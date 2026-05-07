Geheimnisvolles Dokument: New Yorker Gericht gibt mutmasslichen Abschiedsbrief von Jeffrey Epstein frei

Ein Gericht in New York hat einem Antrag der New York Times entsprochen und ein Dokument veröffentlicht, das als Abschiedsbrief des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gilt.

In einem bemerkenswerten juristischen Schritt hat ein Gericht in New York die Veröffentlichung eines Dokuments genehmigt, bei dem es sich mutmasslich um einen Abschiedsbrief des berüchtigten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein handelt.

Richter Kenneth M. Karas gab damit einem offiziellen Antrag der New York Times statt, die bereits zuvor in ihren Berichterstattungen auf die Existenz dieses Schreibens hingewiesen hatte. Die journalistischen Bemühungen der Zeitung zielten darauf ab, die Öffentlichkeit über die letzten Gedanken und die psychische Verfassung des Multimillionärs zu informieren. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, darauf hinzuweisen, dass die Echtheit dieses Dokuments bisher nicht unabhängig verifiziert werden konnte.

Besonders brisant ist die Tatsache, dass dieses Schreiben über einen langen Zeitraum hinweg kein Teil der offiziellen Ermittlungen des US-Justizministeriums war, was Fragen über die Vollständigkeit der ursprünglichen Beweisaufnahme aufwirft. Die Hintergründe zur Entdeckung des Briefes sind ebenso ungewöhnlich wie rätselhaft. Berichten zufolge, die sich auf Aussagen eines ehemaligen Zellengenossen Epsteins stützen, wurde das Schreiben in einem Comic-Roman gefunden. Dies geschah offenbar nach einem ersten, mutmasslichen Suizidversuch des Sexualstraftäters im Juli 2019.

Der Mitinsasse gab an, das Dokument an seine Anwälte weitergegeben zu haben, primär um sich selbst vor schweren Vorwürfen zu schützen. Es ging darum, die Behauptung zu entkräften, er habe Epstein physisch angegriffen oder in seinem Tod eine aktive Rolle gespielt. Der Inhalt des Schreibens zeichnet das Bild eines Mannes, der trotz seiner Lage eine gewisse Arroganz bewahrt hatte. In dem Text heisst es unter anderem, dass die Ermittler monatelang gegen ihn ermittelt und absolut nichts gefunden hätten.

Der Verfasser beschreibt es beinahe als ein Privileg, den Zeitpunkt seines eigenen Abschieds aus dem Leben selbst bestimmen zu können. Mit einer Mischung aus Sarkasmus und Verzweiflung fragt er rhetorisch, ob er denn etwa in Tränen ausbrechen solle. Besonders auffällig sind die in Grossbuchstaben verfassten Passagen, in denen betont wird, dass die Situation keinen Spass mehr mache und es sich schlicht nicht mehr lohne.

Dass weder der Name Epsteins noch eine Unterschrift auf dem Blatt zu finden sind, lässt Raum für Spekulationen über die tatsächliche Urheberschaft. Um die Tragweite dieses Falls zu verstehen, muss man einen Blick auf die jahrelange Kriminalität zurückwerfen, die Jeffrey Epstein beging. Der Multimillionär hatte über einen langen Zeitraum ein komplexes Netzwerk des Missbrauchs betrieben, bei dem zahlreiche junge Frauen und sogar Minderjährige Opfer systematischer Gewalt und Ausbeutung wurden.

Die Grausamkeit dieses Rings wurde durch die soziale Stellung Epsteins verstärkt, da er es verstand, sich in den höchsten Kreisen der Macht zu bewegen. Unter seinen Klienten und Bekannten befanden sich zahlreiche einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, was die Aufklärung der Taten über Jahre hinweg erschwerte. Bereits vor fast zwei Jahrzehnten kamen die ersten schweren Vorwürfe vor Gericht, woraufhin Epstein in einigen Punkten ein Geständnis ablegte. Doch die Justiz liess ihn damals mit einem vergleichsweise milden Urteil davonkommen.

Erst Jahre später wurde der Fall unter massivem öffentlichen Druck neu aufgerollt, was zu seiner erneuten Festnahme führte. Bevor es jedoch zu einem endgültigen Urteil über die neuen Anklagepunkte kommen konnte, starb der Finanzier am 10. August 2019 im Alter von 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Obwohl der offizielle Obduktionsbericht Suizid als Todesursache festlegte, bleiben bis heute viele Fragen offen, die durch die Veröffentlichung solcher Dokumente wie des nun bekannten Briefes immer wieder neu entfacht werden





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