Gehaltsreport Michael Page: Lohnerhöhungen nur für Spezialisten in der Schweiz

Der neue Report von Michael Page zeigt, dass in der Schweiz kaum noch flächendeckende Lohnsteigerungen stattfinden. Nur KI-Experten und Fachkräfte im Bauwesen profitieren.

Arbeitnehmende in der Schweiz können im kommenden Jahr kaum mit spürbaren Gehaltserhöhungen rechnen. Eine aktuelle Analyse des Personalberatungsunternehmens Michael Page offenbart, dass Lohnsteigerungen primär hochqualifizierten Spezialistinnen und Spezialisten vorbehalten bleiben. Dies gilt besonders für Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Finanzdienstleistungen und das Bauwesen.

Differenzierter Markt für Fachkräfte

Der am Dienstag veröffentlichte Gehaltsreport von Michael Page zeugt von einem komplexen Bild des Schweizer Arbeitsmarktes. Wirtschaftliche Unsicherheiten sowie Restrukturierungen in verschiedenen Sektoren haben das Angebot an verfügbaren Arbeitskräften erhöht. Gleichzeitig herrscht in zahlreichen spezialisierten Funktionen weiterhin ein akuter Mangel an qualifizierten Fachkräften. Unternehmen sind daher bereit, für Talente mit unmittelbar geschäftsrelevantem Wissen einen deutlichen Lohnaufschlag zu zahlen. Viele andere Angestellte dürften jedoch leer ausgehen, da die Gehaltspolitik strikter als in früheren Jahren ausgerichtet ist.

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Veränderung der Rekrutierungsstrategien

Die Personalstrategien der Unternehmen haben sich fundamental gewandelt. Sie überprüfen ihre Personalbestände genauer als noch vor wenigen Jahren. Rekrutierungsverfahren werden bewusst verlängert, um potenzielle Kandidaten sorgfältiger zu prüfen. Gleichzeitig setzen Arbeitgeber verstärkt auf Interims- und Temporärlösungen, um Flexibilität zu gewährleisten. Diese Entwicklung macht den Arbeitsmarkt dynamischer, aber auch unberechenbarer für die meisten Beschäftigten, die nicht über spezielle, gefragte Kompetenzen verfügen.

Hürden für Berufseinsteiger

Besonders anspruchsvoll gestaltet sich die Situation derzeit für Berufseinsteigende. Der Wandel des Arbeitsmarktes zeigt sich hier am deutlichsten. Unternehmen waren früher häufiger bereit, Nachwuchskräfte direkt nach der Ausbildung oder dem Studium einzuarbeiten und sie durch umfassende Weiterbildungen vorzubereiten. Dieser Ansatz ist jedoch weitgehend verschwunden. Stattdessen wird mittlerweile bereits zu Beginn der Karriere ein höheres Mass an Produktivität und technologischer Kompetenz erwartet.

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KI als neue Grundvoraussetzung

Ein zentraler Faktor für den Erfolg im neuen Arbeitsumfeld ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Dass Berufseinsteiger KI-Tools selbstverständlich nutzen, um Prozesse zu beschleunigen, Informationen auszuwerten oder Routineaufgaben effizienter zu erledigen, gehört mittlerweile zu einer Art Grundvoraussetzung. Unternehmen erwarten, dass neue Mitarbeiter diese digitalen Werkzeuge ohne umfangreiche Einarbeitung effektiv anwenden können. Diese Anforderung hat die Einstiegshürden signifikant erhöht.

Konsequenzen für die Karriereplanung

Wer die geforderten digitalen Fähigkeiten nicht mitbringt, hat es laut dem Bericht schwerer, sich gegen Mitbewerber durchzusetzen. Die Konkurrenz um Jobsingle Positionen ist hart, und nur jene Kandidaten, die nachweisen können, dass sie Arbeitsabläufe durch technologische Hilfsmittel optimieren können, haben echte Chancen. Die Lohnentwicklung folgt dabei einer klaren Logik: Nur spezialisierte Funktionen, die einen direkten Mehrwert für das Geschäft erbringen, werden finanziell honoriert. Alle anderen Berufsgruppen müssen mit stagnierenden Gehältern rechnen.