Geheimnis um Airbus-Großbestellung gelüftet: Ein Leasingriese steckt dahinter

Airbus verbucht Großauftrag, doch die Identität des Kunden war zunächst unklar. Recherchen enthüllen, dass der Auftrag von NAS Aviation Services, einer Tochtergesellschaft des Leasinggiganten Aercap, stammt.

Im März verzeichnete Airbus eine beeindruckende Sammlung neuer Aufträge für über 300 Flugzeuge. Ein beachtlicher Anteil dieser Bestellungen, fast ein Drittel, stammt von einem Kunden, der für viele ein Rätsel darstellt – zumindest auf den ersten Blick. Neben diesem Großkunden gingen zwei weitere Bestellungen von nicht näher benannten Käufern ein, jeweils für zehn A220-300 Flugzeuge. Gleichzeitig musste Airbus jedoch auch Stornierungen für zehn A220-100 Flugzeuge hinnehmen.

Ein besonderes Augenmerk verdient die Großbestellung von NAS Aviation Services, die insgesamt 100 Flugzeuge bei Airbus orderte. Diese Bestellung umfasst 23 A320 Neo und beachtliche 77 A321 Neo Flugzeuge. Doch die Frage nach der Identität dieses bedeutenden Kunden wirft Fragen auf.\Die Suche nach «NAS Aviation Services» im Internet oder mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) führt in der Regel zu NAS National Aviation Services, einem Unternehmen, das in Kuwait im Bereich der Bodenabfertigung tätig ist. Doch warum sollte ein solches Unternehmen eine so große Anzahl an Flugzeugen bei Airbus bestellen? Ein Blick in die Geschichte des Orderbuchs offenbart ein noch komplexeres Bild. NAS Aviation Services hat bereits in der Vergangenheit rund 600 Airbus-Jets geordert, betreibt aber gegenwärtig keinen einzigen. Dies deutet stark auf ein Leasingunternehmen hin. Allerdings existiert kein bekanntes Leasingunternehmen mit diesem genauen Namen. Interessanterweise findet sich NAS Aviation Services auch im Orderbuch von Boeing, allerdings unter dem Zusatz «NAS Aviation Services LLC». LLC steht für Limited Liability Company, eine in den USA gebräuchliche Rechtsform für Unternehmen. Diese Abkürzung erweist sich als entscheidender Hinweis zur Aufklärung der wahren Identität des Großkunden.\Die Spur führt über die LLC-Bezeichnung zu einer wichtigen Erkenntnis: NAS Aviation Services LLC ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Aercap, einem der größten Leasingunternehmen der Welt. Aercap verwaltet eine beeindruckende Flotte von rund 1700 Flugzeugen. NAS Aviation Services dient als eine ihrer Zweckgesellschaften, auch bekannt als Special Purpose Vehicle (SPV). Diese Struktur ermöglicht es Aercap, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren und ihre Flotte durch gezielte Bestellungen zu erweitern. Die aktuelle Großbestellung bei Airbus spiegelt somit die strategische Ausrichtung von Aercap wider, ihre Präsenz im Markt weiter zu festigen. Die detaillierte Analyse der Unternehmensstrukturen und die Verknüpfung von Informationen aus verschiedenen Quellen enthüllt die wahre Identität des geheimnisvollen Kunden und verdeutlicht die Dynamik im globalen Luftfahrtmarkt. Durch diese Erkenntnisse wird die Komplexität der Bestellungen von Flugzeugen und die dahinterstehenden strategischen Entscheidungen aufgezeigt





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