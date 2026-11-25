Ein Münchner muss 2800 Euro zahlen, weil er die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann auf X beleidigt hat. Das Bayerische Oberste Landesgericht verwarf die Revision, die Strafe ist damit rechtskräftig.

Ein Mann aus München muss eine Geldstrafe von 2800 Euro zahlen, weil er die FDP -Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf der Plattform X als 'dreckige Kriegstreiberin' bezeichnet hat. Das Bayerische Oberste Landesgericht hat die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Ein Gerichtssprecher bestätigte das Ergebnis gegenüber der Zeitung Die Welt. Die Strafe lautet auf vierzig Tagessätze zu je 70 Euro. Der Fall zeigt, wie das Gericht politische Kritik von persönlichen Beleidigungen abgrenzt.

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Wie das Gericht die Äußerungen bewertete

Das Gericht stufte die Bezeichnung als 'Kriegstreiberin' allein im Rahmen der politischen Auseinandersetzung möglicherweise noch als zulässig ein. Der Zusatz 'dreckig' hingegen stelle eine besonders schwere Herabwürdigung dar, die die Würde der Betroffenen berühre.

Der Mann hatte auf Beiträge der FDP-Politikerin mit einem Kommentar reagiert, in dem er schrieb, man sollte sie in den Gulag nach Russland verfrachten. Außerdem warf er ihr vor, hohle Reden zu schwingen. Die Richter werteten diesen Satz als direkte Ansprache der Politikerin.

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Weil der Verfasser Strack-Zimmermann unmittelbar angesprochen habe, sei es fernliegend, dass er lediglich ihre politischen Positionen kritisieren wollte. Diese Einordnung war für die Bewertung des Falls entscheidend.

Positionen von Politikerin, Polizei und Gericht

Die Polizei informierte Marie-Agnes Strack-Zimmermann im September 2025 über den Kommentar. Daraufhin erstattete die Politikerin selbst Anzeige gegen den Verfasser.

Das Gericht betonte, dass das Recht auf Machtkritik nicht jede ins Persönliche gehende Beschimpfung von Amtsträgern rechtfertige. Nach Auffassung der Richter muss die Justiz sowohl die Grundrechte des Angeklagten als auch jene der Geschädigten schützen.

Folgen des Urteils für Beleidigungen im Netz

Das Urteil macht deutlich, dass die Grenze zur strafbaren Beleidigung bei Äußerungen über Amtsträger in sozialen Netzwerken überschritten sein kann. Für den Verurteilten bedeutet das eine Geldstrafe von insgesamt 2800 Euro, die nicht mehr angefochten werden kann.

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Die Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts gilt als rechtskräftig, sodass der Fall aus juristischer Sicht abgeschlossen ist. Die Entscheidung verdeutlicht, wie Gerichte scharfe politische Kritik und persönliche Herabwürdigung im Netz gegeneinander abwägen.