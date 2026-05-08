Geiselnahme in Bankfiliale in Sinzig: Polizei geht von mehreren Tätern und Geiseln aus

In einer Bankfiliale in Sinzig (Rheinland-Pfalz) hat es eine Geiselnahme gegeben. Die Polizei geht von mehreren Tätern und Geiseln aus, darunter der Fahrer eines Geldtransporters. Spezialkräfte sind im Einsatz, die Lage bleibt statisch. Die Bevölkerung wird aufgefordert, keine ungeprüften Informationen zu verbreiten.

Bei einer Geiselnahme in einer Bankfiliale in Sinzig im Westen Deutschlands geht die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen nicht davon aus, dass sich unter den Geiseln Kunden der Bank befinden.

Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, Jürgen Fachinger, am Mittag mitteilte, handelt es sich bei einer der Geiseln um den Fahrer eines Geldtransporters. Nähere Details zu den weiteren Geiseln wurden nicht preisgegeben. Fachinger betonte, dass es keine Hinweise auf Verletzte oder Tote gebe und man hoffe, dass dies auch so bleibe. Spezialkräfte der Polizei sowie eine Verhandlungsgruppe seien vor Ort im Einsatz.

Der Sprecher verwies darauf, dass die Maßnahmen zwar von außen nicht sichtbar seien, aber im Hintergrund intensiv gearbeitet werde. Er äußerte sich nicht dazu, ob bereits Kontakt zu den Geiselnehmern hergestellt wurde. Für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Gebiets bestehe keine Gefahr. Innerhalb der Sperrzone wurden Anwohner aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und diese nicht zu verlassen.

Die Polizei wurde gegen 9.00 Uhr über den Vorfall informiert. Bei der Geiselnahme in der Filiale der Volksbank geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort. Das Gebiet rund um die Bankfiliale mitten in Sinzig (Rheinland-Pfalz) wurde weiträumig abgesperrt.

Sinzig liegt etwa 35 Autokilometer nordwestlich von Koblenz und rund 25 Kilometer südlich von Bonn. Der Einsatz laufe nach wie vor, die Lage sei statisch, so der Polizeisprecher. Er betonte, dass eine Geiselnahme lange dauern könne. Die Polizei bat zudem darum, keine ungeprüften Informationen über soziale Medien zu verbreiten.

Am Mittag wurde im Pfarrheim St. Peter eine Rettungsstation aufgebaut, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor Ort berichtete. Rollbare Liegen wurden vorbereitet, und Autos des Katastrophenschutzes Ahrweiler sowie des DRK standen bereit. Ein Sprecher bezeichnete die Maßnahme als reine Vorsichtsmaßnahme und sprach von einem Verbands- beziehungsweise Behandlungsplatz





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