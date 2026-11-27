Die Einwohnergemeinde Mandach hat am 25. November 2026 das Budget 2027 mit einem Steuerfuss von 117 Prozent sowie mehrere Verpflichtungskredite für Infrastrukturprojekte beschlossen.

Die Einwohnergemeinde Mandach hat während ihrer Gemeindeversammlung am 25. November 2026 mehrere wichtige finanzielle Beschlüsse gefasst. Dabei standen die Genehmigung des Budgets für das Jahr 2027 und die Bewilligung verschiedener Verpflichtungskredite im Mittelpunkt der Beratungen. Die Versammlung stimmte den vorgeschlagenen Massnahmen mit einem klaren Mehrheiten zu, wobei der Steuerfuss für das kommende Haushaltsjahr festgelegt wurde.

Budget 2027 mit Steuerfuss 117 genehmigt

Ein zentrales Ergebnis der Versammlung war die Genehmigung des Budgets 2027 der Einwohnergemeinde Mandach. Dabei wurde ein Steuerfuss von 117 Prozent beschlossen, der ab dem nächsten Jahr für die Steuerberechnung in der Gemeinde gültig sein wird. Dieser Beschluss erfordert keine weitere Zustimmung mehr, da er direkt in der Versammlung angenommen wurde. Die Festlegung des Steuerfusses ist ein wesentlicher Schritt für die finanzielle Planung der Gemeinde im kommenden Wirtschaftsjahr.

Also read Zuger Kantonsrat bewilligt Budget 2027 mit 287 Millionen Franken Überschuss

Kredite für Infrastrukturprojekte bewilligt

Neben dem Budgetgenehmigung wurden auch mehrere spezifische Kreditbegehren verabschiedet, die die Infrastruktur in der Region verbessern sollen. Ein bedeutender Posten ist der Projektierungskredit zur Sanierung des Oberstufenstandorts Leuggern. Die Gemeinde Mandach trägt hier einen Anteil von 16'585.35 Schweizer Franken bei. Dieser Betrag dient der Vorbereitung und Planung der notwendigen Sanierungsarbeiten an der Bildungseinrichtung, was langfristige Investitionen in die lokale Bildungsinfrastruktur signalisiert.

Ein weiterer wesentlicher Beschluss betrifft die Erschliessung des Quartiers Spittel. Hier wurde ein Verpflichtungskredit in Höhe von 762'000.00 Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer genehmigt. Die Mittel sind für die Strassen- und Werkleitungssanierung vorgesehen, die als Projekt 1 bezeichnet wird. Diese Massnahmen zielen darauf ab, die grundlegende Infrastruktur in diesem Bereich zu modernisieren und die Lebensqualität der Anwohner durch bessere Verkehrs- und Versorgungsstrukturen zu erhöhen.

Advertisement

Auch im Quartier Hinterdorf sind umfassende Sanierungsarbeiten geplant. Für dieses Vorhaben, das unter der Bezeichnung Projekt 4 läuft, wurde ein Verpflichtungskredit von 785'000.00 Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer bewilligt. Wie im Fall von Spittel konzentriert sich dieses Budget auf die Instandhaltung und Erneuerung von Strassen sowie der darunterliegenden Werkleitungen. Diese Investitionen sind notwendig, um die altersbedingten Schäden an der öffentlichen Infrastruktur zu beheben und die Sicherheit im Strassenverkehr zu gewährleisten.

Genereller Entwässerungsplan und Flurstrassen

Die Gemeinde Mandach hat auch in die langfristige Planung der Wassermanagement-Infrastruktur investiert. Für die Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP2), also der zweiten Generation dieses Plans, wurde ein Kreditvolumen von 280'000.00 Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer genehmigt. Dieser Plan ist entscheidend für die zukünftige Entwässerungssituation und den Schutz vor Überschwemmungen. Zudem wurde ein kleinerer Kredit von 70'000 Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer für die Sanierung von Flurstrassen bereitgestellt.

Fakultatives Referendum und Fristen

Die gefassten Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Juni 2026 und der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 19. Juni 2026 unterstehen dem fakultativen Referendum. Dies bedeutet, dass die Stimmberechtigten die Möglichkeit haben, gegen diese Beschlüsse zu protestieren. Die Frist für die Einreichung eines Referendums läuft am 28. Dezember 2026 ab. Innerhalb dieses Zeitraums können Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Mandach ihre Bedenken anmelden und so den Beschlussprozess möglicherweise noch einmal beeinflussen lassen.

Die Veröffentlichung dieser Beschlüsse erfolgt gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden und § 15 des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden. Diese rechtliche Grundlage stellt sicher, dass die Transparenz der Gemeindeverwaltung gewahrt bleibt und die Stimmberechtigten über alle relevanten finanziellen und infrastrukturellen Entscheidungen informiert werden. Die Kombination aus lokalen Infrastrukturausbauten und der Anpassung des Steuerfusses spiegelt die aktuellenprioritäten der Gemeinde Mandach wider.