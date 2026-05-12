Ein russischer Frachter sank unter mysteriösen Umständen im Mittelmeer. Es gibt starke Hinweise auf eine illegale Lieferung von Kernreaktoren nach Nordkorea und eine mögliche Sabotage durch westliche Mächte.

Die Katastrophe im Mittelmeer am 23. Dezember 2024 markierte den Beginn eines internationalen Polit-Krimis, der die geopolitischen Spannungen zwischen Russland , Nordkorea und dem Westen auf eine neue Spitze trieb.

Die Ursa Major, ein russischer Frachter, versank unter extrem rätselhaften Umständen, was zunächst als tragisches Seeunglück dargestellt wurde. Während die offizielle Version lange Zeit von technischen Problemen sprach, zeichnen die detaillierten Ermittlungen der spanischen Behörden ein völlig anderes und weitaus beunruhigenderes Bild. Im Zentrum der Untersuchungen steht die Frage, ob das Schiff bewusst versenkt wurde, um eine hochgefährliche Lieferung von Nukleartechnologie an das Regime von Kim Jong-un zu stoppen.

Die Entdeckungen in diesem Fall werfen ein Schlaglicht auf die geheimen Militärkooperationen zwischen Moskau und Pjöngjang. Die Diskrepanz zwischen den offiziellen Transportdokumenten und der tatsächlichen Ladung ist frappierend. Das Manifest des Schiffes gab lediglich an, dass leere Container sowie diverse Kräne für den Hafen von Wladiwostok transportiert würden, was auf eine harmlose Logistikreise hindeutete. Doch die Befragungen des Kapitäns durch spanische Ermittler enthüllten die schockierende Wahrheit: An Bord befanden sich hochsensible Komponenten für zwei nukleare U-Boot-Reaktoren.

Diese sollten laut Aussage des Kapitäns im nordkoreanischen Hafen Rason entladen werden, einem strategisch wichtigen Punkt an der Grenze zu China und Russland, der oft für diskrete Transfers genutzt wird. Satellitenaufnahmen aus St. Petersburg bestätigen diese Version nachträglich, da kurz vor dem Auslaufen Objekte verladen wurden, deren Dimensionen und Form exakt mit Reaktordruckbehältern übereinstimmen. Besonders verdächtig sind die physischen Beweise am Wrack der Ursa Major, die gegen ein natürliches Sinken sprechen.

Eine technische Untersuchung ergab ein präzises Loch von 50 mal 50 Zentimetern im Rumpf, wobei das Metall deutlich nach innen gebogen war. Dies spricht massiv gegen einen internen Defekt oder einen einfachen Kollisionsunfall und deutet stattdessen auf einen gezielten externen Angriff hin. Experten spekulieren über den Einsatz eines Superkavitationstorpedos oder einer Haftmine, beides Waffen, die für präzise Sabotageoperationen unter Wasser konzipiert sind. Da solche Technologien hochspezialisiert sind, wird vermutet, dass westliche Geheimdienste oder Militärs eine gezielte Intervention durchführten.

Das strategische Ziel wäre es gewesen, die Lieferung der Reaktoren zu verhindern, um die nukleare Aufrüstung Nordkoreas zu bremsen, ohne dabei einen offenen diplomatischen Konflikt zu riskieren. Die Reaktionen der russischen Seite unmittelbar nach dem Unglück verstärken die Theorie einer bewussten Geheimoperation. Das Begleitschiff Ivan Gren verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber spanischen Rettungskräften und ordnete ihnen an, einen weiten Sicherheitsabstand einzuhalten, was den Zugang zum sinkenden Schiff faktisch blockierte.

Kurz darauf wurden Leuchtraketen abgefeuert, gefolgt von vier gewaltigen Explosionen, die schließlich zum endgültigen Sinken der Ursa Major führten. Auch im Januar 2025 gab es ungewöhnliche Aktivitäten, als das russische Spezialschiff Jantar das Wrack aufsuchte. Berichte über weitere Unterwasserdetonationen lassen vermuten, dass Russland entweder versuchte, die sensible Fracht zu bergen oder sie endgültig zu zerstören, um Beweise für den illegalen Transfer zu vernichten.

Parallel dazu überflogen US-Spezialflugzeuge der Luftwaffe die Region mehrfach, um die Radioaktivität in der Luft und im Wasser zu messen, was die Vermutung bestätigt, dass tatsächlich nukleares Material an Bord war, auch wenn die USA die Ergebnisse offiziell nicht kommentierten





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