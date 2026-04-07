Gemeinde erzielt deutliches Plus im Geschäftsjahr – Einmalige Effekte treiben Ergebnis

Die Gemeinde schließt das Geschäftsjahr mit einem deutlich positiven Ergebnis ab, das vor allem von einmaligen Sondereffekten getragen wird. Finanzvorsteherin mahnt zur Vorsicht und betont die Notwendigkeit einer soliden Finanzpolitik.

Das Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr fällt deutlich positiv aus. Mit einem Plus von rund 25 Millionen Franken übertrifft das Resultat die ursprüngliche Budgetplanung deutlich. Verantwortlich für dieses erfreuliche Ergebnis sind vor allem einmalige Sondereffekte, die die finanzielle Situation der Gemeinde positiv beeinflusst haben.

Diese außergewöhnlichen Einflüsse unterstreichen die Bedeutung einer sorgfältigen Analyse der finanzwirtschaftlichen Lage und mahnen gleichzeitig zur Vorsicht bei der Interpretation der aktuellen Zahlen. Die Gemeinde zeigt sich trotz der positiven Entwicklung wachsam und betont die Notwendigkeit einer nachhaltigen Finanzpolitik.\Zwei Hauptfaktoren trugen entscheidend zu diesem überaus positiven Ergebnis bei. Zum einen erfolgte eine Rückvergütung von Versorgertaxen durch den Kanton Zürich in Höhe von rund 6,7 Millionen Franken. Diese Rückzahlung entlastete die Gemeindekasse erheblich und trug signifikant zum positiven Saldo bei. Zum anderen führte die Neubewertung des Finanzvermögens zu einem beachtlichen Buchgewinn von rund 11,6 Millionen Franken. Die Anpassung der Bewertung von Finanzanlagen hatte somit einen erheblichen positiven Einfluss auf die Finanzkennzahlen der Gemeinde. Zusätzlich trug ein geringerer Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich von rund 3,4 Millionen Franken dazu bei, die finanzielle Situation zu verbessern. Auch die Grundstückgewinnsteuern brachten unerwartet hohe Einnahmen von rund 2,4 Millionen Franken, was die Gesamtsituation weiter aufhellte. Diese verschiedenen Faktoren verdeutlichen die Komplexität der Finanzlage und die Notwendigkeit, sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben sorgfältig zu beobachten und zu steuern.\Finanzvorsteherin Nathalie Böttinger mahnt trotz des erfreulichen Ergebnisses zur Vorsicht. Sie betont, dass der positive Saldo stark von einmaligen Effekten beeinflusst wurde und daher nicht die Grundlage für langfristige Prognosen sein sollte. Die Gemeinde legt weiterhin großen Wert auf eine vorausschauende und solide Finanzpolitik. Im Bereich der Investitionen wurden rund 32,9 Millionen Franken eingesetzt, was einer Budgetausschöpfung von 66 Prozent entspricht. Die Gemeinde investierte damit deutlich weniger als ursprünglich geplant, was sich positiv auf die finanzielle Stabilität auswirkt. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit 109 Prozent über dem budgetierten Wert, was auf eine solide Finanzierungskraft hindeutet. Das Eigenkapital des Gesamthaushalts steigt auf rund 191,4 Millionen Franken an, und der Bilanzüberschuss beträgt rund 127,1 Millionen Franken. Die Gemeinde verzeichnet zum Ende des Jahres 2025 rund 24.572 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 90 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen die gesunde finanzielle Basis der Gemeinde, mahnen aber gleichzeitig zur Vorsicht und zur Fortsetzung einer verantwortungsvollen Finanzpolitik, um die langfristige finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Die Gemeinde wird auch weiterhin ihre Finanzen genau beobachten und auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren





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