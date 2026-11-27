Das Budget 2027 der Gemeinde Bachenbülach fällt dank Immobilienaufwertung ausgeglichen aus. Die Stimmberechtigten entscheiden im Dezember 2026.

Das Budget 2027 der Gemeinde Bachenbülach im Kanton Zürich schließt mit einem Ertragsüberschuss von 4.788.400 Franken aus. Dieser positive Saldo entsteht ausschließlich durch die geplante systematische Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögen s. Ohne diese bilanzielle Aufwertung wäre ein Minus von 698.300 Franken verzeichnet worden. Die Stimmberechtigte n werden am 3. Dezember 2026 über diesen Finanzplan abstimmen.

Finanzielle Struktur und Aufwertung

Die Wertberichtigung der Liegenschaften wird voraussichtlich einen Betrag von 5.486.700 Franken ausmachen. Dieser Buchgewinn ist jedoch nur bilanztechnischer Natur und stellt keine frei verfügbare Liquidität dar. Stattdessen wird der gesamte Ertragsüberschuss von 4.788.400 Franken vollständig in die finanzpolitische Reserve der Gemeinde eingezahlt. Diese Maßnahme dient der Stabilisierung der kommunalen Finanzen und entspricht den Vorgaben des Gesetzes.

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Gemeinderat und Gemeindeverwaltung betonen, dass sie Mittel stets zweckmäßig und effizient einsetzen. Steuererträge und der Ressourcenausgleich entwickeln sich positiv, was zur finanziellen Stabilität beiträgt. Der Ressourcenzuschuss des Kantons wird für das Jahr 2027 auf rund 3.97 Millionen Franken geschätzt. Im Vorjahresbudget lagen diese Mittel noch bei 3.09 Millionen Franken. Diese Zunahme unterstützt den Haushalt deutlich.

Analyse der Kostenbereiche

Die Kontogruppe 0 Allgemeine Verwaltung weist einen um 89.000 Franken höheren Aufwandüberschuss als das Vorjahresbudget auf. Mehraufwendungen entstehen insbesondere bei den Verwaltungsliegenschaften. Im Gemeindehaus ist die Anschaffung einer Kühlung geplant. Bei der Mehrzweckanlage soll die Shedrinne auf dem Dach ersetzt werden. Diese Instandhaltungsmaßnahmen sind notwendig, um die Infrastruktur langfristig zu erhalten.

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In der Kontogruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit verzeichnet der Haushalt einen um 70.000 Franken höheren Aufwandüberschuss. Dieser Anstieg ist größtenteils auf die erwarteten Zahlungen an die KESB zurückzuführen. Im Bereich der Bildung zeigt sich hingegen eine Verbesserung von rund 321.000 Franken. Dazu tragen tiefere Kosten für Schulassistenzen, Langzeitvikariate und Lehrmittel bei. Geringere Aufwendungen für externe Sonderschulungen verbessern die Bilanz weiter.

Dennoch entstehen zusätzliche Aufwendungen für die Informatik. Dazu gehören eine Backup-Cloudlösung, der Ersatz des Unterrichtsservers und die Einbindung einer Cloudlösung für Schülergeräte. Bei den Beiträgen an den Kanton wird mit höheren Kosten aufgrund der Lohnentwicklung gerechnet. In der Kontogruppe 4 Gesundheit steigt der Aufwandüberschuss um rund 328.000 Franken. Hauptgrund sind die steigenden Beiträge für die stationäre und ambulante Langzeitpflege.

Soziale Sicherheit und Infrastruktur

Die Kontogruppe 5 Soziale Sicherheit verzeichnet einen um rund 570.000 Franken höheren Aufwandüberschuss. Die Entwicklung ist insbesondere auf höhere Beiträge im Bereich der Ergänzungsleistungen zurückzuführen. Weitere Gründe sind Kostensteigerungen im Kinder- und Jugendschutz, in der wirtschaftlichen Hilfe, im Asylwesen sowie in der Fürsorge. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Pflegebedürftigkeit ist weiterhin mit steigenden Kosten zu rechnen.

In der Kontogruppe 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung ergibt sich ein um 47.000 Franken höherer Aufwandüberschuss. Neu werden die Kosten für laufende Reparaturen an Strassenbelägen und Abschlüssen vollumfänglich über die Erfolgsrechnung verbucht. Die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserversorgung, Abwasser und Abfall finanzieren ihre Aufgaben aus Gebühren und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. In allen drei Bereichen ist die Selbstfinanzierung mit den aktuellen Gebühreneinnahmen negativ.

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Auswirkungen und Investitionsplanung

Dies bedeutet, dass der Steuerhaushalt Fremdkapital aufnehmen muss, um die laufenden Kosten der Wasserversorgung sowie der Abwasser- und Abfallentsorgung zu decken. Diese Verschuldung widerspricht dem Ziel einer nachhaltigen Finanzierung und generiert einen Zinsaufwand. Um dies abzuwenden, hat der Gemeinderat die Gebühren erhöht. Das vorliegende Budget 2027 berücksichtigt diese angepassten Gebühren vollständig.

Die Investitionsrechnung sieht für 2027 Ausgaben von insgesamt 3.870.000 Franken und Einnahmen von 315.000 Franken vor. Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf 3.555.000 Franken. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt bei den Liegenschaften und der Infrastruktur. Für die Notunterkunft Soziales sind 1.5 Millionen Franken eingeplant. Der Gemeinderat hält an der strategischen Ausrichtung fest, um die finanziellen Herausforderungen bewältigen zu können.