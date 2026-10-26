Geissbühler: La rotación de sectores favorece a los valores defensivos

El CIO de Raiffeisen, Matthias Geissbühler, analiza la reciente tendencia del mercado, donde los valores estándar han repuntado mientras que los beneficiarios de la IA se han visto afectados. Identifica oportunidades de inversión en sectores defensivos como la salud y el consumo básico, a la vez que señala los riesgos de una sobreexposición al sector tecnológico y una posible desaceleración económica.

Matthias Geissbühler, CIO de Raiffeisen Suiza, señala un cambio significativo en el mercado bursátil: los valores estándar están prosperando, mientras que los beneficiarios de la IA están sufriendo.

Esta 'rotación de sectores' se debe a que muchos inversores, tanto minoristas como institucionales, aún están excesivamente expuestos al sector tecnológico, lo que lleva a tomar ganancias y a trasladar fondos a sectores defensivos como el consumo básico y la salud. La incertidumbre geopolítica, los altos precios de la energía y el aumento de las tasas de interés contribuyen a este cambio, ya que los inversores buscan refugio en industrias más estables.

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Geissbühler considera que empresas como ABB y los hiperscaladores podrían beneficiarse si se recortan las inversiones en capital, pero advierte sobre los riesgos de una sobrevaloración excesiva, citando ejemplos como Apple. También se muestra cauteloso respecto al mercado industrial debido a datos económicos mixtos, destacando oportunidades en la farmacéutica y el consumo básico.