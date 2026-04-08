Gemeinde lenkt ein: Umzonung ermöglicht ewige Ruhe für in Pully bestattete Jugendliche

Nach anfänglicher Ablehnung erlaubt die Gemeinde Pully die Umwandlung von Reihengräbern in Familiengräber für zwei Jugendliche, die in Crans-Montana ums Leben kamen. Ein Irrtum bei der Grabwahl hatte die Familien in eine schwierige Situation gebracht.

Nach einem anfänglichen Missverständnis in Bezug auf die Grabwahl sahen sich zwei Familien mit einem schmerzhaften Dilemma konfrontiert: Sie gingen davon aus, dass ihre Söhne, die in Pully VD ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten, exhumiert und an einem anderen Ort innerhalb desselben Friedhof s neu beerdigt werden müssten. Der Kern des Problems lag in der ursprünglichen Bestattungsform – Trystan und Guillaume waren in einem Reihengrab zur letzten Ruhe gebettet worden.

Die Familien, in ihrer Trauer und Verzweiflung, hatten sich jedoch ein Konzessionsgrab gewünscht, eine Grabstätte, die ihnen eine längerfristige Nutzung und eine persönlichere Gestaltung ermöglicht hätte. Diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität wurde der Mutter von Trystan erst in der vergangenen Woche bewusst. Sie bemerkte, dass unmittelbar vor dem Grab ihres Sohnes eine ihr unbekannte Person bald bestattet werden sollte. Zunächst ging sie davon aus, ein Familiengrab zu besitzen und die Möglichkeit zu haben, irgendwann selbst neben ihrem Sohn beigesetzt zu werden. Diese Hoffnung, die ihr Trost spendete, wurde durch die bevorstehende neue Belegung jedoch erschüttert. Die beiden betroffenen Trauerfamilien wandten sich nach der Aufdeckung des Irrtums an die Gemeinde und die Friedhofsverwaltung und baten um eine Umzonung. Ihr Wunsch war es, die beiden letzten Gräber der Reihe, in denen Guillaume und Trystan bereits ruhten, in ein Familiengrab umzuwandeln. Diese Bitte entsprang dem Wunsch nach Frieden und der Möglichkeit, ihren Kindern einen würdigen und dauerhaften Ruheplatz zu sichern.\Die Reaktion der Gemeinde in der ersten Instanz war zunächst von Starrheit geprägt. Die Eltern der beiden jungen Verstorbenen sahen sich gezwungen, über den Friedhof zu gehen und nach einem neuen Ort für die letzte Ruhestätte ihrer Söhne zu suchen. Diese Erfahrung, so die Mutter von Trystan, wurde als «traumatisch» empfunden. Die Aussicht, die sterblichen Überreste ihrer Söhne umbetten zu müssen, löste zusätzlichen Schmerz und Verzweiflung aus. Doch die Situation nahm unerwartet eine Wendung zum Guten. Die Gemeinde, nach anfänglicher Ablehnung, lenkte ein und entschied sich doch für die Umzonung der Gräber. Die Entscheidung, die zunächst verwehrt wurde, wurde revidiert. Das Generalsekretariat der Gemeinde Pully erklärte auf Anfrage von 20 Minuten, dass man den Antrag der Familien sorgfältig geprüft und die Fehlentscheidung der Familien bei der Wahl eines Reihengrabes anstelle eines Einzelgrabes für ihre verstorbenen Kinder erkannt habe. Die Entscheidung zur Umzonung wurde «angesichts der besonders tragischen Umstände des Unglücks von Crans-Montana und der emotionalen Belastung für die Familien» getroffen, betonte die Gemeinde. Es handle sich jedoch um eine absolute Ausnahme, die nur aufgrund der besonderen Umstände gewährt wurde. Diese Kehrtwende in der Entscheidung der Gemeinde brachte den Familien Erleichterung und Trost.\Vinciane Stucky, die Mutter von Trystan, äußerte sich gegenüber 20 Minuten zu der Entscheidung der Gemeinde: «Die Gemeinde Pully hat sehr kulant und bewundernswert gehandelt. Sie hat sehr human entschieden, unsere Kinder in Frieden in ihren Gräbern ruhen zu lassen und den Familien entgegenzukommen.» Die klare Trennung der Bereiche für Einzelgräber und Konzessionen auf dem Friedhof erfordert normalerweise, dass die Angehörigen ihre Wahl vor der Beisetzung treffen. Im Fall von Trystan und Guillaume war dies jedoch aufgrund der besonderen Umstände anders. Vinciane Stucky schilderte, dass die Angehörigen vor der Beerdigung völlig überfordert und durch den Wind gewesen seien. In diesen schweren Stunden lag der Fokus der Familie auf der Organisation der Beerdigung und der Beschaffung eines blauen Sarges für Trystan. Die Art der Grabstätte und die möglichen Unterschiede zwischen den Grabarten spielten in dieser Zeit keine Rolle, weder für die Eltern von Trystan noch für die Eltern von Guillaume. «Wir konnten den Ort auch gar nicht wählen», so Stucky. Die Gemeinde widersprach dieser Darstellung in der vorherigen Woche nachdrücklich und betonte, die Familien hätten sich bewusst für ein Reihengrab entschieden. Das Generalsekretariat unterstrich jedoch, dass die Gemeinde «viel Verständnis und Flexibilität bewiesen» habe





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