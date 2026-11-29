Die Stimmberechtigten in Brienz haben den Kredit für die Axalpstrasse genehmigt. 909 Bürger stimmten zu. Die Arbeiten beginnen 2027.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Brienz haben sich am Sonntag mit deutlicher Mehrheit für ein umfangreiches Infrastrukturprojekt ausgesprochen. Ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 1,61 Millionen Franken wurde zur Finanzierung der Sanierung der Axalpstrasse bewilligt. Diese finanzpolitische Entscheidung markiert den offiziellen Startschuss für Modernisierungsarbeiten, die für die kommenden Jahre geplant sind und die Verkehrsinfrastruktur der Ortschaft entscheidend verbessern sollen.

Abstimmungsergebnis und Stimmbeteiligung

Das Ergebnis der Urnenabstimmung fiel klar aus und zeigt den breiten Konsens in der Bevölkerung über die Notwendigkeit der Massnahmen. Insgesamt legten 1.115 Stimmberechtigte ihre Stimme ab, wobei 909 Personen dem Finanzierungsplan zustimmten. Nur 206 Stimmbürger sprachen sich dagegen aus. Die offizielle Stimmbeteiligung lag bei 52,3 Prozent, wie die Gemeindeverwaltung am Sonntag bekannt gab. Diese Beteiligungszahl unterstreicht das Interesse der Bewohner an der lokalen Entwicklung und der konkreten Gestaltung ihrer Wohnumgebung.

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Detaillierte Pläne für die erste Etappe

Das bewilligte Sanierungsprojekt konzentriert sich auf die erste Etappe der Axalpstrasse. Der konkrete Abschnitt erstreckt sich über eine Länge von rund 600 Metern. Die Baustelle wird sich zwischen dem Totzweg und dem Hotel Restaurant Bellevue abspielen. Vorgesehen sind umfassende Erneuerungen des Strassenoberbaus, um die Fahrbarkeit und Sicherheit wieder herzustellen. Zudem sind spezifische Massnahmen an der Entwässerungsinfrastruktur geplant, um Wasserablagerungen und Beschädigungen in Zukunft zu vermeiden.

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Integration weiterer Versorgungsleitungen

Neben dem eigentlichen Strassenbau werden parallel dazu auch verschiedene Versorgungsleitungen erneuert, was die Effizienz der Arbeiten erhöht. Die Wassergenossenschaft Axalp nutzt die Bauphase, um eine Trinkwasserleitung zu ersetzen. Gleichzeitig werden auch Mischabwasser- sowie Stromleitungen ausgetauscht. Aus dem bewilligten Gesamtkredit von 1,61 Millionen Franken entfallen 1,53 Millionen Franken direkt auf den Strassenbau sowie die Entwässerungsmassnahmen. Weitere 80.000 Franken sind explizit für die Erneuerung der Stromwerkleitungen reserviert.

Zeitplan und künftige Realisierung

Die Realisierung der verschiedenen Bauarbeiten ist für die Jahre 2027 und 2028 geplant. Dieser Zeitrahmen gibt Planungssicherheit für die Anwohner und die beteiligten Firmen. Eine wichtige Meilenstein im Baufortschritt ist der Einbau des Deckbelags, der für das Jahr 2029 erfolgen soll. Die Verschiebung der finalen Oberflächenebene auf 2029 deutet auf eine sorgfältige Abstimmung der Gewerke hin, um Verkehrsbeeinträchtigungen zu minimieren und die Qualität der Sanierung langfristig zu gewährleisten.