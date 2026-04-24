Gelassenheit trotz Nahost-Krise: Anleger setzen auf Erholung und Schweizer Werte

Matthias Ramser von Reichmuth & Co Privatbankiers analysiert die Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Spannungen auf die Finanzmärkte und prognostiziert trotz der Krise ein moderates Wachstum für die Aktienmärkte. Er betont die Bedeutung von Schweizer Dividendenwerten und sieht Chancen im Pharmasektor.

Die Stimmung der Anleger ist angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten überraschend gelassen. Diese Haltung wurzelt in den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit, insbesondere der Covid-19-Pandemie und den Marktreaktionen auf Ereignisse wie den sogenannten Liberation Day.

Diese Ereignisse haben gezeigt, dass sich die Märkte oft erstaunlich schnell von Krisen erholen können. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich davon ab, wie weit die USA und der Iran bereit und in der Lage sind, die Eskalation des Konflikts voranzutreiben. Dennoch äußert sich Matthias Ramser, Chief Investment Officer bei Reichmuth & Co Privatbankiers, optimistisch, da alle wichtigen Akteure ein Interesse an einer raschen Wiedereröffnung der Straße von Hormus haben, einer Schlüsselroute für den globalen Öltransport.

Eine längere Dauer des Konflikts, über zwei oder drei Monate hinaus, würde jedoch unweigerlich zu steigenden Inflationsraten und einer deutlichen Belastung der Weltwirtschaft führen. Die bevorstehenden Midterm Elections im November in den USA wirken in diesem Kontext beruhigend, da sie Präsident Donald Trump zu schnellen Lösungen drängen. Trump hatte im Wahlkampf eine Kombination aus niedriger Inflation, günstigen Ölpreisen, niedrigen Zinsen und einer Vermeidung von Konflikteingriffen versprochen, was den Handlungsdruck erhöht.

Ramser geht davon aus, dass eine gewisse Bereinigung am Markt stattfinden wird, da dieser in letzter Zeit überhitzt ist. Allerdings wird kein systemisches Risiko erwartet, da der Bankensektor bisher nicht wesentlich betroffen ist. Für die globalen Aktienmärkte prognostiziert er für das laufende Jahr ein Wachstum von fünf bis acht Prozent. Diese positive Einschätzung basiert auf verschiedenen Faktoren.

In den USA wirken die Steuersenkungen der sogenannten One Beautiful Bill stimulierend. In Europa zeigt sich eine Belebung der Konjunktur, und China plant Maßnahmen zur Ankurbelung des inländischen Konsums. Solange der Konflikt nicht länger andauert als erwartet, sollten diese positiven Entwicklungen nicht ausgebremst werden. Die Anlagestrategie von Reichmuth & Co konzentriert sich auf einen verlässlichen Kern aus Schweizer Dividendenwerten.

Besonders optimistisch wird der Pharmasektor eingeschätzt, insbesondere die Aktien von Novartis und Roche, deren Bewertungen derzeit als attraktiv gelten. Nach Jahren der Unsicherheit bezüglich regulatorischer Rahmenbedingungen und Preisentwicklungen ist hier nun mehr Klarheit eingekehrt. Auch Grundstoffe und Bauwerte, wie beispielsweise Holcim und Glencore, werden als vielversprechend betrachtet. Bezüglich Gold äußert Ramser eine vorsichtige Einschätzung.

Er argumentiert, dass Gold im Vorfeld der Krise bereits überbewertet war und nun eine Korrektur erfahren könnte, da Investoren in Krisenzeiten tendenziell Anlagen verkaufen, die zuvor stark gestiegen sind. Eine weitere Abwärtsbewegung des Goldpreises ist daher nicht auszuschließen. Dennoch bleibt die langfristige Goldstory intakt, da Gold weiterhin als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gilt. Ramser betont, dass die aktuelle Situation zwar Anlass zur Vorsicht gibt, aber keine Panik rechtfertigt.

Die Märkte haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie widerstandsfähig sind und sich von Krisen erholen können. Die Kombination aus geopolitischen Risiken und wirtschaftlichen Chancen erfordert jedoch eine sorgfältige Analyse und eine differenzierte Anlagestrategie. Die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und Risiken zu minimieren, wird entscheidend für den Erfolg im aktuellen Marktumfeld sein.

Matthias Ramser selbst verfügt über umfangreiche Erfahrung im Portfoliomanagement, nachdem er zuvor über zehn Jahre lang das Portfoliomanagement der Suva geleitet hat, bevor er 2020 zum Chief Investment Officer bei Reichmuth & Co Privatbankiers ernannt wurde





cashch / 🏆 8. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nahost-Krise Anlageprognose Aktienmarkt Gold Reichmuth & Co Matthias Ramser Inflation Zinsen Schweizer Werte Pharmasektor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finanzmärkte unter Druck: Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise belastenDie anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten und steigende Energiepreise führen zu Verlusten an den Finanzmärkten. Der DAX wird voraussichtlich niedriger eröffnen, während die Börsianer angesichts der unklaren Lage zunehmend ungeduldig werden. Die Aussichten für Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran bleiben ungewiss.

Read more »

L'Oréal wächst stark, Nahost-Konflikt belastet BörsenL'Oréal verbucht ein starkes Quartal, während die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten die Finanzmärkte belasten und zu steigenden Energiepreisen führen.

Read more »

Trump warnt Düngemittelhersteller vor Preistreiberei inmitten der Nahost-KriseDer ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Düngemittelhersteller gewarnt, die aktuelle Krise im Nahen Osten nicht als Vorwand für Preiserhöhungen zu nutzen. Die Sorge besteht, dass eine Blockade der Straße von Hormus zu Lieferengpässen und steigenden Kosten für Landwirte führen könnte.

Read more »

Nahost-Konflikt belastet Logistik: Kühne+Nagel reagiert mit AlternativroutenDer Konflikt im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormus stellen die Logistikbranche vor grosse Herausforderungen. Kühne+Nagel bietet Kunden Alternativrouten an und erwartet steigende Frachtraten.

Read more »

Trotz Kerosin-Krise: Bern startet München-VerbindungWährend Grossairlines Kurzstrecken streichen, setzt Bern-Belp auf Regionalverkehr. Die neue Verbindung ist vorerst bis Oktober geplant.

Read more »

Schweizer Hotels blicken trotz gutem Winter besorgt auf den SommerNach einer erfolgreichen Wintersaison sehen sich Schweizer Hotels aufgrund des Nahostkonflikts und steigender Kosten mit einer unsicheren Zukunft konfrontiert. Besonders städtische Betriebe sind von Stornierungen betroffen, während der Fachkräftemangel die Personalkosten erhöht und Preiserhöhungen wahrscheinlicher macht.

Read more »