Nach 18 Dienstjahren werden die bisherigen Kehrichtfahrzeuge ausgemustert. Sie werden durch vollelektrische Modelle ersetzt. Diese neuen Fahrzeuge bieten erhebliche Vorteile für die Allgemeinheit. Sie sind leiser, sicherer und klimafreundlicher im Betrieb. Der Wechsel zur Elektromobilität ist ein wichtiger Schritt. Er trägt zur Verbesserung der Luftqualität in Riehen bei. Die Investition in saubere Technologie zeigt den Willen zur Nachhaltigkeit.

Integration von Infrastruktur und Gemeinschaftsleben

Diese drei Maßnahmen zeigen das breite Handeln der Gemeinde Riehen. Sie verbindet soziale Aufgaben mit technologischem Fortschritt. Die Adventszeit bietet eine Gelegenheit zur Gemeinschaft. Die Lehrstellenkampagne sichert die Zukunft der Jugend. Die neuen Fahrzeuge schützen die Umwelt und die Lebensqualität. Alle Initiativen laufen im Herbst und Winter zusammen. Die Öffentlichkeit kann die Entwicklungen hautnah erleben. Die Gemeinde bleibt somit ein moderner und lebendiger Standort.